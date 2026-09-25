Vietnam Airlines mang sắc màu Trung thu truyền thống lên “Chuyến bay Chạm Trăng”

Vietnam Airlines kết hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và BEAT Network mang không khí Tết Trung thu lên “Chuyến bay Chạm Trăng” VN218 từ TP.HCM đến Hà Nội.

Ở độ cao 10.000 mét, những sắc màu, hương vị và thanh âm quen thuộc của mùa trăng truyền thống mang đến cho hành khách một hành trình đặc biệt, cùng sẻ chia niềm vui và cảm nhận không khí đoàn viên.

Sắc màu lễ hội rộn rã đã ngập tràn nhà ga Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, đánh thức sự háo hức của hành khách trước thềm "Chuyến bay Chạm Trăng" VN218 cất cánh hướng về mùa thu Hà Nội.

Trên màn hình chuyến bay hiển thị dòng chữ “Chuyến bay Chạm Trăng” cùng thông điệp “Chạm yêu thương - Trọn mùa đoàn viên” như một lời chúc ấm áp dành tới tất cả hành khách trên chuyến bay.

Cùng đồng hành trên chuyến bay đặc biệt là Đại sứ Rằm Rộ Cao Phú Quý và 5 "đại sứ nhí" đầy nghị lực đến từ Vietnam And Friends. Các em cẩn thận mang theo những chiếc trống bỏi thủ công do chính tay mình nâng niu tô vẽ, sẵn sàng trao gửi niềm vui đến mọi người.

Sự xuất hiện bất ngờ của Chú Cuội và Chị Hằng đến từ Đoàn thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại cửa ra máy bay mang đến niềm vui thích cho các hành khách nhí. Các hành khách cũng nhận được những chiếc đèn lồng Trung thu xinh xắn khắc họa những hình ảnh đoàn viên ấm áp hoặc những chi tiết mô tả cung trăng.

Hành trình đoàn viên ấm áp chính thức bắt đầu từ những nụ cười lấp lánh của hành khách trước giờ khởi hành.

Những ánh mắt háo hức, những nụ cười rạng rỡ của các hành khách nhí khi nhận bộ quà tặng gồm chiếc trống bỏi nhỏ xinh, mascot bông và bánh Trung thu của Vietnam Airlines đã góp thêm sắc màu cho “Chuyến bay Chạm Trăng”.

Những chiếc trống bỏi được làm từ đôi tay của các em nhỏ khuyết tật được gửi đến hành khách với mong muốn mang theo niềm vui của một mùa Trung thu sẻ chia. Từ khoảnh khắc trao và nhận ấy, “Chuyến bay Chạm Trăng” nối dài câu chuyện đoàn viên, để mùa trăng truyền thống "chạm" đến tất cả mọi người.

Niềm vui Trung thu theo các em trong hành trình cùng gia đình, để mùa đoàn viên được ghi dấu bằng những khoảnh khắc thật gần gũi và đáng nhớ.

Chia sẻ về trải nghiệm trên “Chuyến bay Chạm Trăng”, anh Nguyễn Thanh Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Đi đúng chuyến bay Trung thu đặc biệt này là một bất ngờ với tôi. Tôi ấn tượng với không khí Trung thu trên chuyến bay và mong rằng niềm vui ấy sẽ được lan tỏa đến các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, để các em cũng có một mùa trăng vui vẻ, được cảm nhận sự quây quần, ấm áp bên mọi người.”

Không khí thêm rộn ràng khi ca khúc “Rằm Rộ” vang lên trên khoang máy bay. Ca khúc do tài năng âm nhạc trẻ Cao Phú Quý thể hiện. “Rằm Rộ” lấy cảm hứng từ những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu Việt Nam để viết thành lời bài hát, hướng tới một mùa Trung thu vui vẻ, vẹn tròn.

Đại sứ “Rằm Rộ” Cao Phú Quý chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đón Trung thu và biểu diễn trên một chuyến bay, lại có 5 em nhỏ đồng hành nên càng đáng nhớ. Em hi vọng bài hát “Rằm Rộ” mang đến được không khí vui tươi và góp thêm một sắc màu mới cho Trung thu truyền thống.”

Trẻ nhỏ gõ trống theo nhạc, người lớn vỗ tay hưởng ứng, những hành khách lớn tuổi lắng nghe. Cùng một không gian, Trung thu được cảm nhận theo cách riêng của mỗi thế hệ.

Những vị khách quốc tế hào hứng tận hưởng không khí lễ hội truyền thống của Việt Nam. Ông Molran, đến từ Cologne, Đức bất ngờ chia sẻ: “Thật bất ngờ khi được đón Trung thu ngay trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Những chiếc đèn rực rỡ và không khí lễ hội đã mang đến cho tôi một trải nghiệm thật đẹp và đáng nhớ.”

Những âm thanh rộn ràng, những nụ cười trong veo của trẻ nhỏ và khoảnh khắc những món quà được trao tặng cho hành khách đã khép lại “Chuyến bay Chạm Trăng” sum vầy, ấm áp.

Từ những nét văn hóa của Trung thu truyền thống đến câu chuyện sẻ chia với người yếu thế, “Chuyến bay Chạm Trăng” nối dài tinh thần đoàn viên theo một cách riêng. Chuyến bay đem niềm vui mùa trăng chạm tới tất cả mọi người người và giúp mỗi hành khách tìm thấy cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ cho riêng mình.

Qua mỗi chuyến bay, Vietnam Airlines đưa hành khách đến gần hơn với gia đình, những cuộc sum họp, đồng thời góp phần chuyên chở và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt. Để từ những hành trình trên bầu trời, yêu thương được trao đi, những nét đẹp truyền thống tiếp tục được gìn giữ và mùa trăng đoàn viên thêm trọn vẹn.