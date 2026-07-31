Nghệ An hút hơn 84.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 7 tháng, gấp 5 lần cùng kỳ

7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An ghi nhận nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế khi tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 84.360 tỷ đồng, gấp 5,27 lần cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và du lịch đều tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho mục tiêu phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm.

Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phan Quỳnh

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 30/7, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, dù vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Điểm nhấn nổi bật là hoạt động thu hút đầu tư. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Nghệ An cấp mới 44 dự án và điều chỉnh 101 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 84.360,7 tỷ đồng, gấp 5,27 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 2,43 tỷ USD.

Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 20.285 tỷ đồng, hoàn thành 86,9% dự toán năm và tăng 29,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 535 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng lên hơn 3,68 tỷ USD, tăng 52,3%.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 21,74%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 25,24%. Nhiều sản phẩm chủ lực như linh kiện điện tử, tôn lợp và sữa tươi duy trì mức tăng trưởng cao.

Nông nghiệp giữ được sự ổn định khi các địa phương tập trung thu hoạch vụ Xuân và chăm sóc vụ Hè Thu đúng khung thời vụ, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Diện tích gieo trồng lúa đạt 97,9% kế hoạch; diện tích trồng rừng đạt 16.047 ha, tăng 16,25%; sản lượng khai thác gỗ tăng 21,45%; tổng sản lượng thủy sản đạt 185,3 nghìn tấn, tăng 3,59% so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục khởi sắc. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt hơn 17.186 tỷ đồng, tăng 14,63%. Trong 7 tháng đầu năm, Nghệ An đón hơn 8,2 triệu lượt khách du lịch.

Bức tranh kinh tế Nghệ An 7 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực. Đồ họa: Nguyễn Thuấn

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện khi toàn tỉnh có 2.024 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,27% so với cùng kỳ; 710 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 31%.

Về đầu tư công, đến ngày 23/7, Nghệ An đã giải ngân 7.650 tỷ đồng, đạt 40,83% kế hoạch và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong tháng 7, các tổ công tác của tỉnh tiếp tục kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn như nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất vụ Hè Thu - Mùa; lượng nước về các hồ thủy điện thấp khiến sản lượng điện tháng 7 giảm 41,04% so với cùng kỳ, tạo áp lực lên mục tiêu tăng trưởng quý III. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều khi còn 64 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của tỉnh, trong đó 15 đơn vị giải ngân dưới 15%.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành và địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt trên 65% kế hoạch trong quý III và hoàn thành 100% vào cuối năm. Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát tiến độ, cập nhật kết quả hằng tuần và khẩn trương hoàn thành việc phân bổ các nguồn vốn theo quy định.

Đối với các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các ban quản lý dự án, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt việc khai thác mỏ đất và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm tiến độ thi công.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phan Quỳnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các cơ quan tài chính, thuế và hải quan phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hành tiết kiệm theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, rà soát nhu cầu phát triển nhà ở xã hội phù hợp với quy mô dân số, cân đối với nhà ở thương mại để phát triển đô thị bền vững.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Nghệ An sẽ khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác, đồng thời rà soát cơ chế cấp phép, điều chỉnh sản lượng và thời hạn khai thác phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, hạn chế khai thác trái phép và thất thu tài nguyên.