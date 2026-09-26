B.Fest 2026: Điểm hẹn văn hóa và ẩm thực Bỉ tại Quảng Ninh

Sau 5 mùa tổ chức, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ B.Fest tiếp tục hành trình đến với một điểm đến mới. Năm 2026, lễ hội chính thức có mặt tại Quảng Ninh, diễn ra trong hai ngày, 2 – 3/10/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Sự kiện do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉ - Luxembourg tại Việt Nam (BeluxCham) phối hợp cùng Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Hateco.
Với chủ đề “Di sản trong lòng di sản”, B.Fest 2026 hướng đến việc tạo nên một không gian nơi văn hóa Bỉ gặp gỡ vẻ đẹp của Hạ Long.
Điểm đặc biệt của B.Fest 2026 nằm ở sự giao thoa giữa hai miền giá trị được UNESCO công nhận: Một bên là Bỉ với nền văn hóa giàu bản sắc, những giá trị văn hóa phi vật thể và truyền thống ẩm thực được gìn giữ qua nhiều thế hệ; một bên là Quảng Ninh với Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới, biểu tượng cho vẻ đẹp kỳ vĩ của Việt Nam.
Lần đầu tiên đến với Quảng Ninh, B.Fest mang theo tinh thần của một lễ hội văn hóa quốc tế, đặt trong không gian thành phố biển Hạ Long, tạo nên điểm gặp gỡ đặc biệt giữa những giá trị được bồi đắp bởi con người và vẻ đẹp được kiến tạo bởi thiên nhiên.
Âm nhạc tiếp tục là một trong những điểm nhấn của B.Fest 2026. Sân khấu năm nay có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam cùng DJ đến từ Bỉ, tạo nên sự kết nối giữa những màu sắc âm nhạc khác nhau.
Bên cạnh sân khấu chính, B.Fest 2026 mang đến hoạt động Passport Journey - hành trình khám phá nhiều hoạt động tại lễ hội. Người tham dự nhận được thẻ Passport từ Ban tổ chức sau khi vào cổng và lần lượt tham gia các khu vực để chơi game tương tác, khám phá ẩm thực, tham gia workshop sáng tạo... Mỗi điểm dừng sẽ được ghi nhận bằng một con dấu và sau khi hoàn thành đủ số chặng theo yêu cầu, người chơi có thể được đổi quà từ chương trình.
Đặc biệt, The Iconic Ship - con thuyền biểu tượng lấy cảm hứng từ con thuyền buồm đỏ của Hạ Long, lần đầu tiên xuất hiện tại B.Fest. Đây không chỉ là điểm check-in siêu “hot” mà còn là không gian diễn ra các trò chơi tương tác và màn trình diễn bartender, mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham dự.
Năm nay, tinh thần này tiếp tục được thể hiện qua BST “Linh vật vị bia Bỉ”, lấy cảm hứng từ những vị bia đặc trưng của Bỉ và gu thưởng thức bia. Bộ sưu tập gồm 6 nhân vật, cùng một nhân vật đặc biệt, được xây dựng như những đại diện mang màu sắc riêng.
Việc hình tượng hóa các vị bia Bỉ thành các nhân vật trong hoạt động sưu tầm và trải nghiệm giúp câu chuyện văn hóa được kể theo cách gần gũi hơn với khán giả trẻ, đồng thời tạo thêm một điểm chạm giữa văn hóa Bỉ và ngôn ngữ giải trí hiện đại.
Thành công của sự kiện B.Fest 2026 là nhờ sự hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị tài trợ: Tập Đoàn Hateco, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật, Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – Ctcp (Viwaseen), Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thông tin Toàn Cầu, Công ty TNHH Đào tạo và Tích hợp Công nghệ E-Teck, Công ty CP Trọng Việt Hưng, Ngân hàng Bidv, Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Vi21 Media, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tiếp vận Trường Phúc, Vietinbank, Công ty CP Minh Phúc, Công ty Xây dựng và Thương mại Trâm Anh, Bia Anheuser-Busch Inbev Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Quang Huy (Hoàng Kim), Công ty TMDV và Vận tải Đức Nhân, Kiến Trúc Xanh Nguyên Lâm, Logico 18.5.
* B.Fest 2026 diễn ra ngày 2-3/10 tại Quảng trường 30/ 10, phường Hạ Long, Quảng Ninh. Xem chi tiết tại: https://www.ticketmelon.com/vi/deepc/b-fest-ha-long-2026
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