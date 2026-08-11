Đà Nẵng tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố

Trước thực trạng đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng không ngừng của các khu chung cư, việc quản lý và sử dụng loại hình nhà ở này luôn là một thách thức lớn đối với các đô thị hiện đại. Nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết đó, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định này thay thế cho quy định cũ (Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND), thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc xây dựng một môi trường sống tại các chung cư văn minh, an toàn và bền vững, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi cư dân.
Quyết định 121/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết một loạt các nội dung quan trọng, từ việc lập hồ sơ, tổ chức hội nghị nhà chung cư, thành lập và hoạt động của Ban quản trị, đến các quy định về bảo trì, quản lý vận hành và đặc biệt là kinh phí bảo trì phần sở hữu chung. Quyết định này là bước cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 95/2024/NĐ-CP, Nghị định số 140/2025/NĐ-CP và Thông tư số 05 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, tạo nên một khung pháp lý đồng bộ và chặt chẽ hơn. Điều này cho thấy một nỗ lực tổng thể nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của một đô thị hiện đại của thành phố Đà Nẵng.
Quyết định 121/2026/QĐ-UBND đã phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng chủ thể. Đối với nhà chung cư thuộc tài sản công, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý vận hành, tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ, cũng như lập kế hoạch bảo trì định kỳ hoặc đột xuất.
Đối với nhà chung cư không thuộc tài sản công, quy định tập trung vào việc chuẩn hóa các hoạt động của Ban quản trị, từ thủ tục công nhận, thông báo hoạt động đến quyền và trách nhiệm. Các quy định về hội nghị nhà chung cư, hợp đồng quản lý vận hành, giá dịch vụ và đặc biệt là việc thu, quản lý, sử dụng, giám sát, quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung cũng được làm rõ, bao gồm cả cơ chế cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì khi cần thiết. Sự phân loại rõ ràng này giúp áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với từng loại hình sở hữu, tối ưu hóa hiệu quả thực thi.
Điểm nhấn của Quyết định 121/2026/QĐ-UBND là có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an thành phố, và đặc biệt là Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu từ tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm, đến giải quyết tranh chấp và cưỡng chế thực hiện… Đặc biệt có sự tham gia của Điện lực Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Cấp nước thành phố trong việc phối hợp quản lý hệ thống tiện ích và chấm dứt dịch vụ khi có quyết định thu hồi nhà chung cư cũng là một điểm mới, thể hiện sự phối hợp liên ngành chặt chẽ.
Quyết định 121/2026/QĐ-UBND đã mở ra một triển vọng về một mô hình quản lý nhà chung cư hiện đại và bền vững. Với khung pháp lý rõ ràng và sự phân công trách nhiệm cụ thể, thành phố có thể kỳ vọng vào việc nâng cao đáng kể chất lượng sống của người dân tại các khu chung cư, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.
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