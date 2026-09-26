Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Chuyển từ sản xuất sang nghiên cứu thị trường để nâng giá trị nông sản
CChu Khôi
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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc chỉ đạo ngành nông, lâm, thủy sản chuyển mạnh sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy sang nghiên cứu thị trường để tổ chức sản xuất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và quản trị bằng dữ liệu số...
Ngày 25/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp tiêu biểu ngành hàng nông, lâm, thủy sản nhằm đánh giá tình hình xuất khẩu, nhận diện các điểm nghẽn và định hướng phát triển ngành trong thời gian tới.
XUẤT
KHẨU NÔNG SẢN TĂNG NHƯNG ÁP LỰC VẪN RẤT LỚN
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nông, lâm, thủy sản là lĩnh vực gắn trực tiếp với sản xuất, đời sống và thu nhập của hàng triệu người dân. Vì vậy, hiệu quả của ngành không chỉ được đo bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn ở giá trị gia tăng tạo ra và mức thu nhập của người sản xuất.
Đánh
giá cao đóng góp của các hiệp hội và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết nhiều mặt hàng như gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, cà phê, rau quả, hạt
điều, hồ tiêu, gạo tiếp tục giữ vị trí quan trọng trên thị trường thế giới. Tuy
nhiên, mô hình tăng trưởng của nhiều ngành hàng vẫn chủ yếu dựa vào xuất khẩu
nguyên liệu hoặc sản phẩm sơ chế, giá trị gia tăng thấp và khả năng chống chịu
trước biến động thị trường còn hạn chế.
Dẫn
ví dụ về ngành cà phê, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam thuộc nhóm
quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới nhưng thương hiệu cà phê Việt Nam chưa
tương xứng với tiềm năng. Phần lớn giá trị gia tăng ở các khâu chế biến sâu,
xây dựng thương hiệu và phân phối vẫn thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Đây
cũng là thách thức chung của nhiều ngành hàng nông sản hiện nay.
Bên
cạnh đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về truy
xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, phát triển xanh, giảm phát thải carbon,
chống phá rừng và trách nhiệm xã hội. Vì vậy, chỉ một
sự cố về chất lượng cũng có thể ảnh hưởng tới uy tín của cả doanh nghiệp và
ngành hàng.
Một
điểm nghẽn khác là sản xuất còn manh mún, thiếu liên kết, chưa hình thành được
các vùng nguyên liệu quy mô lớn, ổn định. Nhiều sản phẩm có chất lượng tốt
nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường về sản lượng. Do đó, cần tổ chức lại
sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao liên kết giữa doanh
nghiệp, hợp tác xã với người dân.
Theo
báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy
sản 9 tháng năm 2026 ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước;
xuất siêu khoảng 16,9 tỷ USD.
Trong
cơ cấu xuất khẩu, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, thủy sản duy
trì tăng trưởng tích cực, còn rau quả là một trong những động lực nổi bật. Tuy
nhiên, tăng trưởng giữa các ngành hàng chưa đồng đều. Một số mặt hàng tăng về
lượng nhưng giảm về giá trị do giá xuất khẩu giảm. Điển hình, xuất khẩu cà phê
tăng 15,4% về lượng nhưng kim ngạch giảm 7,3%; các mặt hàng như gạo, cao su,
sắn và sản phẩm từ sắn cũng giảm giá trị xuất khẩu.
Bộ
Nông nghiệp và Môi trường nhận định kết quả đạt được trong 9 tháng tạo cơ sở để
hoàn thành và vượt mục tiêu xuất khẩu 74,2 tỷ USD trong năm 2026. Tuy nhiên,
không phải tất cả các ngành hàng đều đạt kế hoạch đề ra. Gỗ và sản phẩm gỗ,
thủy sản, rau quả được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt, qua đó bù đắp phần
thiếu hụt của một số ngành hàng khác.
Trong
những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung duy trì đà tăng trưởng của
các nhóm hàng chủ lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn đối với các ngành còn hụt mục
tiêu.
Với thủy sản, trọng tâm là kiểm soát chất lượng, an toàn chuỗi cung ứng,
xử lý các vấn đề liên quan đến IUU và phòng vệ thương mại. Đối với rau quả,
nhất là sầu riêng, yêu cầu đặt ra là quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng
gói và chất lượng sản phẩm.
NGHIÊN
CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỂ TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT
Tại
buổi làm việc, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp tập trung phản ánh những
khó khăn liên quan đến tín dụng, hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), đất đai,
phát triển vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, thủ tục xuất khẩu và kiểm tra
chuyên ngành.
Nhiều
doanh nghiệp cho rằng chính sách tín dụng hiện nay chưa thực sự phù hợp với đặc
thù mùa vụ và chu kỳ sản xuất của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng
chậm hoàn thuế VAT và cách áp dụng chính sách chưa thống nhất giữa các địa
phương cũng ảnh hưởng tới dòng tiền và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Các
doanh nghiệp đồng thời kiến nghị tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ mở rộng
thị trường xuất khẩu mới, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Nhiều ý
kiến cũng đề xuất đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, vùng nuôi
và hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị
trường quốc tế.
Kết
luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát triển
nông, lâm, thủy sản không chỉ nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn hướng
tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, giá trị gia tăng cao và phát
triển bền vững.
Theo
đó, ngành cần chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao chất
lượng, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học - công
nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy từ sản xuất rồi tìm thị
trường tiêu thụ sang nghiên cứu thị trường để tổ chức sản xuất ngay từ đầu.
Chuỗi giá trị nông sản phải được tổ chức theo
hướng chuyên môn hóa, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm kết nối sản
xuất, chế biến và tiêu thụ; hợp tác xã là cầu nối với người nông dân; Nhà nước
tập trung hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng và tạo môi trường kinh doanh thuận
lợi".
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
Công tác quản lý cần chuyển từ điều hành hành chính sang quản trị dựa
trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến,
logistics và thị trường nhằm nâng cao năng lực dự báo và điều hành.
Trên
nền tảng này, ngành nông, lâm, thủy sản được kỳ vọng hướng tới mục tiêu đạt kim
ngạch xuất khẩu 100 tỷ USD vào năm 2030 và có thể phấn đấu hoàn thành sớm hơn
nếu tổ chức thực hiện hiệu quả.
Đối
với các kiến nghị của doanh nghiệp và hiệp hội, Phó Thủ tướng giao
các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời khẳng định Chính phủ
sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm
chi phí không chính thức và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
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