TCX phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên

Thứ Tư, 14/01/2026
Hà Anh
14/01/2026, 07:37
Nếu thành công, vốn điều lệ TCX sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng từ 23.113 tỷ lên 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai ESOP.
Theo đó, TCX dự kiến phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP cho 22 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến quý 1-2/2026.
Nếu thành công, vốn điều lệ TCBS sẽ tăng thêm 2,75 tỷ đồng từ 23.113 tỷ lên 23.115,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh.
Trong danh sách 22 nhân viên được mua cổ phiếu ESOP, người được mua nhiều nhất là Ngô Hoàng Hà (nhân viên cấp 2) được mua 35.595 cổ phiếu, Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên cấp 2) được mua 31.533 cổ phiếu - trong khi nhân viên cấp 1 là Nguyễn Thị Thu Hiền được mua 28.429 cổ phiếu và người được mua ít nhất là Lưu Minh Trung (nhân viên cấp 3) được mua 6.424 cổ phiếu...
Cùng với việc thông kế hoạch phát hành ESOP, cổ đông TCX còn thông qua phương án vay 50 triệu USD từ DEG trong thời gian 5 năm, lãi suất 2,25%/năm, không có bảo đảm.
DEG có quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông của TCX. Khi DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCX sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi. Thời gian rút vốn khoản vay dự kiến quý 4/2025 hoặc quý 1/2026.
Trước đó, TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Cụ thể, TCX lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
Hai là, TCX sẽ phát hành 462.261.604 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu.
Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024.
Cổ đông công ty thống nhất nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 là hơn 722,5 tỷ đồng - trong đó có gần 141 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại có thể sử dụng và hơn 581,6 tỷ hoàn nhập nêu trên.
Nguyên nhân xử phạt là do STG đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.
Hiện, ông Duy vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,7%.
Kết quả, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần bán được là 1.379.341.778.000 đồng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: