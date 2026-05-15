Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện
Tuệ Mỹ
15/05/2026, 07:34
Năm nay nắng nóng đến sớm và gay gắt. Hệ thống điện quốc gia ghi nhận vào ngày 31/3/2026, lần đầu tiên lượng điện tiêu thụ trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái…
Dù nắng nóng miền Bắc chưa bước vào thời kỳ cao điểm nhưng nhiều người tiêu dùng đã tìm mua quạt điện, quạt tích điện, quạt điều hòa…
Cùng với đó, các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh nhanh chóng trở thành mặt
hàng được quan tâm hàng đầu.
Tại nhiều hệ thống điện máy lớn ở Hà Nội, nhu cầu mua sắm của
người dân đã tăng mạnh. Nhiều hệ thống điện máy ghi nhận lượng khách đến tham
khảo và mua hàng tăng gấp 2 - 3 lần so với tháng trước, cho thấy sức tiêu thụ
đang chính thức bước vào giai đoạn cao điểm.
Theo ghi nhận, thị trường điện lạnh năm nay khá đa dạng về mẫu mã với nhiều phân khúc giá khác nhau, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của
nhiều đối tượng khách hàng. Đối với điều hòa, các dòng máy sử dụng công nghệ
Inverter (tiết kiệm điện) phổ biến nhất, với mức giá chỉ từ 6 - 7 triệu đồng trở
lên.
Ở phân khúc cao hơn, các dòng máy lạnh tích hợp công nghệ
inverter tiết kiệm điện, lọc không khí hoặc khử khuẩn có giá dao động từ 14 - 25
triệu đồng/sản phẩm cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Một số mẫu máy lạnh 2
ngựa công suất lớn có giá gần 30 triệu đồng nếu đi kèm tính năng cao cấp.
Trong khi đó, quạt điện tiếp tục là mặt hàng có doanh số ổn
định nhờ giá mềm. Các mẫu quạt đứng, quạt bàn phổ biến hiện có giá từ vài trăm
nghìn đồng đến dưới 1 triệu đồng/sản phẩm. Những dòng quạt hơi nước, quạt điều
hòa có giá từ 2 - 5 triệu đồng tùy công suất và thương hiệu.
Ở nhóm tủ lạnh, nhiều siêu thị điện máy đang áp dụng chương
trình giảm giá và khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Các mẫu tủ lạnh dung tích
nhỏ có giá từ 5 - 8 triệu đồng, trong khi các dòng inverter dung tích lớn dao động
từ 10 - 20 triệu đồng/sản phẩm.
Để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị điện máy đồng
loạt đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tại Điện máy Xanh, nhiều dòng điều hòa của các thương hiệu
phổ biến được giảm giá mạnh, đi kèm chính sách bảo hành dài hạn, miễn phí lắp đặt
và bảo dưỡng định kỳ.
Tương tự, hệ thống Nguyễn
Kim cũng triển khai chương trình Deal hot giá tốt với một loạt các chương trình
giảm giá sốc các thiết bị điều hòa làm mát tiết kiệm điện. Đáng chú ý, dòng máy
làm lạnh công nghệ cao cũng giảm giá khá sâu từ 2 đến 3 triệu đồng tùy sản phẩm.
Tại MediaMart, bên cạnh điều hòa giảm giá mạnh, nhóm tủ lạnh
và máy giặt cũng được áp dụng mức giá cạnh tranh, kèm nhiều ưu đãi nhằm gia
tăng quyền lợi cho khách hàng. Nhiều sản phẩm được tặng quà trị giá lên đến 3
triệu đồng như quạt cây, ấm siêu tốc, cùng hỗ trợ lắp đặt lên đến 400.000 đồng
và chương trình “đổi cũ lấy mới” trợ giá đến 1 triệu đồng...
Khảo sát tại nhiều siêu thị điện máy trên địa bàn TP.HCM cũng
cho thấy, lượng khách đến xem và mua các thiết bị giải nhiệt vẫn đông dù đã sắp bước
vào mùa mưa. Ông Vũ Văn, quản lý một siêu thị điện máy tại phường Bình Tân, cho biết có tuần siêu thị bán khoảng hơn 20 máy lạnh cùng vài chục quạt điện. Theo ông này,
sức mua năm nay tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá bán vẫn
chưa biến động nhiều.
