Tăng cường bảo vệ trẻ em trước “bộ 3” tác nhân hô hấp nguy hiểm
Hoài Phương
28/05/2026, 14:51
Hệ hô hấp dễ bị tổn thương, mắc bệnh bởi nhiều tác nhân bên ngoài, trong đó ba tác nhân chính là phế cầu khuẩn, virus hợp bào (RSV) và não mô cầu. Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là nhóm chịu tổn thương nặng nề nhất…
Mới đây, một bệnh nhi 13 tuổi mắc não mô cầu đã được các bác
sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cứu sống nhờ can thiệp hồi sức kịp thời. Bệnh
nhi nam N.Q.B. (ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM) được đưa vào cấp cứu với các nốt xuất
huyết tím đỏ lan nhanh khắp cơ thể, cứng cổ, lơ mơ và hô hấp yếu...
Đặc biệt, có thời điểm mạch của bệnh nhi giảm còn khoảng 42
lần/phút trong khi huyết áp tăng đến 220/120 mmHg, dấu hiệu cảnh báo tình trạng
tăng áp lực nội sọ nặng. Qua khai thác dịch tễ, bệnh nhi không ghi nhận tiếp xúc với người mắc hoặc
nghi mắc não mô cầu, không đi xa trong vòng 6 tháng gần đây và chưa tiêm
vaccine phòng não mô cầu.
Xét nghiệm PCR do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện xác định, bệnh
nhi dương tính với vi khuẩn não mô cầu nhóm B trong cả dịch não tủy và các tổn
thương trên da. Nhờ được chẩn đoán sớm và xử trí tích cực, sau 10 ngày điều
trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, đi lại và sinh hoạt bình thường,
được xuất viện trong tình trạng ổn định.
Trước đó, một bệnh nhi 11 tuổi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy tim nặng do phế cầu, phải can thiệp ECMO và lọc máu liên tục. BSCKII. Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện, cho biết bé gái khởi phát bệnh trong 4 ngày, uống thuốc điều trị tại nhà.
Đến ngày thứ 4, tình trạng không cải thiện, trẻ mệt nhiều, thở khó, được đưa vào bệnh viện địa phương. Tại đây, trẻ xuất hiện co quắp hai bàn tay, được hỗ trợ hô hấp và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Kết quả xét nghiệm PCR xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn phế cầu (Pneumococcus).
Trong quá trình điều trị, trẻ được truyền máu, tiểu cầu, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm và chống đông hệ thống ECMO bằng heparin. Do diễn tiến nặng với suy đa cơ quan, bệnh nhi phải lọc máu liên tục 4 đợt và điều trị hỗ trợ gan. Sau gần 2 tuần chạy ECMO và điều trị tích cực, chức năng tim của trẻ dần hồi phục, EF cải thiện lên 50 - 55%, huyết áp ổn định...
Thực tế, phế cầu khuẩn, não mô cầu và virus hợp bào hô hấp
(RSV) đang tạo nên gánh nặng lớn đối với sức khỏe trẻ em tại Việt Nam và khu vực
Đông Nam Á. Tại Hội thảo Khoa học Quốc tế PediaConnect 2026 vừa diễn ra ở TP.HCM,
nhiều chuyên gia cảnh báo "bộ 3" tác nhân này không chỉ khiến trẻ nhập
viện, đối mặt nguy cơ bệnh nặng, mà còn để lại di chứng lâu dài.
Hơn 200 chuyên gia y tế từ Việt Nam, Đông Nam Á, Israel và
Australia cùng đồng thuận cho rằng những năm gần đây, biến đổi khí hậu, ô nhiễm
không khí và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến bệnh hô hấp diễn biến phức tạp hơn.
Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi, trở thành nhóm dễ tổn thương nhất vì hệ miễn dịch
chưa hoàn thiện.
GS.TS.BS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương,
Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, cho rằng ngành y tế không thể tiếp tục chỉ tập
trung điều trị khi bệnh đã trở nặng. "Để giảm gánh nặng bệnh tật, cần chuyển
từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng ngừa, đồng thời tăng cường
giám sát dịch tễ và nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lây truyền qua đường
hô hấp, đặc biệt ở trẻ em", GS.TS.BS Trần Minh Điển nói.
Trong đó, viêm màng não do não mô cầu tiếp tục được đánh giá
là bệnh lý nguy hiểm vì có khả năng diễn tiến thần tốc. Chỉ trong vài giờ, bệnh
có thể chuyển nặng và đe dọa tính mạng người bệnh. Trẻ nhỏ, thanh thiếu niên là
nhóm có thể vô tình trở thành nguồn lây truyền mầm bệnh trong cộng đồng, môi
trường học đường và không gian đông người.
