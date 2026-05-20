Quỹ VOF PE Holding 5 Limited thoái vốn tại ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Cụ thể: theo báo cáo vừa cập nhật, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%.

Trong khi đó, quỹ VOF PE Holding 5 Limited đã thoái toàn bộ vốn tại ACB. Người có liên quan đến 3 nhóm quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào.

Ở chiều ngược lại trong phiên giao dịch ngày 4/5/2026, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB, qua đó nâng sở hữu từ hơn 109,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,14% lên hơn gần 118,2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,3% vốn tại ACB.

Được biết, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là con gái của bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Âu Lạc, hiện bà Thúy đang sở hữu hơn 57,63 triệu cổ phiếu, chiếm 1,122% và số cổ phần của người có liên quan là hơn 237 triệu cổ phiếu, chiếm 4,616% vốn tại ACB.

Theo dữ liệu trên HNX, CTCP Âu Lạc (mã ALC) mới lên sàn UPCoM vào ngày 15/1/2026 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.400 đồng/cổ phiếu.

CTCP Âu Lạc được thành lập năm 2002. Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã định hướng xây dựng chiến lược phát triển và triển khai hoạt động trên lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Công ty đã thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược và trực tiếp ký hợp đồng vận tải với nhiều chủ hàng lớn trong nước như Công ty Saigon Petro, Skypec, Thalexim, Petrolimex, PV Oil, Petimex… Âu Lạc có 8 tàu dầu với tổng trọng tải 119,581DWT, đáp ứng được năng lực quản lý và khai thác đội tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, con trai bà Thúy là ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đang nắm giữ 1,14% vốn ACB. Bà Mai Phi Lan nắm giữ 0,13% vốn ACB và CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương đang nắm 0.14% và CTCP Icon đang nắm 0.16%.

Như vậy, Thiên Hương Jenny đã nâng tỷ lệ sở hữu tổng nhóm có liên quan với Âu Lạc lên hơn hơn 308,282 triệu cổ phiếu, chiếm 6%.

Được biết ACB đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+12,5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt đạt 22,2% và 22,4% dự báo cả năm của VCSC.

Như vậy, so với quý trước, TOI và lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng lần lượt 8,5% và 54,8%. Mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh so với quý trước chủ yếu nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh, sau khi ngân hàng đã đẩy mạnh trích lập dự phòng một lần trong quý 4/2025 để làm sạch bảng cân đối kế toán và đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1%. Nhìn chung, VCSC đánh giá KQKD quý 1/2026 của ACB cơ bản phù hợp với kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.