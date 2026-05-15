Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện

Năm nay nắng nóng đến sớm và gay gắt. Hệ thống điện quốc gia ghi nhận vào ngày 31/3/2026, lần đầu tiên lượng điện tiêu thụ trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái…

Dù nắng nóng miền Bắc chưa bước vào thời kỳ cao điểm nhưng nhiều người tiêu dùng đã tìm mua quạt điện, quạt tích điện, quạt điều hòa… Cùng với đó, các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh nhanh chóng trở thành mặt hàng được quan tâm hàng đầu.

Tại nhiều hệ thống điện máy lớn ở Hà Nội, nhu cầu mua sắm của người dân đã tăng mạnh. Nhiều hệ thống điện máy ghi nhận lượng khách đến tham khảo và mua hàng tăng gấp 2 - 3 lần so với tháng trước, cho thấy sức tiêu thụ đang chính thức bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo ghi nhận, thị trường điện lạnh năm nay khá đa dạng về mẫu mã với nhiều phân khúc giá khác nhau, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Đối với điều hòa, các dòng máy sử dụng công nghệ Inverter (tiết kiệm điện) phổ biến nhất, với mức giá chỉ từ 6 - 7 triệu đồng trở lên.

Ở phân khúc cao hơn, các dòng máy lạnh tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm điện, lọc không khí hoặc khử khuẩn có giá dao động từ 14 - 25 triệu đồng/sản phẩm cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Một số mẫu máy lạnh 2 ngựa công suất lớn có giá gần 30 triệu đồng nếu đi kèm tính năng cao cấp.

Thị trường điện lạnh năm nay khá đa dạng về mẫu mã với nhiều phân khúc giá khác nhau.

Trong khi đó, quạt điện tiếp tục là mặt hàng có doanh số ổn định nhờ giá mềm. Các mẫu quạt đứng, quạt bàn phổ biến hiện có giá từ vài trăm nghìn đồng đến dưới 1 triệu đồng/sản phẩm. Những dòng quạt hơi nước, quạt điều hòa có giá từ 2 - 5 triệu đồng tùy công suất và thương hiệu.

Ở nhóm tủ lạnh, nhiều siêu thị điện máy đang áp dụng chương trình giảm giá và khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Các mẫu tủ lạnh dung tích nhỏ có giá từ 5 - 8 triệu đồng, trong khi các dòng inverter dung tích lớn dao động từ 10 - 20 triệu đồng/sản phẩm.

Để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị điện máy đồng loạt đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tại Điện máy Xanh, nhiều dòng điều hòa của các thương hiệu phổ biến được giảm giá mạnh, đi kèm chính sách bảo hành dài hạn, miễn phí lắp đặt và bảo dưỡng định kỳ.

Tương tự, hệ thống Nguyễn Kim cũng triển khai chương trình Deal hot giá tốt với một loạt các chương trình giảm giá sốc các thiết bị điều hòa làm mát tiết kiệm điện. Đáng chú ý, dòng máy làm lạnh công nghệ cao cũng giảm giá khá sâu từ 2 đến 3 triệu đồng tùy sản phẩm.

Tại MediaMart, bên cạnh điều hòa giảm giá mạnh, nhóm tủ lạnh và máy giặt cũng được áp dụng mức giá cạnh tranh, kèm nhiều ưu đãi nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng. Nhiều sản phẩm được tặng quà trị giá lên đến 3 triệu đồng như quạt cây, ấm siêu tốc, cùng hỗ trợ lắp đặt lên đến 400.000 đồng và chương trình “đổi cũ lấy mới” trợ giá đến 1 triệu đồng...

Để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị điện máy đồng loạt đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Khảo sát tại nhiều siêu thị điện máy trên địa bàn TP.HCM cũng cho thấy, lượng khách đến xem và mua các thiết bị giải nhiệt vẫn đông dù đã sắp bước vào mùa mưa. Ông Vũ Văn, quản lý một siêu thị điện máy tại phường Bình Tân, cho biết có tuần siêu thị bán khoảng hơn 20 máy lạnh cùng vài chục quạt điện. Theo ông này, sức mua năm nay tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá bán vẫn chưa biến động nhiều.

