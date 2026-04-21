Thứ Ba, 21/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

"Taste of Nobu": Từ bản giao hưởng vị giác đến “khẩu vị” đầu tư mang tầm quốc tế

Tuấn Sơn

21/04/2026, 08:00

Khi "Taste" không chỉ là hương vị mà là một hành trình từ ẩm thực đến nghệ thuật sống và đầu tư, được truyền cảm hứng từ thương hiệu Nobu danh giá toàn cầu.

KHI VỊ GIÁC KHAI MỞ NGHỆ THUẬT SỐNG TINH TUYỂN

Đế chế Nobu Hospitality sở hữu một hành trình độc nhất không giống với bất kỳ một thương hiệu “dịch vụ không khói” nào khác trên địa cầu, là những chuyến đi chinh phạt vùng đất mới bằng thứ tài nguyên dung dị nhất, đó là “taste” - hương vị.

Với nhiều thập kỉ thăng hoa mang những món ăn biểu tượng gắn liền câu chuyện đầy nhân văn của nhà sáng lập kiêm siêu đầu bếp Nobu Matsuhisa, thương hiệu đã chứng minh một sức truyền dẫn mạnh mẽ xuyên biên giới.

Để từ một nhà hàng nhỏ tại Beverly Hills, Nobu Hospitality đã vượt xa giới hạn của một chuỗi F&B thông thường và rồi trở thành biểu tượng cho lối sống thượng lưu trên toàn cầu, với đỉnh cao là các khu dân cư nức tiếng - nơi thực khách của Nobu muốn dành mọi ngày thường nhật trong đời họ để kết nối cùng di sản thương hiệu.

Với mạng lưới trải dài khắp 5 châu lục, Nobu Hospitality không chỉ sở hữu những tòa nhà danh giá bậc nhất tại các kinh đô lớn như Malibu, Ibiza, London và Las Vegas, Miami,... mà tài sản lớn nhất của họ chính là hơn 4 triệu “Nobu Enthusiasts – Tín đồ Nobu” bao gồm các siêu sao, chính khách và tỷ phú trên khắp thế giới.

Tài sản lớn nhất của Nobu chính là hơn 4 triệu “Nobu Enthusiasts – Tín đồ Nobu” bao gồm các siêu sao, chính khách và tỷ phú,... trên khắp thế giới. Ảnh: Nobu Hospitality.

Và giờ đây, Việt Nam chính thức là tọa độ tiếp theo sẽ được gọi tên trong hành trình khẩu vị sống của Nobu. Trong không gian tinh tế của căn hộ mẫu Nobu Danang, giới mộ điệu Việt lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm những di sản đã làm nên tên tuổi của đế chế đã và đang tạo nên những cơn sốt toàn cầu.

Không phô trương, không cầu kỳ, tại sự kiện "The Art of Tasteful Living", Nobu Danang sẽ dẫn dắt khách mời đi qua một hành trình cảm xúc, nơi khái niệm "Taste" (Gu) được định nghĩa lại qua bốn trụ cột: Ẩm thực, Thiết kế, Lifestyle (Phong cách sống) và Tư duy đầu tư.

Đây cũng là cơ hội để giới ưu tuyển tại Việt Nam gặp gỡ kiến trúc sư Rengy John - CEO Blink Design Group (Singapore), đơn vị trực tiếp hiện thực hóa những tiêu chuẩn thẩm mỹ nội thất “sang trọng tự thân” của Nobu lần đầu tiên tại Đông Nam Á và Giám đốc sáng tạo kiêm kiến trúc sư, nhà thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh gia người Việt danh tiếng Dzung Yoko.

Thêm vào đó, sự kiện còn có sự tham gia của các chuyên gia về thị trường nhà ở cao cấp tại Việt Nam, để mang đến cho giới tinh hoa những góc nhìn chân thực nhất về phong cách sống cũng như bức tranh đầu tư toàn diện cho hành trình bước vào thế giới của Nobu – nơi gu thẩm mỹ và giá trị sống gặp nhau.

Sự kiện The Art of Tasteful Living quy tụ hai gương mặt tên tuổi là kiến trúc sư Rengy John - CEO Blink Design Group (Singapore) và Giám đốc sáng tạo Dzung Yoko. Ảnh: Nobu Danang.

KHOẢN ĐẦU TƯ "ĐỊNH DANH" TRONG BỘ SƯU TẬP CỦA GIỚI TINH HOA

Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, Bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) đã trở thành biểu tượng của phong cách sống thượng lưu hoàn cầu. Và giờ đây tại Việt Nam, sự xuất hiện của những đế chế trứ danh không chỉ thu hút giới ưu tuyển quốc tế mà còn mang đến một lối tắt mới vào nền kinh tế di sản toàn cầu cho cộng đồng tinh anh trong khu vực.

Đối với giới siêu giàu (UHNWIs), một danh mục đầu tư hoàn hảo không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, mà còn phải bao gồm các Lifestyle Assets - những tài sản phong cách sống mang tính biểu tượng.

Trước đây, Knight Frank từng chỉ ra rằng vị trí chính là thước đo tiên quyết định hình giá trị của một bất động sản hàng hiệu. Đó không chỉ là tọa độ địa lý, mà còn là một "tuyên ngôn" về phong cách sống, đẳng cấp cá nhân và sự kết nối mật thiết với cộng đồng giới tinh hoa toàn cầu.

Cập nhật mới nhất cho năm 2026, đơn vị nghiên cứu hàng đầu này cho biết, yếu tố ẩm thực đang được xem là bản sắc thương hiệu khi nhà hàng và bar không còn là tiện ích đi kèm mà sẽ giúp định nghĩa sức hút cho dự án và gia tăng giá trị trải nghiệm.

Sớm kiện toàn mô hình kinh doanh đảo ngược đầy sáng tạo vào năm 2017, sau khi tạo nên những cơn sốt vang dội với chuỗi nhà hàng và khách sạn được giới siêu sao và chính khách săn đón trên toàn cầu, Nobu Residences ngay lập tức trở thành một "mã định danh" thượng lưu trên bản đồ bất động sản thế giới.

Những gia chủ đã sở hữu căn hộ Nobu tại London, Paris hay Tokyo,... sẽ tìm thấy sự quen thuộc về tiêu chuẩn dịch vụ và phong cách sống tại Nobu Danang. Ảnh phối cảnh: Nobu Danang.

Từ những phẩm chất nổi trội từng chinh phục tại các thị trường xa xỉ lâu năm như Mỹ, Anh, Pháp, Ý,… công thức DNA của các căn hộ hàng hiệu Nobu còn được nhân rộng ở mỗi một tọa độ đặt chân trên từng lãnh thổ vượt qua các châu lục mới. Đó là vị trí ngoạn mục và độc quyền, thiết kế duy mỹ, tính khan hiếm hay tiện ích cá nhân hóa,… tất cả hướng đến những trải nghiệm “có một không hai”.

Chính vì thế, việc đầu tư vào căn hộ mang thương hiệu Nobu không chỉ là sở hữu một không gian sống, mà là sở hữu một di sản dịch vụ được bồi đắp bởi tinh thần Kokoro và triết lý ẩm thực toàn cầu của huyền thoại Nobu Matsuhisa. Đó là lý do vì sao từ New York, Los Cabos đến Đà Nẵng, những nhà đầu tư sành sỏi nhất luôn ưu tiên dành một vị trí trang trọng cho Nobu trong “hồ sơ năng lực tài chính” của mình, như một cách khẳng định gu thẩm mỹ và tầm nhìn chiến lược đầu tư xuyên biên giới.

Sự kiện trải nghiệm The Art of Tasteful Living - Từ Ẩm thực đến nghệ thuật sống duy mỹ.

Thời gian: Ngày 24/4/2026.

Địa điểm: Danang Sales Gallery (90 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng).

Từ khóa:

Nobu Danang The Art of Tasteful Living

Đọc thêm

Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh các ông lớn bán lẻ đẩy mạnh xu hướng "Bắc tiến", khu vực Tây Hồ Tây với tâm điểm là dự án Westlake Square Hanoi trở thành điểm đến chiến lược với loạt ưu thế thu hút các thương hiệu lớn.

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

TP.Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Đây là lĩnh vực tồn tại nhiều bất cập kéo dài...

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Hiện nay, một số khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô vẫn có những doanh nghiệp hoạt động trong các nhóm ngành tiềm ẩn "công nghệ thấp – phát thải cao". Nguyên nhân được là do trước đây, mục tiêu lấp đầy đất công nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động thường được đặt cao hơn mục tiêu lấp đầy bằng công nghệ và giá trị….

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 20/4, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập

Nhiều công trình thoát nước và chống úng ngập tại Hà Nội đang được tập trung triển khai, từ trạm bơm, hồ điều hòa đến hệ thống tuyến kết nối. Việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng úng ngập cục bộ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng vốn ETF tiếp tục rút ròng mạnh ở Việt Nam

Chứng khoán

2

VN-Index tăng 1,1% giữa áp lực rung lắc điều chỉnh

Chứng khoán

3

Tự doanh bất ngờ mua ròng 1.000 tỷ

Chứng khoán

4

Chứng khoán VPBankS: Nhu cầu vay vốn rất lớn, mục tiêu margin đạt 50.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp niêm yết

5

Ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy