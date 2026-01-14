TCX phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên

Nếu thành công, vốn điều lệ TCX sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng từ 23.113 tỷ lên 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai ESOP.

Theo đó, TCX dự kiến phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến quý 1-2/2026.

Nếu thành công, vốn điều lệ TCBS sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng từ 23.113 tỷ lên 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.

Trong danh sách 22 nhân viên được mua cổ phiếu ESOP, người được mua nhiều nhất là Ngô Hoàng Hà (nhân viên cấp 2) được mua 35.595 cổ phiếu, Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên cấp 2) được mua 31.533 cổ phiếu - trong khi nhân viên cấp 1 là Nguyễn Thị Thu Hiền được mua 28.429 cổ phiếu và người được mua ít nhất là Lưu Minh Trung (nhân viên cấp 3) được mua 6.424 cổ phiếu...

Cùng với việc thông kế hoạch phát hành ESOP, cổ đông TCX còn thông qua phương án vay 50 triệu USD từ DEG trong thời gian 5 năm, lãi suất 2,25%/năm, không có bảo đảm.

DEG có quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông của TCX. Khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCX sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi. Thời gian rút vốn khoản vay dự kiến quý 4/2025 hoặc quý 1/2026.

Trước đó, TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Cụ thể, TCX lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

Hai là, TCX sẽ phát hành 462.261.604 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu.

Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024.