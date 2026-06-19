Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định uy tín, tầm vóc thương hiệu quốc tế
Thu Hà
19/06/2026, 12:05
Vừa qua, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi làm việc cùng đoàn lãnh đạo cấp cao COFCO Biotechnology nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác chiến lược quốc tế, khẳng định uy tín và tầm vóc thương hiệu hàng đầu.
Là thành viên chủ lực của COFCO Group - tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, COFCO Biotechnology hiện giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thực phẩm tại châu Á. Trong hơn 20 năm qua, COFCO Biotechnology là đối tác chiến lược của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG), đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các giải pháp nguyên liệu nông sản tối ưu cho thị trường Trung Quốc và khu vực.
AIG LIÊN TỤC MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Đến nay, với tiềm năng của thị trường Việt Nam cũng như năng lực phát triển ngày càng lớn mạnh của AIG trong lĩnh vực nguyên liệu thực phẩm và chuỗi cung ứng nông sản trên thế giới, COFCO Biotechnology mong muốn tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác cùng AIG. Đây là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng kết nối thương mại, tối ưu chuỗi cung ứng nguyên liệu thực phẩm và thúc đẩy hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
Tại buổi làm việc, Ông Jiang Guo Jin - Chủ tịch Hội đồng Quản trị COFCO Biotechnology chia sẻ: “Với năng lực sản xuất, hệ sinh thái thương mại và định hướng phát triển bền vững rõ ràng, AIG là đối tác phù hợp để COFCO Biotechnology cùng hợp tác trong thời gian tới”.
Buổi trao đổi cùng COFCO Biotechnology tiếp tục khẳng định nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế của AIG hướng đến phát triển doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế. Trước đó, tháng 4.2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi đón tiếp và làm việc với ông Masayuki Omoto – Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) cùng phái đoàn nhằm trao đổi kế hoạch mở rộng chuỗi cung ứng nguyên liệu tự nhiên. Thông qua hệ thống phân phối và mạng lưới đối tác rộng lớn tại Nhật Bản và Đông Nam Á, Marubeni sẽ đồng hành cùng AIG trong việc đưa các sản phẩm nguyên liệu Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.
Song song các hợp tác thương mại, trong lễ động thổ Nhà máy chế biến dừa Á Châu ACP II, AIG chính thức công bố hợp tác với Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC – thành viên của Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững. Theo đó, IFC sẽ đồng hành cùng AIG trong xây dựng lộ trình phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), hoàn thiện hệ thống quản trị môi trường theo tiêu chuẩn ESG quốc tế và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu toàn cầu.
AIG KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ
Cùng việc tăng cường đẩy mạnh hợp tác quốc tế, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) không ngừng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hiện đại và hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu.
Sở hữu hệ sinh thái tích hợp toàn diện từ vùng nguyên liệu tự nhiên, nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), sản xuất, phân phối, thương mại quốc tế đến quản trị chuỗi cung ứng, AIG hiện phát triển hệ sinh thái hơn 8 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực phân phối, sản xuất và chế biến nguyên liệu từ nguồn nông sản giàu tiềm năng của Việt Nam.
Đặc biệt, ngày 11/5/2026 vừa qua, AIG đã động thổ xây dựng nhà máy chế biến dừa Á Châu II, một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược hướng tới mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu từ dừa, nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế và gia tăng độ phủ tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc…
Đầu tư với tổng vốn gần 630 tỷ đồng và dự kiến đưa nhà máy chế biến dừa Á Châu II đi vào vận hành từ quý I/2027, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) sẽ sở hữu hệ thống nhà máy chế biến dừa lớn nhất Việt Nam.
Đến nay, AIG đã phát triển mạng lưới xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời trở thành đối tác của nhiều tập đoàn và thương hiệu hàng đầu thế giới như DSM-Firmenich, James Farrell, AAK, Tate & Lyle, Pantheryx, Givaudan, Darigold và Ingredion… Qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực nguyên liệu và khoa học đời sống.
Với chiến lược phát triển bền vững, năng lực sản xuất ngày càng mở rộng cùng sự đồng hành của các đối tác hàng đầu thế giới, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn nguyên liệu và khoa học đời sống mang tầm vóc quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và cung ứng nông sản chất lượng cao của thế giới.
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