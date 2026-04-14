Tập đoàn sản xuất bảng mạch Trung Quốc cán ngưỡng 470 triệu USD doanh thu tại Việt Nam
Hạ Chi
14/04/2026, 09:13
Victory Giant Technology, tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, chuyên về nghiên cứu, phát triển và sản xuất bảng mạch in (PCB), cho biết doanh thu tại thị trường Việt Nam đạt 3,23 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 473 triệu USD)...
Mức tăng trên đóng góp khoảng 16,8% vào tổng doanh thu của tập đoàn trong năm 2025.
Theo hồ sơ được Victory Giant Technology gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEX), dẫn nguồn từ hãng tư vấn Frost & Sullivan, Victory Giant hiện đứng đầu thế giới về doanh thu trong phân khúc bảng mạch in (PCB) phục vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao trong nửa đầu năm 2025, với thị phần đạt 13,8%.
Đáng chú ý, doanh thu từ thị trường Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm qua. Nếu như năm 2024 đạt 1,08 tỷ nhân dân tệ thì đến năm 2025 đã tăng gấp ba lần. So với năm 2023 (559 triệu nhân dân tệ), quy mô doanh thu đã tăng gấp sáu lần.
Việc đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam nằm trong định hướng củng cố mạng lưới phân phối toàn cầu và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng của Victory Giant Technology.
Tập đoàn cho hay các sản phẩm PCB xuất xứ Việt Nam khi vào thị trường Mỹ thường chịu mức thuế khoảng 10%, thấp hơn đáng kể so với mức có thể lên tới 35% áp dụng với hàng hóa tương tự từ Trung Quốc. Tuy vậy, Victory Giant Technology cũng lưu ý rằng chính sách thuế quan của Hoa Kỳ vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.
Dự án Nhà máy Victory Giant Technology Việt Nam của Công ty Cổ phần Công nghệ Victory Giant (Quảng Đông, Trung Quốc) chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh các loại bảng mạch PCB nhiều lớp có độ chính xác cao, HDI, FPC và Bảng mạch dẻo Rigid-Flex.
Các sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu lớn, Internet công nghiệp, ôtô năng lượng xanh, công nghệ truyền thông thế hệ mới, hàng không vũ trụ, thiết bị y tế.
Dự án Nhà máy Victory Giant Technology Việt Nam có tổng vốn đầu tư 520 triệu USD, thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2026, tổng đầu tư 260 triệu USD; giai đoạn 2 từ năm 2027 đến năm 2030, tổng đầu tư 260 triệu USD.
Theo kỳ vọng ban đầu của doanh nghiệp, sau khi hoàn thành, tổng sản lượng dự kiến của nhà máy đạt 4 triệu m2 sản phẩm và giá trị sản xuất ước tính khoảng 900 triệu USD, góp phần thúc đẩy nền sản xuất bảng mạch in công nghệ chính xác cao của Việt Nam.
Trong khi đó, ngày hôm qua, tập đoàn này khởi động đợt chào bán cổ phiếu lần đầu tại thị trường Hồng Kông, với mục tiêu huy động tối đa 17,5 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương khoảng 2,2 tỷ USD). Theo đó, dự kiến Victory Giant Technology chào bán 83,35 triệu cổ phiếu tại Hồng Kông, với mức giá tối đa 209,88 đô la Hồng Kông/cổ phiếu.
Đợt chào bán sẽ kết thúc vào thứ Năm, và cổ phiếu của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Hồng Kông từ ngày 21/4.
Tập đoàn công nghệ Đài Loan muốn nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 3 tỷ USD
