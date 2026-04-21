"Taste of Nobu": Từ bản giao hưởng vị giác đến “khẩu vị” đầu tư mang tầm quốc tế

Khi "Taste" không chỉ là hương vị mà là một hành trình từ ẩm thực đến nghệ thuật sống và đầu tư, được truyền cảm hứng từ thương hiệu Nobu danh giá toàn cầu.

KHI VỊ GIÁC KHAI MỞ NGHỆ THUẬT SỐNG TINH TUYỂN

Đế chế Nobu Hospitality sở hữu một hành trình độc nhất không giống với bất kỳ một thương hiệu “dịch vụ không khói” nào khác trên địa cầu, là những chuyến đi chinh phạt vùng đất mới bằng thứ tài nguyên dung dị nhất, đó là “taste” - hương vị.

Với nhiều thập kỉ thăng hoa mang những món ăn biểu tượng gắn liền câu chuyện đầy nhân văn của nhà sáng lập kiêm siêu đầu bếp Nobu Matsuhisa, thương hiệu đã chứng minh một sức truyền dẫn mạnh mẽ xuyên biên giới.

Để từ một nhà hàng nhỏ tại Beverly Hills, Nobu Hospitality đã vượt xa giới hạn của một chuỗi F&B thông thường và rồi trở thành biểu tượng cho lối sống thượng lưu trên toàn cầu, với đỉnh cao là các khu dân cư nức tiếng - nơi thực khách của Nobu muốn dành mọi ngày thường nhật trong đời họ để kết nối cùng di sản thương hiệu.

Với mạng lưới trải dài khắp 5 châu lục, Nobu Hospitality không chỉ sở hữu những tòa nhà danh giá bậc nhất tại các kinh đô lớn như Malibu, Ibiza, London và Las Vegas, Miami,... mà tài sản lớn nhất của họ chính là hơn 4 triệu “Nobu Enthusiasts – Tín đồ Nobu” bao gồm các siêu sao, chính khách và tỷ phú trên khắp thế giới.

Và giờ đây, Việt Nam chính thức là tọa độ tiếp theo sẽ được gọi tên trong hành trình khẩu vị sống của Nobu. Trong không gian tinh tế của căn hộ mẫu Nobu Danang, giới mộ điệu Việt lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm những di sản đã làm nên tên tuổi của đế chế đã và đang tạo nên những cơn sốt toàn cầu.

Không phô trương, không cầu kỳ, tại sự kiện "The Art of Tasteful Living", Nobu Danang sẽ dẫn dắt khách mời đi qua một hành trình cảm xúc, nơi khái niệm "Taste" (Gu) được định nghĩa lại qua bốn trụ cột: Ẩm thực, Thiết kế, Lifestyle (Phong cách sống) và Tư duy đầu tư.

Đây cũng là cơ hội để giới ưu tuyển tại Việt Nam gặp gỡ kiến trúc sư Rengy John - CEO Blink Design Group (Singapore), đơn vị trực tiếp hiện thực hóa những tiêu chuẩn thẩm mỹ nội thất “sang trọng tự thân” của Nobu lần đầu tiên tại Đông Nam Á và Giám đốc sáng tạo kiêm kiến trúc sư, nhà thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh gia người Việt danh tiếng Dzung Yoko.

Thêm vào đó, sự kiện còn có sự tham gia của các chuyên gia về thị trường nhà ở cao cấp tại Việt Nam, để mang đến cho giới tinh hoa những góc nhìn chân thực nhất về phong cách sống cũng như bức tranh đầu tư toàn diện cho hành trình bước vào thế giới của Nobu – nơi gu thẩm mỹ và giá trị sống gặp nhau.

KHOẢN ĐẦU TƯ "ĐỊNH DANH" TRONG BỘ SƯU TẬP CỦA GIỚI TINH HOA

Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, Bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) đã trở thành biểu tượng của phong cách sống thượng lưu hoàn cầu. Và giờ đây tại Việt Nam, sự xuất hiện của những đế chế trứ danh không chỉ thu hút giới ưu tuyển quốc tế mà còn mang đến một lối tắt mới vào nền kinh tế di sản toàn cầu cho cộng đồng tinh anh trong khu vực.

Đối với giới siêu giàu (UHNWIs), một danh mục đầu tư hoàn hảo không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, mà còn phải bao gồm các Lifestyle Assets - những tài sản phong cách sống mang tính biểu tượng.

Trước đây, Knight Frank từng chỉ ra rằng vị trí chính là thước đo tiên quyết định hình giá trị của một bất động sản hàng hiệu. Đó không chỉ là tọa độ địa lý, mà còn là một "tuyên ngôn" về phong cách sống, đẳng cấp cá nhân và sự kết nối mật thiết với cộng đồng giới tinh hoa toàn cầu.

Cập nhật mới nhất cho năm 2026, đơn vị nghiên cứu hàng đầu này cho biết, yếu tố ẩm thực đang được xem là bản sắc thương hiệu khi nhà hàng và bar không còn là tiện ích đi kèm mà sẽ giúp định nghĩa sức hút cho dự án và gia tăng giá trị trải nghiệm.

Sớm kiện toàn mô hình kinh doanh đảo ngược đầy sáng tạo vào năm 2017, sau khi tạo nên những cơn sốt vang dội với chuỗi nhà hàng và khách sạn được giới siêu sao và chính khách săn đón trên toàn cầu, Nobu Residences ngay lập tức trở thành một "mã định danh" thượng lưu trên bản đồ bất động sản thế giới.

Những gia chủ đã sở hữu căn hộ Nobu tại London, Paris hay Tokyo,... sẽ tìm thấy sự quen thuộc về tiêu chuẩn dịch vụ và phong cách sống tại Nobu Danang. Ảnh phối cảnh: Nobu Danang.

Từ những phẩm chất nổi trội từng chinh phục tại các thị trường xa xỉ lâu năm như Mỹ, Anh, Pháp, Ý,… công thức DNA của các căn hộ hàng hiệu Nobu còn được nhân rộng ở mỗi một tọa độ đặt chân trên từng lãnh thổ vượt qua các châu lục mới. Đó là vị trí ngoạn mục và độc quyền, thiết kế duy mỹ, tính khan hiếm hay tiện ích cá nhân hóa,… tất cả hướng đến những trải nghiệm “có một không hai”.

Chính vì thế, việc đầu tư vào căn hộ mang thương hiệu Nobu không chỉ là sở hữu một không gian sống, mà là sở hữu một di sản dịch vụ được bồi đắp bởi tinh thần Kokoro và triết lý ẩm thực toàn cầu của huyền thoại Nobu Matsuhisa. Đó là lý do vì sao từ New York, Los Cabos đến Đà Nẵng, những nhà đầu tư sành sỏi nhất luôn ưu tiên dành một vị trí trang trọng cho Nobu trong “hồ sơ năng lực tài chính” của mình, như một cách khẳng định gu thẩm mỹ và tầm nhìn chiến lược đầu tư xuyên biên giới.

Sự kiện trải nghiệm The Art of Tasteful Living - Từ Ẩm thực đến nghệ thuật sống duy mỹ.

Thời gian: Ngày 24/4/2026.

Địa điểm: Danang Sales Gallery (90 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng).