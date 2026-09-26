Tập đoàn Apollo xác lập định hướng phát triển mới trên nền tảng hơn hai thập kỷ

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Apollo đang mở rộng nền tảng tăng trưởng từ lợi thế sản phẩm và thị trường sang một hệ sinh thái kết nối tri thức, năng lực chuyên môn và nguồn nhân lực kế cận.

APOLLO’S VISION EXPERIENCE 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn Apollo, tiếp nối hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Apollo Haus, mạng lưới đối tác quốc tế và hợp tác với các trường đại học là những mắt xích quan trọng trong chiến lược củng cố nội lực, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Tập đoàn.

TỪ NỀN TẢNG HỢP TÁC ĐẾN HỆ SINH THÁI TRI THỨC VÀ NĂNG LỰC

Trong hơn hai thập kỷ phát triển tại Việt Nam, Apollo từng bước chuyển từ hoạt động kinh doanh, phân phối sang xây dựng thương hiệu, mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển mạng lưới thị trường. Song song với quá trình này, doanh nghiệp thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn với các tập đoàn quốc tế, tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực đáp ứng thị trường.

Bước sang giai đoạn mới, Tập đoàn Apollo tiếp tục phát triển theo định hướng tập trung nguồn lực vào những năng lực cốt lõi, thay vì đầu tư dàn trải để sở hữu toàn bộ chuỗi giá trị. Trọng tâm là sự am hiểu thị trường Việt Nam, năng lực xây dựng thương hiệu, hệ thống phân phối, quản trị danh mục và kiểm soát chất lượng. Những năng lực này được kết hợp với nguồn lực bên ngoài để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Định hướng đó cũng được thể hiện qua quan hệ hợp tác lâu dài với Shin-Etsu (Nhật Bản), Dow Chemical (Hoa Kỳ) và các đối tác quốc tế. Bên cạnh nguyên liệu và công nghệ, các bên tăng cường trao đổi chuyên môn về vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và xu hướng ứng dụng trên thế giới. Tập đoàn Apollo đưa những tri thức này vào thực tiễn thị trường Việt Nam, dựa trên hiểu biết về điều kiện sử dụng, yêu cầu công trình và nhu cầu khách hàng.

Tại APOLLO’S VISION EXPERIENCE 2026, phạm vi hợp tác tiếp tục được mở rộng từ hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm sang chia sẻ tri thức, kết nối chuyên gia và cộng đồng ngành. Đây là bước phát triển của một hệ sinh thái trong đó năng lực thị trường của Tập đoàn Apollo được kết hợp với chuyên môn quốc tế, góp phần phát triển các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo đó, chiến lược Asset-Smart của Tập đoàn Apollo không chỉ hướng đến tối ưu vốn đầu tư và phân bổ nguồn lực. Trọng tâm là làm chủ những năng lực tạo nên lợi thế cạnh tranh, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực từ đối tác để nâng cao năng lực của toàn hệ sinh thái.

APOLLO HAUS TỪ TRUNG TÂM KINH DOANH ĐẾN NỀN TẢNG KẾT NỐI

Một trong những bước triển khai định hướng mới của Apollo là mở rộng vai trò của Apollo Haus HCMC. Không chỉ là nơi gặp gỡ khách hàng và giới thiệu sản phẩm, không gian này được phát triển thành điểm kết nối giữa doanh nghiệp, đối tác, chuyên gia, kỹ sư, kiến trúc sư và cộng đồng ngành hóa chất – vật liệu xây dựng.

Thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, trải nghiệm vật liệu và hợp tác kinh doanh, Apollo Haus tạo điều kiện để tri thức kỹ thuật và nhu cầu thị trường được kết nối trực tiếp. Những phản hồi từ công trình, nhà thầu, hệ thống phân phối và người sử dụng trở thành cơ sở để Apollo hoàn thiện danh mục sản phẩm, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và phát triển giải pháp phù hợp với thực tiễn ứng dụng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn Apollo tiếp tục phát huy vai trò này thông qua các hội thảo chuyên ngành, chương trình hợp tác với đối tác và nhà trường, hoạt động dành cho sinh viên, triển lãm sáng tạo và trải nghiệm vật liệu. Qua đó, Apollo Haus HCMC từng bước trở thành không gian kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác và đưa các giải pháp vật liệu đến gần hơn với thị trường.

Apollo Haus được định hướng trở thành nền tảng kết nối kinh doanh, chuyên môn và các sáng kiến hợp tác của Apollo trong giai đoạn tiếp theo. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI THẾ HỆ KỸ SƯ TƯƠNG LAI

Bên cạnh mạng lưới đối tác quốc tế, Tập đoàn Apollo tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, hướng đến phát triển nguồn nhân lực và kết nối tri thức với thực tiễn ngành. Tại sự kiện, Apollo ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Hợp tác không chỉ tập trung vào hỗ trợ sinh viên tài năng, mà còn hướng đến việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận thực tiễn ngành vật liệu xây dựng, tìm hiểu yêu cầu kỹ thuật của công trình và tham gia trao đổi, phát triển các ý tưởng ứng dụng.

Tập đoàn Apollo và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà trường và thế hệ kỹ sư tương lai. (Ảnh: Tập đoàn Apollo).

Với Tập đoàn Apollo, đây là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn vào tri thức và con người. Sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và đội ngũ chuyên gia góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về vật liệu, công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành.