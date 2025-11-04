Tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng: Sẵn sàng cho hành trình phát triển đột phá

Với 100% đại biểu tán thành, tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ 11, khóa VII ngày 3/11/2025, ông Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026...

Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định chỉ định ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức danh Chủ tịch.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành VCCI cũng đã nhất trí để ông Phạm Tấn Công thôi giữ chức Chủ tịch VCCI, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực khóa VII.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tấn Công, nguyên Chủ tịch VCCI, khẳng định việc kiện toàn nhân sự là cần thiết để tạo động lực mới cho VCCI trong giai đoạn hiện nay. Ông đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của ông Hồ Sỹ Hùng, người từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng và có uy tín lớn trong cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu trên cương vị mới, tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Ban Bí thư Trung ương Đảng, các thế hệ lãnh đạo VCCI và toàn thể Ban Chấp hành đã tin tưởng, giao phó trọng trách, đồng thời nhấn mạnh: đây là một vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách lớn.

"Tôi xin hứa, bằng tri thức và kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác, sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và doanh nghiệp; tận tâm, tận lực vì sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam", tân Chủ tịch VCCI khẳng định.

Ông Hồ Sỹ Hùng cam kết sẽ giữ vững sự đoàn kết, phát huy dân chủ và kế thừa những thành quả quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu.

Nhìn lại chặng đường phát triển 62 năm vẻ vang đã qua, ông Hồ Sỹ Hùng cho rằng VCCI có thể tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa tiên phong của các thế hệ hội viên, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động VCCI qua các thời kỳ.

Tuy vậy, tân Chủ tịch VCCI cũng nhận thấy trên con đường đi chưa có tiền lệ, không có mô hình định sẵn, trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế, trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, VCCI còn rất nhiều việc phải làm với những thời cơ, vận hội xen lẫn khó khăn, thách thức phía trước.

Do đó, trong bài phát biểu của mình, ông Hồ Sỹ Hùng đã vạch ra những định hướng trọng tâm của VCCI trong thời gian tới. Ông khẳng định: VCCI tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có khát vọng và tinh thần dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh trên, tân Chủ tịch VCCI nhấn mạnh VCCI phải đặt mình trong bối cảnh mới hiện nay, theo xu hướng mới của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng, làm chủ khoa học công nghệ. Tập trung vào các lĩnh vực then chốt như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp chế biến chế tạo dựa trên đổi mới sáng tạo.

"VCCI cùng đội ngũ doanh nhân phải phối hợp, hợp tác, kết nối chặt chẽ với các cơ quan quản lý các cấp, đóng góp vào quá trình đổi mới cơ chế quản lý, tiên phong mở đường trong các lĩnh vực mới, then chốt, khai mở các thị trường mới giàu tiềm năng. Đây cũng chính là quá trình gỡ khó, gỡ vướng cho doanh nghiệp, là quá trình hỗ trợ, hậu thuẫn cho doanh nghiệp lớn lên, đủ sức cạnh tranh ở cả sân nhà lẫn khu vực và quốc tế", ông Hùng bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo VCCI trân trọng đề nghị và mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chung tay gánh vác từ phía tập thể Ban Chấp hành VCCI, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường trực, cùng toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan VCCI.

“Là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, VCCI sẽ không thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình nếu thiếu điều này. Chúng ta không chỉ làm việc cùng nhau mà hãy làm việc vì nhau, vì sự phát triển của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp", ông Hùng mong muốn.