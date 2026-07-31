Giãn thanh toán tới 36 tháng: Tecco Elite City gia tăng sức hút giữa tâm điểm tăng trưởng Thái Nguyên

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của Thái Nguyên khi địa phương đồng thời bứt phá về hạ tầng, công nghiệp và thu hút đầu tư. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với hơn 8 tỷ USD, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và thị trường bất động sản.
Song hành với dòng vốn đầu tư là hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai, nổi bật là dự án mở rộng cao tốc CT07 (Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới), thúc đẩy đầu tư các tuyến cao tốc chiến lược gồm Thái Nguyên – Bắc Ninh – Phú Thọ, Thái Nguyên – Tuyên Quang và Bắc Kạn – Thái Nguyên.
Đặc biệt, việc khởi công Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình quy mô gần 200ha vào đầu tháng 7 tiếp tục khẳng định vị thế của Thái Nguyên như một trung tâm công nghệ cao mới của miền Bắc.
Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và công nghiệp đang kéo theo làn sóng chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với những khu đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích và sẵn sàng đưa vào sử dụng.
Đón đầu xu hướng đó, tổ hợp căn hộ cao cấp Tecco Elite City tọa lạc ngay cửa ngõ trung tâm Thái Nguyên (đường Quang Trung, phường Quyết Thắng) đang và đã thu hút sự quan tâm của cả khách đầu tư và an cư. Ở vị trí này, dự án kết nối nhanh tới tới cao tốc và các khu công nghiệp trọng điểm như Samsung Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công chỉ trong khoảng 10-15 phút.
Tecco Elite City là khu đô thị đa tiện ích quốc tế với quy mô 6 tòa tháp cao 32 tầng cùng hệ sinh thái 68 tiện ích, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn khắt khe của tệp khách chuyên gia. Dự án sở hữu 3 tầng trung tâm thương mại. 3 tầng hầm đỗ xe liên thông, quy tụ hàng loạt tiện ích từ hệ thống rạp chiếu phim Pixel Cinema, Quảng trường, tổ hợp Tecco Gym & Pool, khu vui chơi Tecco Kid World cho đến chuỗi ẩm thực, cafe, mua sắm đồng bộ.
Đi cùng làn sóng tăng trưởng của thị trường Thái Nguyên, khách hàng sở hữu căn hộ cao cấp Tecco Elite City tại thời điểm này sẽ hưởng lợi nhờ chính sách thanh toán cực kỳ linh hoạt.
Theo đó, Tecco Elite City đang tung chính sách thanh toán giãn tiến độ tới 36 tháng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ khi ký hợp đồng mua bán. Đến thời điểm nhận nhà, tổng số tiền thanh toán chỉ 45% giá trị căn hộ, trong khi 55% còn lại được chia nhỏ để thanh toán trong suốt 36 tháng, tương đương chỉ khoảng 1,25% giá trị căn hộ mỗi tháng (thanh toán 2 tháng/lần). Tiến độ thanh toán nhẹ nhàng này giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, giảm áp lực vốn ban đầu và hạn chế phụ thuộc vào đòn bẩy tín dụng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức tương đối cao.
Với khách hàng có nhu cầu tối ưu lợi nhuận, chủ đầu tư áp dụng chiết khấu lên tới 8,5% khi thanh toán sớm 70% hoặc hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đối với khoản vay lên tới 50% giá trị căn hộ.
Đặc biệt, Tecco Elite City triển khai chương trình cam kết thuê lại trong 24 tháng, với mức thuê 9 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ và 11 triệu đồng/tháng cho căn hộ 3 phòng ngủ. Khách hàng còn có thể nhận trước toàn bộ tiền thuê ngay sau khi ký hợp đồng mua bán, lên tới 216 triệu đồng đối với căn 2 phòng ngủ và 264 triệu đồng đối với căn 3 phòng ngủ, tạo nguồn vốn bổ sung ngay từ thời điểm sở hữu.
Song hành với đó là gói nội thất liền tường cao cấp được bàn giao đồng bộ trị giúp căn hộ sẵn sàng đưa vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay sau khi nhận nhà.
Trong bối cảnh Thái Nguyên đang tăng tốc nhờ hạ tầng, công nghệ và dòng vốn FDI, Tecco Elite City hội tụ đầy đủ các yếu tố từ vị trí chiến lược, hệ tiện ích đã vận hành, cộng đồng cư dân hiện hữu đến chính sách bán hàng hấp dẫn. Đây không chỉ là lựa chọn an cư chất lượng cho đội ngũ chuyên gia, mà còn là cơ hội đầu tư đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của một trong những thị trường năng động nhất miền Bắc.
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