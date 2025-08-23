Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Ngô Anh Văn
23/08/2025, 09:59
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Theo Ban tổ chức, Đà Nẵng một lần nữa sẽ trở
thành tâm điểm văn hóa – ẩm thực khi Lễ hội Bia GBA Oktoberfest Việt Nam 2025
trở lại vào ngày 3/10/2025 tại Furama Resort Đà Nẵng. Sự kiệnquay trở lại của Lễ hội bia Đức lớn nhất Đông
Nam Á đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập Nam Hiệp hội Doanh nghiệp Đức
tại Việt (GBA) và 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.
Tiếp nối thành công vang dội của năm 2024 với hơn 10.500
khách tham dự, hơn 20.000 lít bia tươi nhập khẩu từ Đức được phục vụ,
Oktoberfest 2025 hứa hẹn sẽ mang đến một mùa hội đáng nhớ hơn nữa. Furama
Resort Đà Nẵng – khu nghỉ dưỡng 5 sao biểu tượng của miền Trung vinh dự trở
thành địa điểm đăng cai, đưa bầu không khí lễ hội Bavaria tràn ngập vào tháng
10 năm nay.
Sự kiện sẽ mở màn tại JW Marriott Hà Nội vào các ngày 25, 26, 27/9/, tiếp nối bằng đêm hội duy nhất tại Furama Resort Đà Nẵng vào ngày 3/10, trước khi khép lại mùa lễ hội tại Khách sạn Nikko Sài Gòn trong ba đêm 9, 10, 11/10.
Đến với
Lễ hội bia Đức GBA Oktoberfest 2025 tại Furama Resort Đà Nẵng, thực khách tham
dự sẽ được tận hưởng không gian văn hóa Đức không giới hạn với các món ăn đậm
phong cách Bavaria và đắm mình trong hương vị của những loại bia thủ công độc
đáo từ Đức.
Không chỉ dừng lại ở ẩm thực và bia, chương trình còn mang đến
nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc bao gồm: Âm nhạc sôi động từ
ban nhạc Đức–Áo O’zapft; Ẩm thực Đứctruyền thống được chế biến bởi các đầu bếp quốc tế giàu kinh
nghiệm; Bia Đức tươi thượng hạng cùng
nhiều lựa chọn nước uống phong phú; Chương
trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn.
Được
biết, Lễ hội “GBA Oktoberfest”-dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Đức và Tổng Lãnh
sự quán Đức tại Việt Nam, tổ chức tại Việt Nam kể từ năm 1992. Trong hơn 30 năm
qua, “GBA Oktoberfest” đã trở thành cầu nối văn hóa giữa Đức và Việt Nam và
thắt chặt hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
