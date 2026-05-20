Quỹ VOF PE Holding 5 Limited thoái vốn tại ACB

Theo báo cáo vừa cập nhật, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%.
Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.
Cụ thể: theo báo cáo vừa cập nhật, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%.
Trong khi đó, quỹ VOF PE Holding 5 Limited đã thoái toàn bộ vốn tại ACB. Người có liên quan đến 3 nhóm quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào.
Ở chiều ngược lại trong phiên giao dịch ngày 4/5/2026, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB, qua đó nâng sở hữu từ hơn 109,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,14% lên hơn gần 118,2 triệu cổ phiếu, chiếm 2,3% vốn tại ACB.
Được biết, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là con gái của bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Âu Lạc, hiện bà Thúy đang sở hữu hơn 57,63 triệu cổ phiếu, chiếm 1,122% và số cổ phần của người có liên quan là hơn 237 triệu cổ phiếu, chiếm 4,616% vốn tại ACB.
Theo dữ liệu trên HNX, CTCP Âu Lạc (mã ALC) mới lên sàn UPCoM vào ngày 15/1/2026 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.400 đồng/cổ phiếu.
CTCP Âu Lạc được thành lập năm 2002. Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã định hướng xây dựng chiến lược phát triển và triển khai hoạt động trên lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Công ty đã thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược và trực tiếp ký hợp đồng vận tải với nhiều chủ hàng lớn trong nước như Công ty Saigon Petro, Skypec, Thalexim, Petrolimex, PV Oil, Petimex… Âu Lạc có 8 tàu dầu với tổng trọng tải 119,581DWT, đáp ứng được năng lực quản lý và khai thác đội tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, con trai bà Thúy là ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đang nắm giữ 1,14% vốn ACB. Bà Mai Phi Lan nắm giữ 0,13% vốn ACB và CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương đang nắm 0.14% và CTCP Icon đang nắm 0.16%.
Như vậy, Thiên Hương Jenny đã nâng tỷ lệ sở hữu tổng nhóm có liên quan với Âu Lạc lên hơn hơn 308,282 triệu cổ phiếu, chiếm 6%.
Được biết ACB đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+12,5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt đạt 22,2% và 22,4% dự báo cả năm của VCSC.
Như vậy, so với quý trước, TOI và lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng lần lượt 8,5% và 54,8%. Mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh so với quý trước chủ yếu nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh, sau khi ngân hàng đã đẩy mạnh trích lập dự phòng một lần trong quý 4/2025 để làm sạch bảng cân đối kế toán và đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1%. Nhìn chung, VCSC đánh giá KQKD quý 1/2026 của ACB cơ bản phù hợp với kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Công bố thông tin sai lệch, ACBS bị phạt tiền và buộc phải cải chính
07:15, 17/09/2025
FPTS lên kế hoạch vay vốn tại VIB, HDBank, ACB và VCB
16:12, 02/06/2025
Vừa chốt trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, ACB có thêm cổ đông lớn
PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%
Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của PC1 đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.
TAL chốt thời điểm trả cổ tức bằng tiền và phát hành thêm 144 triệu cổ phiếu tăng vốn
Ngày 28/5 tới đây, Taseco Land sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15% và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. Trong đó, riêng cổ tức, tỷ lệ tiền mặt là 5% và còn lại 10% bằng cổ phiếu.
VietinBank kiên trì thoái hết vốn tại Cảng Sài Gòn
Vietinbank, tổ chức liên quan bà Hồ Thị Thu Hiền, uỷ viên HĐQT SGP tiếp tục đăng ký bán hết 19.314.627 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,93% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 23/6.
MB mua hơn 5 triệu cổ phiếu MBS, nâng sở hữu lên 66,4%
MB sẽ thực hiện mua 5.007.810 cổ phiếu MBS, giá trị mua theo mệnh giá là hơn 50 tỷ đồng
Novaland bị phạt 42 triệu đồng vì chậm nộp thuế
NVL bị xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định đối với 02 địa chỉ tại phường Xuân Hòa và 05 khu đất tại Phường An Khánh Tp.Hồ Chí Minh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: