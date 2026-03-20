TAR thoái vốn công ty con với giá tối thiểu 208,46 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025, Trung An Kiên Giang là công ty con duy nhất được Trung An ghi nhận trên báo cáo tại thời điểm cuối năm, với tỷ lệ sở hữu 67,14%.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã TAR-UPCoM) mới thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty con - CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An Kiên Giang (hoạt động trong lĩnh vực trồng lúa, hoạt động dịch vụ trồng trọt, xay xát và sản xuất bột thô).

Cụ thể, Trung An sẽ chuyển nhượng 100% cổ phần của Trung An Kiên Giang, tương đương hơn 20,34 triệu cổ phần với giá được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách và giá trị đầu tư ban đầu (giá trị đầu tư ban đầu tương đương 208,46 tỷ đồng).

Đồng thời, công ty sẽ giao bà Nguyễn Lê Bảo Trang - Tổng giám đốc hoặc ông Phạm Thái Bình – Phó Tổng giám đốc thực hiện các công việc, ký kết các văn bản có liên quan đến việc thoái vốn nêu trên.

Sau khi thoái vốn thành công, Trung An dự kiến chỉ còn 2 công ty liên doanh, liên kết gồm Công ty TNHH Novotech – Trung Hưng (tỷ lệ 40%) và Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Kinh doanh Xuất khẩu gạo Việt Đức (tỷ lệ 39%).

Về kết quả kinh doanh, TAR ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng giảm 76% từ 52,8 tỷ xuống chỉ còn 12,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất tăng 150% từ âm hơn 21 tỷ lên hơn 10,73 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2025 trên báo cáo tài chính riêng là 12,50 tỷ đồng, giảm 40,34 tỷ đồng so với cùng kỳ là 52,84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất là 10,73 tỷ đồng, tăng 32,01 tỷ đồng so với cùng kỳ là -21,28 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 trên báo cáo tài chính riêng giảm so với cùng kỳ là do quý 4/2024 công ty nhận được khoản trả cổ tức từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang. Còn lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng so với cùng kỳ là do kỳ này công ty giảm được chi phí lãi vay và chi phí sản xuất.

Luỹ kế cả năm 2025, Trung An ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.719,1 tỷ đồng, giảm đến 61% so với năm trước (4.391 tỷ) và lợi nhuận tiếp tục lỗ xấp xỉ 11,3 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 51,8 tỷ đồng).

Trên thị trường, HNX cho biết duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu TAR do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2024 và cổ phiếu này bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.