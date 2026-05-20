Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Củng cố niềm tin tiêu dùng trên thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á

Tuệ Mỹ

20/05/2026, 11:10

Theo nghiên cứu mới do IDC thực hiện, Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh thứ hai toàn cầu vào năm 2029, chỉ đứng sau Ấn Độ...

Từ ngày 1/7, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực.
Từ ngày 1/7, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực.

Báo cáo cho thấy khu vực này có thể đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 13,2% trong giai đoạn 2024 – 2029. Nghiên cứu mang tên “How Southeast Asia Buys and Pays 2026” dự báo quy mô thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á sẽ tăng khoảng 85,4%, đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029.

Bên cạnh đó, đến năm 2029, khoảng 97% giao dịch thương mại điện tử tại Đông Nam Á sẽ được thực hiện thông qua các hình thức thanh toán kỹ thuật số, tăng đáng kể so với mức 89% ghi nhận năm 2024. Trong đó, ví điện tử và các phương thức thanh toán nội địa như chuyển khoản thời gian thực hoặc thanh toán qua ngân hàng địa phương được đánh giá là những động lực tăng trưởng mạnh nhất, đặc biệt tại Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, ranh giới giữa hàng thật và hàng giả trên không gian mạng đang trở nên mờ nhòe hơn bao giờ hết, khi người tiêu dùng chỉ có thể đánh giá sản phẩm qua vài bức ảnh, vài dòng mô tả và những lời quảng cáo đầy hấp dẫn.

Thương mại điện tử Đông Nam Á sẽ tăng khoảng 85,4%, đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029.
Thương mại điện tử Đông Nam Á sẽ tăng khoảng 85,4%, đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029.

Ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, cho rằng buôn lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng dịch chuyển rất mạnh lên môi trường số. Các đối tượng tận dụng livestream, tài khoản ảo, quảng cáo trên nền tảng số, dịch vụ chuyển phát nhanh và trung gian thanh toán để giao dịch.

“Có thể thấy hàng giả hiện nay không còn xuất hiện theo kiểu nhỏ lẻ như trước mà đã hình thành những chuỗi hoạt động có tổ chức, tận dụng rất mạnh môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ hàng hóa vi phạm”, ông Sinh nhận định.

Điều đáng lo ngại là hàng giả đang len lỏi vào nhiều nhóm hàng thiết yếu như mỹ phẩm, thực phẩm, gia vị, hàng tiêu dùng hàng ngày. Không chỉ làm giả bao bì, nhãn hiệu, nhiều đối tượng còn sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp với sức khỏe người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý gần 44.000 vụ việc liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; khởi tố hình sự 1.464 vụ án với hơn 2.200 đối tượng. Những con số này, theo ông Sinh, cho thấy áp lực kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử đang ngày càng lớn.

Tuy nhiên, ranh giới giữa hàng thật và hàng giả trên không gian mạng đang trở nên mờ nhòe hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, ranh giới giữa hàng thật và hàng giả trên không gian mạng đang trở nên mờ nhòe hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, các đối tượng hiện nay chia nhỏ hoạt động qua nhiều tài khoản bán hàng, nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản nhận tiền và kho trung gian khác nhau. Khi bị phản ánh hoặc khóa gian hàng, họ nhanh chóng lập tài khoản mới, đổi tên sản phẩm hoặc chuyển sang nền tảng khác để tiếp tục hoạt động.

Đặc biệt, hình thức livestream, bán hàng qua hội nhóm kín, tin nhắn riêng hay thông qua KOL/KOC đang khiến việc truy vết và thu thập chứng cứ khó khăn hơn rất nhiều. Theo báo cáo của TGM Research năm 2025, có 35% người tiêu dùng Việt đã tham gia livestream shopping. 

Sự bùng nổ của livestream bán hàng mở ra cơ hội tăng trưởng cho thương mại điện tử những cũng kéo theo hàng loạt vấn đề về quản lý, chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng. Theo ThS. Vũ Thị Hải Lý, giảng viên Trường Đại học Thương mại, hàng giả, hàng nhái và quảng cáo sai sự thật hiện là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của hoạt động livestream bán hàng.

