Tăng số ca nhập viện vì “làm đẹp đón Tết”

Cận Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao. Nhiều chị em phụ nữ mong muốn “tân trang” nhan sắc nhanh chóng để kịp du xuân, chụp ảnh và xuất hiện xinh đẹp trong những ngày đầu năm mới...

Những ngày gần đây, Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nặng liên quan đến tiêm filler và các thủ thuật thẩm mỹ không an toàn. Phần lớn bệnh nhân nhập viện với biểu hiện sưng viêm, vùng da đổi màu tím tái hoặc có dấu hiệu hoại tử... Nguyên nhân là do làm đẹp tại các spa, thẩm mỹ viện tư nhân không được cấp phép.

Một trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân 32 tuổi nhập viện chỉ hai ngày sau khi tiêm filler nâng mũi. Chất làm đầy được tiêm sai kỹ thuật đã chèn ép mạch máu, khiến vùng mũi sưng to, đau nhức và tím tái, đứng trước nguy cơ hoại tử.

ThS.BS. Nguyễn Minh Nghĩa, Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, cho biết người phụ nữ này đã thực hiện thủ thuật tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân. Sau khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ đã phải tiêm tan, điều trị kháng sinh, chăm sóc tích cực để phục hồi vùng da bị tổn thương, tránh nhiễm trùng mới, hạn chế hình thành sẹo xấu.

Tương tự, chị M.T.T.L. (29 tuổi, Hà Nội) nghe lời quảng cáo trên mạng nâng ngực với giá rẻ. Tại cơ sở thẩm mỹ, thay vì nâng ngực, chị L. lại được các nhân viên nơi này tiêm filler không rõ nguồn gốc vào ngực và sau đó gặp biến chứng nặng, phải tìm đến Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai để "cầu cứu" bác sĩ.

ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này, theo các chuyên gia, xuất phát từ tâm lý “đẹp ngay” của nhiều người trong dịp cuối năm. Khi người thực hiện không có kiến thức giải phẫu, thì việc sử dụng filler trôi nổi, không rõ nguồn gốc, tiêm sai vị trí, sai liều lượng… là điều khó tránh khỏi.

Đáng lo ngại, các biến chứng thường xảy ra ở những vùng nguy hiểm như mũi, môi và cằm, nơi tập trung nhiều mạch máu quan trọng. Trong trường hợp xấu, filler có thể xâm nhập vào mạch máu vùng mắt gây tắc mạch, dẫn đến mù lòa hoặc hoại tử da, để lại sẹo vĩnh viễn không thể phục hồi.

Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương những ngày giáp Tết, không khí khám chữa bệnh cũng luôn trong tình trạng tấp nập. Theo TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 300 - 400 bệnh nhân đến thăm khám.

Trong đó, bệnh viện ghi nhận sự gia tăng các ca biến chứng từ những cơ sở thẩm mỹ không phép hoặc do người dân tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. TS.BS Vũ Huy Lượng chia sẻ trường hợp nữ bệnh nhân 42 tuổi nhập viện với khuôn mặt đen sạm, da mỏng dính và chằng chịt các mạch máu giãn. Được biết, bệnh nhân này đã sử dụng một loại kem dưỡng mua trên mạng theo lời giới thiệu của bạn bè suốt 2 năm qua.

Ba tháng đầu bôi kem, da bệnh nhân rất đẹp, trắng hồng rạng rỡ. Nhưng đến tháng thứ tư, mặt bắt đầu ửng đỏ, nóng bừng mỗi khi ra nắng. Càng khó chịu, bệnh nhân càng bôi thêm kem để làm dịu, dẫn đến tình trạng lệ thuộc hoàn toàn vào Corticoid. “Đến khi nhập viện, làn da đã bị tàn phá nghiêm trọng, nhạy cảm đến mức không thể bôi bất cứ loại kem dưỡng hay chống nắng nào”, bác sĩ Lượng cho biết.

Bệnh viện ghi nhận sự gia tăng các ca biến chứng từ những cơ sở thẩm mỹ không phép hoặc do người dân tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Không chỉ có kem trộn, nhiều trường hợp còn bị hỏng mặt do điều trị Laser sai cách tại các cơ sở thiếu chuyên môn. Việc lạm dụng năng lượng Laser quá mức dẫn đến bỏng da hoặc mất sắc tố hoàn toàn, tạo nên những đốm trắng loang lổ trên mặt, rất khó để phục hồi lại trạng thái ban đầu.

TS.BS. Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, cho biết số lượng khách đến làm đẹp vào dịp cuối năm thường tăng khoảng 50% so với thời điểm bình thường. Nhóm dịch vụ được quan tâm nhiều vào giai đoạn này là hút mỡ bụng, đùi, cánh tay, tạo hình thành bụng, nâng ngực, nâng mông. Bên cạnh đó, các thủ thuật cắt mí, nâng mũi cũng được lựa chọn nhiều.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, với thẩm mỹ body, sau khoảng 10 - 14 ngày người thực hiện có thể sinh hoạt tương đối ổn định, nhưng để hiệu quả đẹp tự nhiên, ổn định thường cần thời gian lâu hơn. Với các thủ thuật trên khuôn mặt, thời điểm phù hợp là thực hiện ít nhất một tháng trước Tết, nhằm tránh sưng nề, bầm tím hoặc những biến động trong quá trình lành thương.

Tương tự, BSCKII. Trần Vũ Anh Đào, Phó khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết nhu cầu làm đẹp da tại bệnh viện tăng cao dịp cuối năm. Số lượt khách đến tiêm filler, botox, peel da và laser tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Khách hàng trải dài từ sinh viên ngoài 20 tuổi đến phụ nữ trung niên, với cùng mong muốn “đẹp nhanh đón Tết”.

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, việc xử lý các biến chứng thẩm mỹ thường phức tạp và khó khăn gấp nhiều lần so với can thiệp ban đầu.

Việc chạy đua "kịp đẹp" trước Tết luôn tiềm ẩn những rủi ro nếu mọi người quá nôn nóng. Theo bác sĩ Đào, làm đẹp da không thể “chạy nước rút” vì hầu hết thủ thuật thẩm mỹ da đều tạo ra những tổn thương có kiểm soát để kích thích tái tạo. Da cần thời gian hồi phục. Nếu làm quá sát Tết, tình trạng đỏ, sưng, bong tróc hoặc tăng sắc tố có thể kéo dài, khiến khách hàng rơi vào cảnh “chưa kịp đẹp đã hết Tết”.

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, việc xử lý các biến chứng thẩm mỹ thường phức tạp và khó khăn gấp nhiều lần so với can thiệp ban đầu. Khi filler kém chất lượng đã hòa lẫn vào mô, gây xơ hóa hoặc hình thành các khối cứng, bác sĩ không chỉ phải loại bỏ chất làm đầy mà còn phải tái tạo hình dáng khuôn mặt, hạn chế tối đa tổn thương đến các cấu trúc lành. Quá trình điều trị kéo dài khiến nhiều bệnh nhân chịu áp lực tâm lý nặng nề.

Theo TS.BS Vũ Huy Lượng, sau khoảng 10 năm bùng nổ các công nghệ làm đẹp theo phong trào, hiện nay là lúc những hệ lụy bắt đầu bộc lộ rõ nét. Nhiều người vì thiếu kiến thức, chỉ nghe theo lời truyền tai hoặc tin vào những hình ảnh quảng cáo lung linh trên Facebook, TikTok mà bất chấp rủi ro.

Bác sĩ Lượng chia sẻ: “Sai lầm lớn nhất của người dân là không cần biết người thực hiện có chuyên môn hay không. Hãy nhớ rằng, mỗi người chỉ có duy nhất một khuôn mặt, nếu hỏng thì không có gì thay thế được. Đã động chạm đến cơ thể, dù là bệnh lý hay thẩm mỹ, nhất định phải có sự tư vấn từ những bác sĩ chuyên khoa có uy tín”.

Làm đẹp phải có kế hoạch, có tư vấn chuyên môn, lựa chọn cơ sở được cấp phép và bác sĩ uy tín.

Theo TS.Nguyễn Đình Minh, có những trường hợp người dân đã được khuyến cáo trì hoãn các thủ thuật, nhưng vì nôn nóng họ vẫn tìm đến nơi khác “chấp nhận mọi yêu cầu” và kết quả không chỉ không đẹp hơn mà còn gây tổn hại như sẹo xấu, mất cân đối, thậm chí hoại tử mô.

Khi can thiệp y khoa bị biến thành dịch vụ “mua nhanh - dùng nhanh”, tai biến là điều khó tránh. Bởi vậy, người dân ghi nhớ không phải là “đừng làm đẹp”, mà là làm đẹp phải có kế hoạch, có tư vấn chuyên môn, lựa chọn cơ sở được cấp phép. Tuyệt đối không đánh đổi an toàn chỉ để kịp một cái Tết.