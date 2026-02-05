Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế

Với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc, thành phố Huế đang thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị và dịch vụ...

Ngày 4/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Tập đoàn CPCG – Trung Quốc) do ông Tống Thiếu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành phố Tương lai làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Huế.

HUẾ CHỦ ĐỘNG MỞ RỘNG HỢP TÁC, ƯU TIÊN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Tại buổi làm việc, ông Tống Thiếu Đình cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển đô thị của Huế trong những năm gần đây, đặc biệt là sự hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và không gian đô thị hiện đại. Theo ông, đây là điểm khác biệt nổi bật, tạo nên sức hấp dẫn riêng của Huế so với nhiều đô thị khác trong khu vực.

Giới thiệu khái quát về năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn, ông Tống Thiếu Đình cho biết Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại nhiều quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, phát triển đô thị mới, tổ hợp thương mại – dịch vụ, hạ tầng xanh và hạ tầng thông minh. Các dự án của Tập đoàn hướng đến phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại và giải pháp quản lý tiên tiến.

Đánh giá Huế là đô thị giàu tiềm năng, có bản sắc văn hóa đặc trưng và định hướng phát triển hiện đại, bền vững, đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn các dự án mà thành phố đang kêu gọi đầu tư. Trong đó, Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang và mở rộng đô thị, xây dựng các khu chức năng mới, giáo dục – đào tạo và y tế chuyên sâu.

Đại diện Tập đoàn đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức khảo sát thực địa và làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thành phố nhằm nghiên cứu khả năng triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời, Tập đoàn khẳng định sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc, bài bản, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam, hướng đến hợp tác lâu dài, hiệu quả tại thành phố Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình vui mừng chào đón đoàn công tác, đồng thời đánh giá cao tiềm lực tài chính, uy tín và kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trên phạm vi quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh Huế là thành phố trực thuộc Trung ương thứ sáu của cả nước và là đô thị di sản đầu tiên của Việt Nam. Thành phố hiện là trung tâm văn hóa, du lịch quan trọng với tám di sản được UNESCO ghi danh, đồng thời là thành phố Festival đặc trưng, có vai trò ngày càng rõ nét trong mạng lưới đô thị quốc gia.

Theo định hướng phát triển, Huế xây dựng mô hình đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thông minh”. Trên cơ sở đó, thành phố đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đô thị thông minh, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang và mở rộng đô thị, giao thông đô thị và dịch vụ du lịch; ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, ứng dụng công nghệ tiên tiến, có kinh nghiệm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Lãnh đạo thành phố cho biết, Huế đang trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững, dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa; đồng thời là trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ

Trong thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như phát triển đô thị thông minh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông đô thị, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị, phát triển các khu chức năng mới, dịch vụ du lịch chất lượng cao và công nghiệp văn hóa. Thành phố đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế, công nghệ tiên tiến và định hướng đầu tư dài hạn, bền vững.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định, Huế luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án. Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình từ nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện; các sở, ban, ngành liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm các thủ tục được giải quyết kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ mong muốn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và đề xuất các dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững của Huế, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và vị thế của thành phố trong thời gian tới.