Quản lý một siêu thị điện máy tại phường An Lạc cho biết sức
mua các mặt hàng giải nhiệt hiện tăng gấp 2 - 4 lần so với trước mùa
nắng nóng. Riêng máy lạnh ghi nhận mức tăng 30 - 50% trong tháng 4. Sang
tháng 5 dù nhu cầu giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm
ngoái.
Trái ngược với thị trường thiết bị làm mát, một quản lý cửa
hàng cho biết lượng khách mua TV năm nay không tạo được “đỉnh mua sắm” như những
mùa World Cup trước. Sự thay đổi này có thể là do bối cảnh
kinh tế khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với các khoản chi lớn.
Thứ hai là thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa. Trong
giai đoạn trước, nhiều gia đình đã nâng cấp lên Tivi 4K, kích thước lớn. Các
dòng tivi mới như QLED, OLED, Mini LED mang lại sự khác biệt chưa đủ rõ ràng với người dùng phổ thông. World Cup, vì thế, không còn đủ sức tạo ra “làn sóng mua sắm” như trước.
Đứng trước thực trạng "ế ẩm" trước mùa World Cup,
các doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mãi như: Giảm giá trực tiếp 10 – 30%; tặng kèm
loa thanh, phụ kiện; hỗ trợ trả góp 0%; Tặng gói xem bóng đá. Tuy nhiên, theo
ghi nhận thực tế, các chương trình này chủ yếu giúp duy trì sức mua, chứ chưa tạo
ra sự bùng nổ.
Theo một số nhà bán lẻ, xu hướng mua sắm năm nay cho thấy
người dân vẫn thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết
cho mùa nắng nóng sắp tới và có khả năng tiết kiệm điện. Theo Cẩm nang tiết kiệm điện tại gia đình do Văn phòng Ban
Chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phát hành, điều hòa nhiệt độ là
thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong gia đình, có thể chiếm từ 30 - 60% tổng
điện năng sử dụng.
Tủ lạnh và tủ đông cũng là nhóm thiết bị tiêu thụ điện lớn
do phải hoạt động liên tục, với chi phí điện có thể chiếm từ 16 - 22% tổng tiền
điện cả năm của hộ gia đình. Nồi cơm điện, thiết bị được sử dụng hàng ngày, tiêu thụ gần
10% điện năng trong gia đình. Máy giặt chiếm khoảng 4,2% điện năng tiêu thụ… Trong đó, các sản phẩm được dán nhãn tiết
kiệm năng lượng có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ điện so với thiết bị
thông thường.
Trong bối cảnh đó, chuyên gia Vũ Thế Thắng, Phó Trưởng Ban
Kinh doanh EVN HÀ NỘI, gợi ý người dân nên sử dụng thiết bị làm mát một cách khoa học và tiết kiệm. Cụ thể, khi bật quạt cùng điều hòa, người dân có thể tăng
nhiệt độ máy lạnh thêm khoảng 2 độ C mà vẫn cảm thấy dễ chịu, giúp tiết kiệm tới
10% điện năng điều hòa.
Đặt nhiệt độ máy lạnh từ 24 - 26°C để tránh làm lạnh
quá mức và khô không khí. Người dân nên đặt quạt ở nơi thông thoáng, tránh rèm
cửa che chắn. Vào buổi tối, hãy đặt quạt gần cửa sổ để hút không khí mát từ
bên ngoài vào phòng.
Cánh quạt bám bụi sẽ làm giảm hiệu suất gió, khiến motor
nóng hơn và tốn điện hơn. Ngoài ra, đừng quá khắt khe với việc bấm nút quay của
quạt. Hãy tập trung vào việc chọn mức gió vừa đủ và tắt thiết bị khi không có
người trong phòng, đây mới chính là cách "cứu vãn" túi tiền hiệu quả
nhất.
Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao
16:30, 11/05/2026
Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy
15:40, 11/05/2026
Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng
Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao
Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…
Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy
Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…
Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”
Tận dụng lợi thế từ công nghệ, nhiều sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Từ bán hàng trực tuyến đến xây dựng thương hiệu, các giải pháp chuyển đổi số đang rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng...
Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại
Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…
Nghỉ lễ dài ngày, sức mua tiêu dùng “rục rịch” tăng
Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, ghi nhận tại nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm Hà Nội và TP.HCM cho thấy lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: