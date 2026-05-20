Củng cố niềm tin tiêu dùng trên thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á
Tuệ Mỹ
20/05/2026, 11:10
Theo nghiên cứu mới do IDC thực hiện, Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh thứ hai toàn cầu vào năm 2029, chỉ đứng sau Ấn Độ...
Báo cáo cho thấy khu vực này có thể đạt tốc độ tăng trưởng
kép hàng năm (CAGR) 13,2% trong giai đoạn 2024 – 2029. Nghiên cứu mang tên “How
Southeast Asia Buys and Pays 2026” dự báo quy
mô thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á sẽ tăng khoảng 85,4%, đạt gần 290 tỷ
USD vào năm 2029.
Bên cạnh đó, đến năm 2029, khoảng 97% giao dịch thương mại
điện tử tại Đông Nam Á sẽ được thực hiện thông qua các hình thức thanh toán kỹ
thuật số, tăng đáng kể so với mức 89% ghi nhận năm 2024. Trong đó, ví điện tử
và các phương thức thanh toán nội địa như chuyển khoản thời gian thực hoặc
thanh toán qua ngân hàng địa phương được đánh giá là những động lực tăng trưởng
mạnh nhất, đặc biệt tại Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, ranh giới giữa hàng thật và hàng
giả trên không gian mạng đang trở nên mờ nhòe hơn bao giờ hết, khi người tiêu
dùng chỉ có thể đánh giá sản phẩm qua vài bức ảnh, vài dòng mô tả và những lời
quảng cáo đầy hấp dẫn.
Ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả
và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, cho rằng buôn lậu, hàng giả và hàng xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng dịch chuyển rất mạnh lên môi trường số. Các đối tượng tận dụng
livestream, tài khoản ảo, quảng cáo trên nền tảng số, dịch vụ chuyển phát nhanh
và trung gian thanh toán để giao dịch.
“Có thể thấy hàng giả hiện nay không còn
xuất hiện theo kiểu nhỏ lẻ như trước mà đã hình thành những chuỗi hoạt động có
tổ chức, tận dụng rất mạnh môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu
thụ hàng hóa vi phạm”, ông Sinh nhận định.
Điều đáng lo ngại là hàng giả đang len lỏi vào nhiều nhóm
hàng thiết yếu như mỹ phẩm, thực phẩm, gia vị, hàng tiêu dùng hàng ngày. Không
chỉ làm giả bao bì, nhãn hiệu, nhiều đối tượng còn sử dụng nguyên liệu không rõ
nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp với sức khỏe người tiêu dùng.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã
bắt giữ, xử lý gần 44.000 vụ việc liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả; khởi tố hình sự 1.464 vụ án với hơn 2.200 đối tượng. Những con số
này, theo ông Sinh, cho thấy áp lực kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử
đang ngày càng lớn.
Đáng chú ý, các đối tượng hiện nay chia nhỏ hoạt
động qua nhiều tài khoản bán hàng, nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản nhận tiền
và kho trung gian khác nhau. Khi bị phản ánh hoặc khóa gian hàng, họ nhanh
chóng lập tài khoản mới, đổi tên sản phẩm hoặc chuyển sang nền tảng khác để tiếp
tục hoạt động.
Đặc biệt, hình thức livestream, bán hàng qua hội nhóm kín,
tin nhắn riêng hay thông qua KOL/KOC đang khiến việc truy vết và thu thập chứng
cứ khó khăn hơn rất nhiều. Theo báo cáo của TGM Research năm 2025, có 35% người
tiêu dùng Việt đã tham gia livestream shopping.
Sự bùng nổ của livestream bán hàng mở ra cơ hội
tăng trưởng cho thương mại điện tử những cũng kéo theo hàng loạt vấn đề về quản lý,
chất lượng hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng. Theo ThS. Vũ Thị Hải Lý, giảng viên Trường Đại học Thương mại, hàng giả,
hàng nhái và quảng cáo sai sự thật hiện là một trong những vấn đề nghiêm trọng
nhất của hoạt động livestream bán hàng.
Từ thực tế đó, các chuyên gia cho rằng cần siết quản lý toàn
bộ hệ sinh thái giao dịch số, từ xác thực danh tính người bán, kiểm soát dữ liệu
giao dịch, dòng tiền, kho hàng cho tới lịch sử vi phạm. Các sàn thương mại điện
tử cũng phải nâng cao trách nhiệm quản trị rủi ro, thay vì chỉ đóng vai trò
trung gian hưởng lợi từ giao dịch.
Từ ngày 1/7 tới đây, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực. Luật này
quy định về chính sách phát triển thương mại điện tử; nền tảng thương mại điện
tử và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử;
thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài...
Luật đặc biệt dành một chương để quy định
về chính sách phát triển thương mại điện tử. Theo đó, Nhà nước khuyến
khích phát triển các loại hình, mô hình kinh doanh thương mại điện tử mới; thúc
đẩy sáng kiến, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân
nghiên cứu, ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Nhà nước khuyến khích việc đầu tư và xây dựng hạ tầng thương
mại điện tử, bao gồm: hạ tầng số, hạ tầng logistics, hạ tầng thanh toán và các
hạ tầng khác để hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử một cách toàn diện.
Cùng với đó, theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số
điều của Luật Thương mại điện tử do Bộ Công thương soạn thảo, Điều 5 yêu cầu nền
tảng phải công khai phương thức để người dùng xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hủy
hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân. Đây được xem là bước đi tăng quyền kiểm
soát dữ liệu cho người tiêu dùng trong môi trường số.
Dự thảo cũng bổ sung nhiều trách nhiệm mới với các sàn
thương mại điện tử. Theo Điều 17, nền tảng phải “kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử
lý kịp thời” nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu của cơ
quan có thẩm quyền. Cùng với đó là yêu cầu cập nhật từ khóa để lọc thông tin
hàng hóa, dịch vụ vi phạm trước khi hiển thị trên nền tảng.
Với hoạt động livestream bán hàng, Điều 12 yêu cầu nền tảng
phải có quy chế riêng, quy định cụ thể các trường hợp bị dừng phát trực tuyến,
gỡ bỏ nội dung, đồng thời phải có công cụ cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có
nguy cơ gây mất an toàn cho người mua.
Một nội dung đáng chú ý khác nằm ở Điều 18, yêu cầu nền tảng
phải kiểm duyệt thông tin hàng hóa, dịch vụ trước khi cho phép hiển thị. Xác thực
người bán nước ngoài bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; đồng thời
công khai tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán. Các nền tảng cũng phải lưu trữ
dữ liệu hàng hóa ít nhất 1 năm và dữ liệu hợp đồng giao kết tối thiểu 3 năm…
Tổng thể, từ Nghị định đến Luật Thương mại điện tử đều hướng tới mục tiêu vừa tăng cường kỷ cương
thị trường, vừa tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, qua đó hỗ trợ
doanh nghiệp thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững.
Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản
08:49, 18/05/2026
Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”
14:25, 07/05/2026
Doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường bán lẻ nội địa tiếp tục là “bệ đỡ” quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Sức mua phục hồi tích cực tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu Việt…
Thị trường thiết bị làm mát “nóng” theo hóa đơn điện
Năm nay nắng nóng đến sớm và gay gắt. Hệ thống điện quốc gia ghi nhận vào ngày 31/3/2026, lần đầu tiên lượng điện tiêu thụ trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái…
Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao
Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…
Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy
Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…
Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”
Tận dụng lợi thế từ công nghệ, nhiều sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Từ bán hàng trực tuyến đến xây dựng thương hiệu, các giải pháp chuyển đổi số đang rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: