Trung Quốc công bố siêu máy tính AI cỡ nhỏ, tiết kiệm điện năng đến 90%

Dù hiệu suất ngang ngửa với nhiều siêu máy tính khổng lồ, siêu máy tính “BIE-1” của Trung Quốc lại chỉ nhỏ như tủ lạnh mini...

Viện Khoa học và Công nghệ Thông minh Quảng Đông (GDIIST) vừa giới thiệu siêu máy tính AI “BIE-1” có kích thước chỉ bằng một chiếc tủ lạnh mini, nhưng sở hữu sức mạnh tính toán tương đương những siêu máy tính khổng lồ, đồng thời giúp giảm mức tiêu thụ điện năng tới 90%.

Siêu máy tính mới của Trung Quốc được phát triển dựa trên mạng thần kinh thị giác và các thuật toán AI mô phỏng cơ chế hoạt động của não người. Nhờ đó, hệ thống có thể vừa học tập vừa suy luận với tốc độ cực cao.

Đại diện GDIIST cho biết: “Thiết bị này có thể dễ dàng lắp đặt tại nhà, trong văn phòng nhỏ hoặc thậm chí có thể di động”.

“BIE-1” có tốc độ học lên đến 100.000 mã thông báo (token) mỗi giây và tốc độ suy luận đạt 500.000 token mỗi giây, tương đương khả năng “học” 1.000 câu và “suy luận” 5.000 câu chỉ trong một giây.

Bên trong thiết bị là 1.152 lõi CPU, bộ nhớ DDR5 dung lượng 4,8TB và bộ lưu trữ 204TB - cấu hình tương đương một siêu máy tính có thể đọc và phân tích toàn bộ sách trong một thư viện nhỏ chỉ trong vòng một ngày.

Khác với các siêu máy tính truyền thống vốn chiếm diện tích lớn và tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ cho vận hành và làm mát, “BIE-1” hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều. Ngay cả khi xử lý những tác vụ tính toán phức tạp nhất, nhiệt độ CPU của thiết bị cũng không vượt quá 70°C.

Ông Ni Lei, Giám đốc Phòng thí nghiệm Hệ thống máy tính thông minh thuộc GDIIST, chia sẻ với Science and Technology Daily: “'BIE-1' chỉ tiêu thụ khoảng một phần mười năng lượng so với các siêu máy tính thông thường”.

Ông nói thêm: “Thiết bị này có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các trung tâm tính toán quy mô lớn để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng”.

Phát minh này của Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu năng lượng khổng lồ cho các trung tâm AI ngày càng gia tăng. Theo ước tính, các trung tâm dữ liệu AI có thể cần tới hơn 2,2 GW điện mỗi năm, nghĩa là đủ để cung cấp năng lượng cho khoảng một triệu hộ gia đình.

Trước nguy cơ thiếu điện và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, các ông lớn công nghệ như Amazon, Microsoft, Google và Meta đang tích cực tìm kiếm các nguồn năng lượng ổn định và đáng tin cậy hơn. Dù năng lượng mặt trời và gió đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, chúng vẫn chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu hoạt động 24/7 của các trung tâm dữ liệu vận hành bằng AI.

Vì vậy, các tập đoàn đang chuyển hướng sang năng lượng hạt nhân - nguồn năng lượng không phát thải carbon, có độ ổn định và hiệu suất cao, được xem là lời giải khả thi cho bài toán năng lượng của kỷ nguyên AI.