Tăng cường hợp tác Việt Nam- EU về nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển xanh

Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với EU và các quốc gia thành viên trên tinh thần tin cậy, cùng có lợi và phát triển bền vững...

Chiều ngày 12/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng có cuộc họp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, do Đại sứ Julien Guerrier làm trưởng đoàn.

Cuộc gặp thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn cùng Liên minh châu Âu tháo gỡ các vướng mắc, thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam- EU trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với EU và các quốc gia thành viên trên tinh thần tin cậy, cùng có lợi và phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong lưu thông sản phẩm nông, lâm, thủy sản, chống khai thác IUU, tuân thủ các quy định chống phá rừng của EU (EUDR).

EU ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá, cũng như việc tăng diện tích rừng và phục hồi rừng tự nhiên, góp phần vào mức "rủi ro thấp" của Việt Nam trong khuôn khổ EUDR.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết "Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành và 21 địa phương có biển thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp chống khai thác IUU; hệ thống quản lý, giám sát tàu cá hiện nay đã được tăng cường. Đến 17/10/2025, hơn 80.000 tàu cá đăng ký VNFishbase, VNFishbase đồng bộ với VNeID, VMS, eCDT, phục vụ quản lý và giám sát.

Hệ thống pháp luật thủy sản đã hoàn thiện, đồng bộ, có tham vấn Ủy ban châu Âu (EC) và nội luật hóa các quy định quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị về IUU. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành 11 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ trưởng kiến nghị EU sớm tổ chức Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 sang Việt Nam trực tiếp ghi nhận những thay đổi vượt bậc trong công tác chống IUU, tiến tới gỡ “thẻ vàng” trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong quá trình triển khai các khuyến nghị của EC, từ cấp trung ương đến địa phương. EU ghi nhận nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá, cũng như việc tăng diện tích rừng và phục hồi rừng tự nhiên, góp phần vào mức "rủi ro thấp" của Việt Nam trong khuôn khổ EUDR.

Tại cuộc họp, hai bên cũng trao đổi về việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành lâm nghiệp Việt Nam trị giá 20 triệu euro, dự kiến hoàn tất thủ tục trước cuối năm nay. EU cũng đề xuất ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Đại sứ các nước thành viên: Romania, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Đan Mạch cũng chia sẻ nhiều sáng kiến tăng cường hợp tác song phương.

Theo đó, Romania mong muốn thúc đẩy cấp phép xuất khẩu sản phẩm protein động vật sang Việt Nam. Tây Ban Nha bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật đánh bắt thủy sản bền vững và kinh nghiệm phòng ngừa khai thác trái phép, hợp tác doanh nghiệp xây dựng các nhà máy điện gió,...

Ba Lan và Đan Mạch nhấn mạnh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển năng lượng tái tạo...

Bộ trưởng kỳ vọng Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier sẽ đóng góp tiếng nói tích cực trong khối EU, hai bên cùng thúc đẩy thương mại nông, lâm, thủy sản song phương, các dự án quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, quan hệ Việt Nam- EU sớm nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Theo thống kê trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU đã đạt 5,77 tỷ USD, tăng trưởng 45,5% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều sản phẩm đã được EU chấp thuận và hai bên triển khai các nhóm hồ sơ quan trọng, đẩy nhanh tiến độ chung, duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên để đảm bảo tránh mất thời vụ nông sản.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng mong muốn hai bên cùng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để không còn những rào cản gây gián đoạn thương mại. Bộ sẽ xây dựng các cơ chế, mô hình hỗ trợ sinh kế để người dân thực sự được hưởng lợi từ bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học...