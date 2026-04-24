Tập đoàn CEO đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản trọng điểm

Năm 2026, Tập đoàn CEO sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Novotel Cam Ranh Resort, Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B), Khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill, Trung tâm y tế - thương mại dịch vụ - văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời, phát triển quỹ đất tại các địa phương tiềm năng, ưu tiên bất động sản công nghiệp, nghỉ dưỡng và nhà ở đáp ứng nhu cầu thực…

Ngày 24/4/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán CEO: HNX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thị trường bất động sản trong nước đang trong quá trình tái cấu trúc, CEO lựa chọn chiến lược điều hành thận trọng, tập trung củng cố nội lực và tối ưu hiệu quả vận hành.

Năm 2025, Tập đoàn ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 206 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch đề ra.

Ở lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn đã mở rộng sang mảng bất động sản công nghiệp với dự án Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) tại Khu thương mại tự do Hải Phòng, đồng thời, hoàn thiện pháp lý dự án CEOHomes Hana Garden tại Hà Nội. Các dự án trọng điểm như CEOHomes Diamond Hill tại đặc khu Phú Quốc, Sonasea Vân Đồn Harbor City tại đặc khu Vân Đồn tiếp tục hoàn thiện pháp lý và được triển khai, tạo nguồn cung và dư địa tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Lĩnh vực xây dựng tiếp tục khẳng định năng lực thi công khi đảm bảo tiến độ và chất lượng tại các công trình lớn, góp phần nâng cao năng lực triển khai dự án và kiểm soát chi phí đầu tư.

Lĩnh vực dịch vụ ghi nhận sự phục hồi ấn tượng với 710.000 khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm gần 76%, doanh thu vận hành khách sạn tăng hơn 40% so với năm 2024. Việc khởi công dự án Novotel Cam Ranh Resort ( dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành cuối năm 2026) góp phần mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, khẳng định vị thế của Tập đoàn trong lĩnh vực du lịch - khách sạn.

Năm 2025 cũng ghi dấu bước tiến trong hoàn thiện hệ sinh thái đô thị khi Tập đoàn khánh thành Trường Mầm non và Tiểu học CEO tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời, triển khai Tòa nhà hỗn hợp trung tâm y tế - thương mại dịch vụ và văn phòng, bổ sung thêm hơn 31.000 m2 sàn xây dựng vào mảng kinh doanh văn phòng cho thuê.

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 300 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 5%. Đồng thời, cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026, nhằm nâng cao năng lực tài chính và chủ động nguồn vốn triển khai các dự án trong bối cảnh tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, lãi suất cao.

Theo đó, Tập đoàn dự kiến phát hành thêm 113.483.214 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng vốn điều lệ từ 5.674 tỷ đồng lên 6.808 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến huy động khoảng 1.134,8 tỷ đồng, chủ yếu thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và một phần theo chương trình ESOP.

Nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án trọng điểm như Khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill (Sonasea Residences), Trung tâm y tế - thương mại dịch vụ - văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, tăng vốn cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế và Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp C.E.O để triển khai các dự án trọng điểm CEOHomes Hana Garden và Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B).

Song song với hoạt động đầu tư, CEO tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái với các thương hiệu chủ lực gồm CEOHomes (nhà ở), Sonasea (nghỉ dưỡng), CEOZone (công nghiệp), CEOOffice (văn phòng), CEOEdu (giáo dục)…; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và vận hành; triển khai các hoạt động ESG và xây dựng mô hình “Doanh nghiệp hạnh phúc”.

Trên cơ sở những thay đổi về chính sách, xu hướng thị trường, cơ hội từ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước, Hội đồng quản trị định hướng phát triển Tập đoàn trở thành một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, theo hướng phát triển bền vững. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng doanh nghiệp tỷ USD, doanh nghiệp hạnh phúc, nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn.