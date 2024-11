Tài sản của ông Trump sụt 2,4 tỷ USD ngay trước bầu cử

Theo hãng tin CNN, sau đợt tăng giá bất ngờ trong 5 tuần nhờ triển vọng tái đắc cử của ông Trump – điều không liên quan tới hoạt động kinh doanh thực tế của công ty – cổ phiếu của Trump Media & Technology Group tuần trước đã mất khoảng 41% giá trị chỉ trong 3 ngày.

Sở hữu mạng xã hội Truth Social, giá cổ phiếu Trump Media giảm thêm 14% trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu (1/11), sau khi giảm 12% phiên thứ Năm và 22% thứ Tư – phiên giảm tồi tệ nhất kể từ khi công ty niêm yết hồi tháng 3.

Sau phiên giao dịch hôm thứ Ba, mã này đóng của ở mức 51 USD, theo đó giá trị cổ phần của ông Trump tại công ty đạt khoảng 5,9 tỷ USD. Tuy nhiên, đóng của phiên giao dịch ngày thứ Sáu, con số này giảm xuống chỉ còn 3,5 tỷ USD. Tính từ thứ Ba tuần trước, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa mất 2,4 tỷ USD tài sản ròng.

Cổ phiếu Trump Media, được giao dịch với mã “DJT”, thời gian qua trở thành thước đo dự đoán của các nhà đầu tư về kết quả bầu cử tổng thống. Theo CNN, những ngày gần đây, thị trường đang chuyển hướng dự đoán rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thắng cử, kể cả khi các cuộc thăm dò cho thấy không kết quả sát nút và không ứng viên nào được ủng hộ vượt trội hơn hẳn.

“Những cổ phiếu meme như DJT, rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi xu hướng”, ông Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, đề cập tới “sự thay đổi rõ ràng” trong dự báo của thị trường về bầu cử những ngày gần đây.

Cổ phiếu meme là các cổ phiếu vốn hoá nhỏ được hậu thuẫn bởi làn sóng nhà đầu tư cá nhân, trong đó có nhiều cổ phiếu tăng-giảm với tốc độ chóng mặt.

Theo ông Sosnick, các yếu tố nền tảng của DJT hiện không liên quan gì tới diễn biến cổ phiếu này bởi Trump Media gần đây không công bố thông tin lớn nào có thể lý giải cho cú lao dốc tuần trước.

“Về cơ bản, cổ phiếu này là một mã có đòn bẩy là cuộc bầu cử tổng thống”, ông Sosnick nhận định. “Nếu ông Trump thắng cử, DJT có lý do để tăng giá. Còn nếu ông ấy thua, mã này sẽ trở lại thành cổ phiếu của một công ty không có lãi với doanh thu ít ỏi”.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Trump Media biến động mạnh. Nhưng trong giai đoạn từ ngày 23/9 tới thứ Ba tuần trước, mã này tăng gấp 4 lần giá trị. Theo đó, vốn hóa của công ty tăng vọt lên 10,3 tỷ USD, thậm chí cao hơn X, mạng xã hội trước đây là Twitter.

Theo dữ liệu từ Similarweb, X hiện có khoảng 70 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại Mỹ, gấp gần 100 lần so với con số gần 700.000 của Truth Social. Thậm chí Threads của Meta, một đối thủ mới của X, cũng có lượng người dùng hàng tháng gấp 20 lần so với Truth Social.

Giới phân tích cho rằng các yếu tố nền tảng của Trump Media vẫn rất khiêm tốn so với định giá hiện tại. Để so sánh, Paramount Global, công ty sở hữu kênh CBS gần đây bị Trump Media vượt về vốn hóa, có doanh thu 10 tháng đầu năm là hơn 14 tỷ USD. Đây là một con số khổng lồ so với doanh thu chỉ 1,6 triệu USD của Trump Media.

“Không ngạc nhiên trước sự thay đổi động lực của Trump Media, bởi đây là điều phổ biến với các cổ phiếu meme. Cũng giống như trò chơi chiếc ghế âm nhạc vậy, trò mà nhạc bật lên và các em bé chạy xung quanh ghế. Ai cũng vui khi nhạc bật lên hay cổ phiếu tăng giá. Nhưng vì không có bất kỳ giá trị hữu hình nào làm nền tảng, khi nhạc tắt hoặc cổ phiếu giảm giá, mọi người đều sợ hãi và lao xuống đáy”, ông George Kailas, CEO công ty nghiên cứu thị trường Prospero.ai, nhận định với CNN.