Từ thực tế đó, các chuyên gia cho rằng cần siết quản lý toàn bộ hệ sinh thái giao dịch số, từ xác thực danh tính người bán, kiểm soát dữ liệu giao dịch, dòng tiền, kho hàng cho tới lịch sử vi phạm. Các sàn thương mại điện tử cũng phải nâng cao trách nhiệm quản trị rủi ro, thay vì chỉ đóng vai trò trung gian hưởng lợi từ giao dịch.

Theo Milieu Insight, ít nhất 65% người tiêu dùng Việt Nam xem livestream mua sắm 1 lần/tuần, cao hơn nhiều so với mức 48% bình quân của khu vực Đông Nam Á.
Theo Milieu Insight, ít nhất 65% người tiêu dùng Việt Nam xem livestream mua sắm 1 lần/tuần, cao hơn nhiều so với mức 48% bình quân của khu vực Đông Nam Á.

Từ ngày 1/7 tới đây, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực. Luật này quy định về chính sách phát triển thương mại điện tử; nền tảng thương mại điện tử và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử; thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài...

Luật đặc biệt dành một chương để quy định về chính sách phát triển thương mại điện tử. Theo đó, Nhà nước khuyến khích phát triển các loại hình, mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới; thúc đẩy sáng kiến, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Nhà nước khuyến khích việc đầu tư và xây dựng hạ tầng thương mại điện tử, bao gồm: hạ tầng số, hạ tầng logistics, hạ tầng thanh toán và các hạ tầng khác để hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử một cách toàn diện.

Cùng với đó, theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử do Bộ Công thương soạn thảo, Điều 5 yêu cầu nền tảng phải công khai phương thức để người dùng xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hủy hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Đây được xem là bước đi tăng quyền kiểm soát dữ liệu cho người tiêu dùng trong môi trường số.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều trách nhiệm mới với các sàn thương mại điện tử. Theo Điều 17, nền tảng phải “kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời” nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó là yêu cầu cập nhật từ khóa để lọc thông tin hàng hóa, dịch vụ vi phạm trước khi hiển thị trên nền tảng.

Nhà nước khuyến khích phát triển các loại hình, mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới minh bạch và bền vững.
Nhà nước khuyến khích phát triển các loại hình, mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới minh bạch và bền vững.

Với hoạt động livestream bán hàng, Điều 12 yêu cầu nền tảng phải có quy chế riêng, quy định cụ thể các trường hợp bị dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ nội dung, đồng thời phải có công cụ cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn cho người mua.

Một nội dung đáng chú ý khác nằm ở Điều 18, yêu cầu nền tảng phải kiểm duyệt thông tin hàng hóa, dịch vụ trước khi cho phép hiển thị. Xác thực người bán nước ngoài bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; đồng thời công khai tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán. Các nền tảng cũng phải lưu trữ dữ liệu hàng hóa ít nhất 1 năm và dữ liệu hợp đồng giao kết tối thiểu 3 năm…

Tổng thể, từ Nghị định đến Luật Thương mại điện tử đều hướng tới mục tiêu vừa tăng cường kỷ cương thị trường, vừa tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững.

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

08:49, 18/05/2026

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

14:25, 07/05/2026

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

17:25, 20/04/2026

Doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Từ khóa:

hàng giả và hàng nhái livestream shopping Luật Thương mại điện tử 2026 tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường bán lẻ nội địa tiếp tục là “bệ đỡ” quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Sức mua phục hồi tích cực tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu Việt…

Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện

Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện

Năm nay nắng nóng đến sớm và gay gắt. Hệ thống điện quốc gia ghi nhận vào ngày 31/3/2026, lần đầu tiên lượng điện tiêu thụ trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái…

Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể

Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…

Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy

Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy

Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Tận dụng lợi thế từ công nghệ, nhiều sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Từ bán hàng trực tuyến đến xây dựng thương hiệu, các giải pháp chuyển đổi số đang rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Doanh nghiệp niêm yết

2

Làn sóng IPO thứ ba xuất hiện: Thị trường chứng khoán có thể hút vốn thêm 600.000 tỷ đồng

Chứng khoán

3

Bán tháo trên thị trường trái phiếu có thể lan sang thị trường cổ phiếu

Thế giới

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Tài chính

5

Tranh bán hạ giá, thị trường lao dốc toàn diện, VN-Index mất ngưỡng 1900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy