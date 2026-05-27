Triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026
Huyền Vy
27/05/2026, 09:05
Nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp khơi thông logistics, tạo thuận lợi thông quan và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đã đề ra…
Tại Văn bản số 600/XNK-NH về việc hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ
quả vải vừa được ban hành, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các đơn
vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho
hoạt động thu mua, lưu thông và xuất khẩu quả vải trong thời điểm chính vụ.
Đối với Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên
phòng), Cục Xuất nhập khẩu đề nghị ưu tiên tối đa cho thông quan và kiểm dịch
thực vật, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu vào giai đoạn cao điểm
thu hoạch. Các đơn vị cần chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị để xử lý
nhanh các lô vải tươi dễ hư hỏng, đồng thời tăng cường trao đổi với phía Trung
Quốc nhằm cập nhật kịp thời quy định về tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn
gốc.
Đối với Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc, Cục Xuất
nhập khẩu đề nghị thường xuyên theo dõi sát tình hình vận chuyển hàng hóa qua
biên giới để kịp thời phối hợp điều tiết phương tiện và thông tin năng lực
thông quan cho doanh nghiệp. Các địa phương cũng được yêu cầu đơn giản hóa thủ
tục hành chính, tiết giảm chi phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cấp
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng vải tươi.
Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh và
thành phố Hải Phòng chỉ đạo các doanh
nghiệp trên địa bàn chủ động đàm phán tiến độ giao nhận với đối tác Trung Quốc để
điều chỉnh kế hoạch, điều tiết tiến độ giao hàng phù hợp; đồng thời đa dạng hóa
phương thức vận chuyển qua đường sắt và đường hàng không để giảm áp lực cho đường
bộ.
Hai địa địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ
sở tổ chức thu mua ổn định, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán hoặc ép giá nông
dân. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại qua các sàn thương mại điện tử,
hệ thống phân phối trong và ngoài nước, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp nâng
cao chất lượng bao bì, mẫu mã và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của
thị trường nhập khẩu.
Về phía Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị
tăng cường phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động
sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu quả vải để nắm bắt tình hình tiêu thụ,
kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh tới cơ quan chức năng để
phối hợp xử lý.
Hiệp hội được đề nghị chủ động cung cấp thông tin thị trường,
nhu cầu nhập khẩu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và kiểm dịch thực vật
của các thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng
thị trường tiêu thụ quả vải.
Cùng với đó là đẩy mạnh quảng bá thương hiệu quả vải Việt
Nam thông qua các hội chợ, triển lãm, hoạt động kết nối giao thương trực tiếp
và trực tuyến; tăng cường phối hợp với các hệ thống phân phối, sàn thương mại
điện tử và thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy tiêu thụ và xuất khẩu
quả vải.
Hiệp hội cũng được khuyến khích vận động doanh nghiệp hội
viên đầu tư nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản, chế biến sâu, đóng gói sản phẩm;
ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng và an toàn thực
phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
