Tập đoàn PC1 cùng FPT IS khởi động dự án xây dựng hệ thống văn phòng số

Vừa qua, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) - thành viên Tập đoàn FPT, cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 đã tổ chức buổi lễ Khởi động Dự án xây dựng hệ thống văn phòng số (Paperless Office) giai đoạn 1. Đây là dự án Quick-Win đầu tiên được ký kết tạo tiền đề quan trọng cho sự hợp tác giữa hai Tập đoàn, sau buổi làm việc cấp cao diễn ra hồi tháng 9/2022. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao tới từ hai công ty, cùng các trưởng phòng ban chuyên môn và đại diện thành viên đội dự án.

Theo thỏa thuận, FPT IS sẽ triển khai giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động - FPT SPro cho PC1. Đây là sản phẩm thuộc bộ giải pháp FPT Paperless Office giúp giảm đến 98,79% tác vụ so với thao tác con người thực hiện, giảm 90% thời gian thực hiện đúng hạn các quy trình, tăng năng suất phục vụ của cán bộ khối Backoffice lên 150%. Hiện nay, FPT IS đã triển khai giải pháp này cho hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam.

Qua đó, FPT IS tự tin rằng việc ứng dụng giải pháp giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động - FPT SPro sẽ giúp PC1 có bước “khởi động thông minh” trên hành trình chuyển đổi số. Việc triển khai số hoá các quy trình hoạt động văn phòng của PC1 sẽ dựa trên bộ quy trình Best practice được FPT IS tích luỹ trong nhiều năm tư vấn triển khai giải pháp này, với mục tiêu của giai đoạn 1 là tập trung vào việc chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ văn phòng, số hoá quy trình nội bộ, tối ưu hoá quy trình hoạt động và cải tiến phương thức làm việc của các cán bộ nhân viên tại PC1.

Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động - FPT SPro sẽ giúp PC1 có bước “khởi động thông minh” trên hành trình chuyển đổi số.

Sau 59 năm hình thành và phát triển, PC1 đã và đang khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu không chỉ trong lĩnh vực xây lắp điện mà còn trong các trụ cột tổng thầu EPC, sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng, bất động sản nhà ở và công nghiệp và đầu tư công nghệ, vật liệu mới. PC1 đặt ra cho mình lộ trình chuyển đổi dài hạn tầm nhìn 2025 - 2030 với nhiều hoạt động, trong đó có ứng dụng công nghệ số trên các phương diện: đào tạo, nhận thức, tư duy lãnh đạo, chuẩn hoá quy trình,… đặt mục tiêu thay đổi từ nền tảng số cũ sang nền tảng số mới.

Tại sự kiện, đại diện Lãnh đạo Ban Chuyển đổi số PC1 chia sẻ rằng các giải pháp công nghệ từ FPT IS đã giúp ban lãnh đạo công ty gợi mở nhiều định hướng để “nghĩ chiến lược, bắt đầu thông minh, triển khai nhanh”: “Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với các giải giải pháp Quick-Win của FPT - những giải pháp áp dụng nhanh, hiệu quả tốt như Phần mềm Hợp nhất Báo cáo Tài chính - FPT.CFS, Bộ giải pháp FPT Paperless Office, Hệ thống đào tạo trực tuyến - FPT.eLearning... PC1 mong muốn bắt đầu từ việc chuẩn hoá, tự động hoá quy trình nội bộ để tạo động lực chuyển đổi số cho các bộ phận, từ đó nhanh chóng triển khai, nhận rộng các giải pháp tiếp theo”.

Đại diện Lãnh đạo Ban Chuyển đổi số PC1 tin tưởng sự hợp tác sẽ là nền tảng quan trọng giúp PC1 nâng cao chất lượng vận hành nội bộ.

Từ phía FPT IS, ông Đào Gia Hạnh - Phó Giám đốc Công nghệ FPT IS đề cao sự đồng nhất trong tầm nhìn, chiến lược triển khai dự án của ban lãnh đạo hai công ty. Ông Hạnh cũng nhấn mạnh quyết tâm của FPT IS trong việc tiến hành triển khai dự án: “Trong quá trình gần 30 năm phát triển, FPT IS đã tham gia tư vấn và đồng hành chuyển đổi số với nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, phát triển nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các bài toán trọng điểm trong đa dạng lĩnh vực”.

“Trên hành trình đó, chúng tôi nhận thấy để áp dụng các giải pháp số hiệu quả, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần chú trọng tăng cường chất lượng vận hành nội bộ. Và lựa chọn của PC1 trong việc hợp tác với FPT IS để xây dựng hệ thống văn phòng số sẽ là bước đi chiến lược không chỉ trong việc nâng cao chất lượng nội bộ, mà còn là bàn đạp thúc đẩy PC1 tiến xa hơn tên hành trình chuyển đổi số. FPT IS tự tin với năng lực và kinh nghiệm của mình sẽ cùng PC1 đưa sự hợp tác đi tới thành công”, ông Hạnh cho biết.

Ông Đào Gia Hạnh - Phó Giám đốc Công nghệ FPT IS đề cao sự đồng nhất trong tầm nhìn, chiến lược triển khai dự án của ban lãnh đạo hai công ty.

Lễ khởi động đã đánh dấu sự hợp tác chiến lược của FPT IS và PC1 trên hành trình chuyển đổi số. FPT IS hy vọng dự án là bước khởi động thông minh, giúp PC1 chuyển đổi phương thức làm việc, bứt phá trong hoạt động quản trị vận hành và tạo tiền đề mở ra các cơ hội hợp tác tiếp theo trong tương lai.