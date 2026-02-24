Tám nhiệm vụ trọng tâm cho thị trường chứng khoán năm 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 là một trong những thị trường sôi động hàng đầu khu vực và trên thế giới, với nhiều dấu ấn quan trọng và đánh dấu một bước tiến mới trong chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành.

Sáng ngày 24/02/2026, tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), ông Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và chỉ đạo tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Cùng tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK Tp. HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký & Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên thị trường và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Mở đầu buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã thực hiện nghi thức đánh cồng, chính thức khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026, truyền đi thông điệp về quyết tâm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam bền vững, cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ đánh cồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 là một trong những thị trường sôi động hàng đầu khu vực và trên thế giới, với nhiều dấu ấn quan trọng và đánh dấu một bước tiến mới trong chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán, VSDC, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của các thành viên thị trường, các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch và công chúng nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt, là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đối với ngành Chứng khoán, đây cũng là dấu mốc quan trọng khi kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống (28/11/1996 – 28/11/2026), đồng thời là năm củng cố nền tảng của một thị trường mới nổi, nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững.

Bộ trưởng đề nghị ngành Chứng khoán tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt để có những giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả và tập trung triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán.

Hai là, triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao.

Ba là, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả.

Bốn là, sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch tín chỉ các-bon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Năm là, đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết để tăng cường nguồn cung hàng hóa; thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phát triển thị trường trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án theo mô hình PPP; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế.

Sáu là, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát nhằm bảo đảm thị trường phát triển bền vững, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên thị trường.

Tám là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, duy trì đối thoại thường xuyên với cơ quan quản lý các nước và các tổ chức quốc tế, nhằm tiếp nhận thông lệ tốt, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng chính sách phù hợp với bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước.

“Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục bám sát, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, an toàn, bền vững. Với những nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của ngành Tài chính nói chung và ngành Chứng khoán nói riêng, tôi tin tưởng rằng, TTCK năm 2026 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hội nhập, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.”, Bộ trưởng khẳng định.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh UBCKNN cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

“Cùng với việc triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ quan trọng đã đề ra, năm 2026 này, ngành Chứng khoán đặt quyết tâm nỗ lực cao nhất, đoàn kết, chủ động, sáng tạo để đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.” Chủ tịch UBCKNN khẳng định.

Chủ tịch UBCKNN tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính và sự đồng hành của các chủ thể thị trường, TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và hội nhập sâu, rộng vào thị trường tài chính toàn cầu.