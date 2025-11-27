Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Hà Nội trong phát triển hạ tầng đường sắt

Ông Kim Yong-seog, Chủ tịch Ủy ban Giao thông đô thị Hàn Quốc cho biết phía Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Hà Nội trong xây dựng và phát triển hạ tầng đường sắt...

Ngày 26/11, ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Giao thông đô thị Hàn Quốc do ông Kim Yong-seog, Chủ tịch Ủy ban Giao thông đô thị Hàn Quốc (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc) dẫn đầu.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Tuấn cho biết năm 2026 sẽ là năm bản lề để Hà Nội tăng tốc phát triển, với mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Để đạt được mục tiêu này, Thành phố Hà Nội xác định phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đóng vai trò then chốt.

Trong đó, Hà Nội hiện cũng có kế hoạch triển khai khoảng 15 tuyến đường sắt các loại, nhiều tuyến dự kiến khởi công ngay từ đầu năm 2026. Bên cạnh đó, Thành phố đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, hướng tới khoảng 20 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 1.000 km.

Ông Tuấn nhấn mạnh hiện đang có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Riêng trong 10 tháng vừa qua, Hàn Quốc đã đầu tư vào hơn 4,42 tỷ USD tại Việt Nam, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các dự án của Hàn Quốc luôn có chất lượng cao và thiết thực với tiến trình phát triển của Hà Nội.

Ông Dương Đức Tuấn (phải), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội tại buổi làm việc với ông Kim Yong-seog (trái), Chủ tịch Ủy ban Giao thông đô thị Hàn Quốc vào chiều ngày 26/11 (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nội)

Với những định hướng phát triển mạnh mẽ về phát triển hạ tầng đường sắt, TP. Hà Nội mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía Hàn Quốc, đặc biệt trong chia sẻ kinh nghiệm, tham gia triển khai các dự án đường sắt đô thị, xây dựng chính sách giao thông và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Tương tự, ông Kim Yong-seog cũng giới thiệu khái quát về năng lực và kinh nghiệm phát triển đường sắt đô thị của Hàn Quốc. Ông cho biết Hàn Quốc đã bắt đầu xây dựng các công trình đầu tiên từ năm 1974 và đến nay sở hữu khoảng 24 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.400 km.

“Đặc biệt, quá trình phát triển đường sắt đô thị đòi hỏi sự đồng bộ giữa xây dựng, nghiên cứu, tính toán quản lý và tuân thủ các quy chuẩn công nghệ”, ông Yong-seog cho hay.

Bày tỏ sẵn sàng hợp tác, ông khẳng định Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Hà Nội trong xây dựng kế hoạch tổng thể, vận hành hiệu quả hệ thống đường sắt đô thị, cũng như đưa những công nghệ thế mạnh của Hàn Quốc vào các dự án hạ tầng tương lai của TP. Hà Nội.