Quản lý một siêu thị điện máy tại phường An Lạc cho biết sức mua các mặt hàng giải nhiệt hiện tăng gấp 2 - 4 lần so với trước mùa nắng nóng. Riêng máy lạnh ghi nhận mức tăng 30 - 50% trong tháng 4. Sang tháng 5 dù nhu cầu giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với thị trường thiết bị làm mát, một quản lý cửa hàng cho biết lượng khách mua TV năm nay không tạo được “đỉnh mua sắm” như những mùa World Cup trước. Sự thay đổi này có thể là do bối cảnh kinh tế khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với các khoản chi lớn.

Thứ hai là thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa. Trong giai đoạn trước, nhiều gia đình đã nâng cấp lên Tivi 4K, kích thước lớn. Các dòng tivi mới như QLED, OLED, Mini LED mang lại sự khác biệt chưa đủ rõ ràng với người dùng phổ thông. World Cup, vì thế, không còn đủ sức tạo ra “làn sóng mua sắm” như trước.

Lượng khách mua TV năm nay không tạo được “đỉnh mua sắm” như những mùa World Cup trước.

Đứng trước thực trạng "ế ẩm" trước mùa World Cup, các doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mãi như: Giảm giá trực tiếp 10 – 30%; tặng kèm loa thanh, phụ kiện; hỗ trợ trả góp 0%; Tặng gói xem bóng đá. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, các chương trình này chủ yếu giúp duy trì sức mua, chứ chưa tạo ra sự bùng nổ.

Theo một số nhà bán lẻ, xu hướng mua sắm năm nay cho thấy người dân vẫn thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết cho mùa nắng nóng sắp tới và có khả năng tiết kiệm điện. Theo Cẩm nang tiết kiệm điện tại gia đình do Văn phòng Ban Chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phát hành, điều hòa nhiệt độ là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất trong gia đình, có thể chiếm từ 30 - 60% tổng điện năng sử dụng.

Tủ lạnh và tủ đông cũng là nhóm thiết bị tiêu thụ điện lớn do phải hoạt động liên tục, với chi phí điện có thể chiếm từ 16 - 22% tổng tiền điện cả năm của hộ gia đình. Nồi cơm điện, thiết bị được sử dụng hàng ngày, tiêu thụ gần 10% điện năng trong gia đình. Máy giặt chiếm khoảng 4,2% điện năng tiêu thụ… Trong đó, các sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm năng lượng có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ điện so với thiết bị thông thường.

Người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết cho mùa nắng nóng sắp tới và có khả năng tiết kiệm điện.

Trong bối cảnh đó, chuyên gia Vũ Thế Thắng, Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVN HÀ NỘI, gợi ý người dân nên sử dụng thiết bị làm mát một cách khoa học và tiết kiệm. Cụ thể, khi bật quạt cùng điều hòa, người dân có thể tăng nhiệt độ máy lạnh thêm khoảng 2 độ C mà vẫn cảm thấy dễ chịu, giúp tiết kiệm tới 10% điện năng điều hòa.

Đặt nhiệt độ máy lạnh từ 24 - 26°C để tránh làm lạnh quá mức và khô không khí. Người dân nên đặt quạt ở nơi thông thoáng, tránh rèm cửa che chắn. Vào buổi tối, hãy đặt quạt gần cửa sổ để hút không khí mát từ bên ngoài vào phòng.

Cánh quạt bám bụi sẽ làm giảm hiệu suất gió, khiến motor nóng hơn và tốn điện hơn. Ngoài ra, đừng quá khắt khe với việc bấm nút quay của quạt. Hãy tập trung vào việc chọn mức gió vừa đủ và tắt thiết bị khi không có người trong phòng, đây mới chính là cách "cứu vãn" túi tiền hiệu quả nhất.