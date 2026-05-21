Chủ tịch HAG đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu

Hiện có 13 cá nhân liên quan đến "bầu" Đức sở hữu cổ phiếu HAG, với tổng tỷ lệ nắm giữ khoảng 30,25% vốn điều lệ HAGL.
Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).
Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 25/5 đến 23/6.
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Đức tại HAG dự kiến tăng từ 317,95 triệu cp, chiếm 25,09% lên 321,95 triệu cổ phiếu 25,4% vốn điều lệ.
Nếu thành công, nhóm cổ đông liên quan đến ông Đức sẽ tăng sở hữu từ hơn 383 triệu cổ phiếu, chiếm 30,25% vốn tại HAG lên hơn 387,46 triệu cổ phiếu, chiếm 30,57%.
Hiện có 13 cá nhân liên quan đến bầu Đức sở hữu cổ phiếu HAG, với tổng tỷ lệ nắm giữ khoảng 30,25% vốn điều lệ HAGL. Trong đó, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức là người sở hữu nhiều nhất với khoảng 52 triệu cổ phiếu HAG. Xếp sau là bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đức, nắm khoảng 13 triệu cổ phiếu.
Như vậy, đây là lần thứ 4 ông Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG. Cụ thể: ông Đức mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG từ 11/3-18/3; lần 2, mua 4 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 26/3-16/4 và lần 3 mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 7/5-12/5/2026.
Kết thúc quý 1/2026, HAG ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 812 tỷ so với cùng kỳ nguyên nhân là do lãi gộp tăng 61 tỷ so với cùng kỳ chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh chuối; lãi từ hoạt động tài chính tăng 733 tỷ đồng chủ yếu là do lãi trái phiếu được miễn giảm; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19 tỷ so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 31/1/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 1.393 tỷ lên hơn 2.663 tỷ đồng.
Năm 2026, HAGL đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng; chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu và tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027 là cà phê và dâu tằm.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HAG cho biết lợi nhuận năm 2025 sau khi bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước sẽ được giữ lại toàn bộ để tái đầu tư vào dự án cà phê và dâu tằm. Do đó, năm 2026 công ty sẽ không chia cổ tức.
Trong năm 2026, công ty dự kiến đầu tư trồng mới các dự án: Trồng mới 7.000 ha Cà phê; Trồng mới 1.000 ha Dâu tằm; Trồng mới 700 ha Sầu riêng. Đồng thời, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê, bao gồm: 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê.
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG lên 25,09%
08:57, 13/05/2026
