Đầu tư

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc

Minh Kiệt

04/02/2026, 14:50

Ngày 3/2, tại Thượng Hải (Trung Quốc), Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Liao Min...

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Bộ Tài chính hai nước đã thảo luận về các chủ đề ưu tiên của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026 do Trung Quốc làm chủ nhà, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về công tác chuẩn bị của Bộ Tài chính Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà APEC năm 2027.

Hai Thứ trưởng khẳng định tầm quan trọng của APEC nói chung và Tiến trình Bộ trưởng Tài chính nói riêng, coi đây là diễn đàn đối thoại chính sách kinh tế quan trọng, góp phần ươm mầm các ý tưởng và sáng kiến hợp tác tài chính trong khu vực.

Phía Trung Quốc cho biết Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 tập trung vào bốn nhóm ưu tiên gồm: chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình; tài chính cho hạ tầng số; mở rộng cơ hội và tiếp cận tài chính toàn diện; đối thoại với lực lượng tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính. Các ưu tiên này gắn với định hướng phát triển kinh tế và chiến lược cải cách của Trung Quốc trong giai đoạn tới.

Trao đổi tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ những thách thức tương đồng mà Việt Nam và Trung Quốc đang đối mặt trong xây dựng và điều hành chính sách tài chính – ngân sách, đặc biệt là yêu cầu xác định và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Thứ trưởng cũng nêu quan điểm của Bộ Tài chính Việt Nam đối với từng chủ đề ưu tiên do phía Trung Quốc đề xuất.

Trong vai trò nước chủ nhà APEC 2026, ông Liao Min đã đề xuất một số định hướng để Bộ Tài chính Việt Nam tham khảo trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của APEC nói chung và Tiến trình Bộ trưởng Tài chính nói riêng, coi đây là diễn đàn đối thoại chính sách kinh tế – tài chính quan trọng, góp phần hình thành các sáng kiến hợp tác trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi hội đàm.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi hội đàm.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc về công tác chuẩn bị Tiến trình APEC 2026, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động APEC năm 2026.

Bộ Tài chính Việt Nam cũng cho biết sẽ nghiên cứu, xây dựng các chủ đề ưu tiên của APEC 2027 phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia, bảo đảm tính kế thừa và nhất quán với Kế hoạch Incheon về lộ trình hợp tác tài chính APEC giai đoạn 5 năm.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã có các buổi làm việc kỹ thuật với Bộ Tài chính Trung Quốc và Ban Thư ký APEC nhằm trao đổi kinh nghiệm về nội dung chuyên môn và công tác tổ chức, hậu cần cho các hoạt động APEC. Đây được xem là bước chuẩn bị sớm cho vai trò chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam.

Dự kiến trong hai ngày 4–5/2/2026, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tham dự các phiên làm việc chính thức của Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2026.

Từ khóa:

APEC APEC 2027 Bộ Tài Chính đầu tư tài chính