Trong khi đó, phế cầu khuẩn hiện là nguyên nhân
hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ, nhưng điều đáng ngại hơn nằm ở các bệnh phế cầu
xâm lấn như nhiễm trùng huyết hay viêm màng não. Những ca bệnh này có thể diễn
tiến cực nhanh, dẫn tới suy hô hấp, suy đa cơ quan và tử vong chỉ trong thời
gian ngắn. Không ít trẻ dù qua khỏi vẫn phải đối mặt với di chứng kéo dài như
giảm thính lực, tổn thương não, suy giảm nhận thức hoặc ảnh hưởng chức năng phổi.
TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh
viện Nhi Trung ương, cho biết bức tranh dịch tễ của phế cầu khuẩn đang thay đổi
nhanh chóng. Một nghiên cứu kéo dài 3 năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương
phát hiện tới 18 type huyết thanh phế cầu gây bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em. Điều
này cho thấy nguy cơ dịch tễ ngày càng phức tạp và đặt ra yêu cầu cập nhật liên
tục các chiến lược dự phòng.
Bên cạnh đó, RSV tiếp tục là nỗi lo lớn đối với trẻ sơ sinh
và trẻ dưới 6 tháng tuổi. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm
tiểu phế quản, khiến nhiều trẻ phải nhập viện kéo dài hoặc điều trị hồi sức
tích cực. Theo các chuyên gia, nguy hiểm hơn là tình trạng đồng nhiễm RSV và phế
cầu khuẩn. Khi hai tác nhân cùng xuất hiện, bệnh thường nặng hơn, thời gian nằm
viện kéo dài và nguy cơ biến chứng cao hơn đáng kể.
PGS.TS Nusrat Homaira, chuyên gia hô hấp trẻ em đến từ
Australia, cho rằng bệnh hô hấp ở trẻ không chỉ là câu chuyện của ngành y tế,
mà còn tạo ra những tác động lâu dài đến gia đình, giáo dục và xã hội ở khu vực
Đông Nam Á. Theo bà, muốn giảm gánh nặng bệnh tật cần triển khai đồng thời nhiều
giải pháp, đó là tăng cường giám sát dịch bệnh, nâng cao nhận thức cộng đồng, cải
thiện khả năng tiếp cận các biện pháp dự phòng và đẩy mạnh hợp tác liên ngành.
Từ kinh nghiệm Israel, GS.TS Ron Dagan đến từ Đại học
Ben-Gurion, Be’er-Sheva, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu dịch tễ trong hoạch
định chính sách. Theo đó, một chiến lược hiệu quả không chỉ dựa vào
khoa học hay hệ thống y tế, mà còn cần sự phối hợp của truyền thông cộng đồng
và khả năng tiếp cận phù hợp để nhiều trẻ em được bảo vệ hơn.
Điểm đáng chú ý tại hội thảo năm nay là vai trò ngày càng lớn
của truyền thông số trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh phụ huynh
ngày càng tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, việc cung cấp dữ liệu y khoa
chính xác được xem là yếu tố then chốt. Nhiều chuyên gia cho rằng đây cũng là
thời điểm ngành y tế cần thay đổi cách tiếp cận truyền thông, từ truyền tải một
chiều sang tương tác chủ động hơn với cộng đồng trên các nền tảng số.
Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng
Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng
Mùa hè năm nay đến sớm cùng những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Hiện các bệnh viện đồng loạt triển khai phương tiện chống nóng và nước sinh hoạt nhằm xoa dịu người nhà cũng như bệnh nhân…
Bảo vệ thị lực cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè
Theo Khảo sát của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30 - 40% lứa tuổi đi học. Ở Hà Nội và TP.HCM, hơn 50% trẻ ở lứa tuổi này bị ảnh hưởng tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm đa số…
Sốc nhiệt là tình trạng cần cấp cứu tối khẩn
Các nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ; người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, bộ đội huấn luyện, nhân viên giao hàng… và người mắc bệnh mạn tính...
Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân; sự kiện không chỉ là sân chơi mà còn giúp nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động sức khỏe…
WHO lo lắng về đợt bùng phát Ebola, vấn đề tài chính là một thách thức
Chủng Ebola hiếm gặp mang tên Bundibugyo được cho là nguyên nhân khiến hơn 130 người thiệt mạng và tạo ra gần 600 ca nghi nhiễm. Đứng trước tình hình nghiêm trọng, WHO đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: