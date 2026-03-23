Tập trung giải pháp linh hoạt điều hành sản xuất, tiêu thụ gạo
Vũ Khuê
23/03/2026, 21:36
Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo tại Cần Thơ tập trung giải pháp điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn tiêu thụ. Trước biến động toàn cầu, trọng tâm là bảo đảm lợi ích nông dân, ổn định thị trường và nâng cao vị thế gạo Việt Nam.
Ngày 24/3/2026, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026.
Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới và Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 19/3/2026 của Bộ Công Thương về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới.
Công điện số 21/CĐ-TTg nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị tại một số khu vực; biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng, cùng với việc một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới.
Trong nước, các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa vụ Đông Xuân nên có hiện tượng giá thu mua lúa cho nông dân giảm so với cùng kỳ năm 2025.
Để đảm bảo việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất, tăng cường phòng chống sinh vật gây hại, chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết để bảo vệ an toàn các vụ sản xuất để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch và chi phí thấp.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật để đảm bảo gia tăng khối lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình xuất, nhập khẩu; nhu cầu tiêu thụ; giá cả lương thực trong khu vực và trên thị trường thế giới để có các biện pháp chủ động, linh hoạt điều tiết việc kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo để đảm bảo nâng cao hiệu quả xuất khẩu.
Đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện việc thu mua, xuất nhập khẩu lúa gạo góp phần làm lành mạnh thị trường đặc biệt là khả năng dự trữ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025.
Chủ trì tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu tại các thị trường lớn, thị trường tiềm năng, còn nhiều dư địa nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm dần phụ thuộc vào các quốc gia nhập khẩu truyền thống…
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT. Trong đó, yêu cầu Vụ Chính sách thương mại đa biên được giao tiếp tục nghiên cứu, bổ sung mặt hàng gạo vào lộ trình nghiên cứu ngành hàng trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA. Đồng thời thúc đẩy đàm phán với các đối tác như EU, Vương quốc Anh nhằm mở rộng hạn ngạch thuế quan, tạo dư địa cho xuất khẩu gạo vào các thị trường có giá trị cao.
Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả và chính sách nhập khẩu tại các thị trường trọng điểm; kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch, qua đó nâng cao hiệu quả xuất khẩu và hạn chế các tranh chấp thương mại…
Theo Bộ Công Thương, hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu.
Đây là cơ hội để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Công Thương sẽ công bố phần mềm hệ thống báo cáo theo Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 35/2025/TT-BCT ngày 18 tháng 07 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
