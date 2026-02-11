Tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi qua đường hàng không. Vì vậy, các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, luôn duy trì cảnh giác cao độ, thực hiện nghiêm giám sát y tế cửa khẩu...

Chiều 10/2, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đi giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

HÀ NỘI TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống giám sát y tế người nhập cảnh, bao gồm việc sử dụng máy đo thân nhiệt tự động, bố trí nhân lực thường trực, quy trình phát hiện sớm - cách ly - xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm mới nổi và tái nổi.

Đoàn công tác cũng làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị phương án ứng phó với bệnh do virus Nipah, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế gia tăng.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Bùi Văn Hào thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng hành khách quốc tế nhập cảnh qua sân bay Nội Bài tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập các dịch bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài.

Do đó, ngành y tế Thủ đô đã tăng cường giám sát y tế tại cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan, an ninh hàng không để chủ động phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ.

Đến nay, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh do virus Nipah, bại liệt hay các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi chỉ ghi nhận rải rác, không có ổ dịch lớn.

CDC Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giám sát chủ động tại 70 bệnh viện, phòng khám và cộng đồng; duy trì đội cơ động chống dịch trong suốt kỳ nghỉ Tết; tổ chức tập huấn cho mạng lưới y tế cơ sở về giám sát và phòng, chống bệnh do virus Nipah.

Về công tác chuẩn bị vật tư, hóa chất phòng, chống dịch, CDC Hà Nội hiện dự trữ 1.000 kg Cloramin B, 500 lít hóa chất diệt muỗi, hàng nghìn bộ trang phục phòng hộ cá nhân cùng nhiều máy phun khử khuẩn các loại. Tại 126 trạm y tế phường, xã, hệ thống máy phun và hóa chất cũng được bảo đảm đầy đủ, sẵn sàng triển khai khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Liên quan đến quản lý các trường hợp nghi ngờ, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh thêm, cần truyền tải đầy đủ dữ liệu dịch tễ từ sân bay về địa phương, đồng thời in rõ các số điện thoại đường dây nóng trên tờ rơi để người dân dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ.

Ngoài ra, việc rà soát, tổ chức luồng vận chuyển bệnh nhân khoa học, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo cũng là yêu cầu cấp thiết. Ông cũng cho rằng thành phố cần sớm rà soát hệ thống bệnh viện gần sân bay, có khoa truyền nhiễm đạt chuẩn, bảo đảm cách ly và điều trị kịp thời, an toàn cho cộng đồng.

CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN SẴN SÀNG ỨNG PHÓ TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi qua đường hàng không. Các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, phải duy trì cảnh giác cao độ, thực hiện nghiêm giám sát y tế cửa khẩu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ tại cuộc làm việc.

Thứ trưởng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chủ động phối hợp với các đơn vị trung ương trong việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh do virus Nipah.

Sở Y tế cần xây dựng kế hoạch dự phòng đáp ứng theo các tình huống, đảm bảo đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng thời, duy trì nghiêm công tác giám sát y tế tại cửa khẩu, bảo đảm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt đối với hành khách đến từ vùng có dịch; sẵn sàng phương án xử lý, cách ly, vận chuyển an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

Cùng với đó, rà soát và củng cố năng lực đáp ứng, bao gồm nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và phương án phối hợp liên ngành để bảo đảm khả năng xử lý tình huống dịch bệnh phát sinh trong dịp cao điểm.

Công tác truyền thông phòng bệnh trên nền tảng số đối với hành khách nhập cảnh cũng cần được tăng cường. Việc cung cấp thông tin khuyến nghị cần rõ ràng để kiều bào và du khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân sau khi nhập cảnh. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt, đau đầu, khó thở, rối loạn tri giác hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, khai báo y tế và chia sẻ dữ liệu dịch tễ; tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm kiểm soát rủi ro dịch bệnh hiệu quả, không gây cản trở hoạt động đi lại và giao thương.

Công tác tiêm chủng vaccine cũng cần chú ý, bảo đảm duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cho trẻ em và các nhóm đối tượng theo quy định.