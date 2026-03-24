Trang chủ Tài chính

Techcombank chinh phục hội đồng giám khảo quốc tế Stevie Awards 3 năm liên tiếp

Thu Hà

24/03/2026, 16:19

Techcombank xuất sắc trở thành định chế tài chính duy nhất của Việt Nam được vinh danh Giải Vàng Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Phát triển Thương hiệu (Innovation in Brand Development), cùng hai Giải Bạc Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Marketing Đa kênh (Innovation in Cross-Media Marketing) và Đổi mới trong Marketing dựa trên Mục đích (Innovation in Purpose-Driven Marketing).

Tại giải thưởng APAC Stevie Awards 2026 lần thứ 13 – một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới về đổi mới trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị, vượt qua hàng ngàn đề cử từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh ba giải thưởng Stevie® Awards về phát triển thương hiệu và xuất sắc trong marketing bao gồm: Giải Vàng Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Phát triển Thương hiệu (Innovation in Brand Development), cùng hai Giải Bạc Stevie® cho hạng mục Đổi mới trong Marketing Đa kênh (Innovation in Cross-Media Marketing) và Đổi mới trong Marketing dựa trên Mục đích (Innovation in Purpose-Driven Marketing).

Stevie Awards Châu Á – Thái Bình Dương được xem là một trong những giải thưởng kinh doanh danh giá hàng đầu thế giới, tôn vinh các tổ chức có thành tựu nổi bật về đổi mới và xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp. Năm nay, chương trình nhận được hơn 1.000 đề cử từ các doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Các đơn vị chiến thắng mùa giải lần này phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe bởi hội đồng giám khảo gồm hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu.

Việc Techcombank giành giải cao nhất tại các hạng mục quan trọng không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo, mà còn cho thấy cách tiếp cận bài bản trong chiến lược xây dựng thương hiệu dựa trên trải nghiệm khách hàng, sự nhất quán trong thông điệp truyền thông và sức mạnh công nghệ. Đây được xem là những yếu tố then chốt giúp thương hiệu Techcombank từng bước nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.

Các giải thưởng cũng ghi nhận chiến lược xây dựng thương hiệu dựa trên mục đích (purpose-led branding) cùng những sáng kiến marketing mang tính dẫn dắt của Techcombank, góp phần đưa ngân hàng tới gần hơn với công chúng thông qua những chiến dịch lớn, đồng hành với các mục tiêu phát triển của quốc gia. Cùng với đó là sự gắn kết chặt chẽ của ngân hàng với khát vọng của người Việt về một cuộc sống khỏe mạnh, tự chủ và vươn tới thành công theo cách riêng của mỗi người. Thông qua những sáng kiến thường niên có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Techcombank tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam, khép lại năm với Chỉ số Sức khỏe Thương hiệu (Brand Equity Index – BEI) đứng số 1 trong ngành ngân hàng, theo đánh giá của NielsenIQ.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ: “Là định chế tài chính duy nhất của Việt Nam được vinh danh 3 giải Stevie Award năm nay, cùng vị trí dẫn đầu Brand Equity Index (BEI) 2 năm liên tiếp là minh chứng cho tư duy bứt phá và kiên định với chiến lược thương hiệu khác biệt của Techcombank. Với tinh thần 'Be Greater' là kim chỉ nam, chúng tôi không ngừng nỗ lực vượt trội hơn mỗi ngày, xác lập vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ khu vực và quốc tế, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng.”

Hướng tới mục tiêu xây dựng một quốc gia khỏe mạnh, theo định hướng Nghị quyết 72 của Chính phủ, Techcombank tiếp tục mở rộng nền tảng thương hiệu sống khỏe quy mô quốc gia thông qua việc đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 8 và Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank lần thứ 4. Hai sự kiện đẳng cấp quốc tế này đã thu hút hơn 36.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia, trở thành giải chạy kết nối cộng đồng mạnh mẽ, thúc đẩy lối sống năng động và tinh thần chủ động ‘khỏe để bảo vệ tổ quốc’ trong thời kỳ mới.

Trong đó, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành giải marathon lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam, với hơn 23.000 người tham dự - khẳng định vị thế là một sự kiện thể thao tiêu biểu trên bản đồ thể thao quốc gia, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh của một thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Cũng trong năm 2025, một cuộc thi quốc gia về trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên trên sóng Đài truyền hình Việt Nam mang tên ‘A.I thực chiến’ đã được khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và sự phối hợp triển khai của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam và Techcombank. Cuộc thi nằm trong chuỗi các chương trình hành động chiến lược nhằm hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phát hiện và phát triển tài năng AI trẻ của Việt Nam. Được tổ chức hàng năm, chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo theo định hướng “Make in Vietnam”, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiềm năng chuyển đổi mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bà Maggie Miller – Chủ tịch Giải thưởng Stevie Awards nhận định: “Asia-Pacific Stevie Awards lần thứ 13 ghi nhận sự bứt phá cả số lượng và chất lượng xuất. Những đơn vị chiến thắng không chỉ thể hiện khả năng thích ứng xuất sắc mà còn xác lập những tiêu chuẩn mới cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực trong tương quan toàn cầu."

Trong năm 2025, Techcombank và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ngân hàng tiếp tục đạt được những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế trong nhóm các thương hiệu ngân hàng hàng đầu Đông Nam Á, trong bối cảnh cạnh tranh lâu nay vốn được dẫn dắt bởi các thương hiệu từ Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu Techcombank đạt 1,6 tỷ USD, tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng ASEAN 500, từ vị trí 49 lên 42 chỉ trong một năm.

* Thông tin chi tiết: http://Asia.Stevieawards.com/

Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên "dễ tổn thương hơn", trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...

Dữ liệu huy động và tín dụng của 27 ngân hàng niêm yết giai đoạn 2019 - 2025, nhất là các năm 2021 – 2024, cho thấy hệ thống ngân hàng phải căng mình duy trì thanh khoản để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế...

Giá mua mỗi USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng khoảng 40 đồng trong phiên sáng 24/3, gấp đôi so với chiều bán, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước nới biên độ điều chỉnh tỷ giá trung tâm…

Trong phiên sáng 24/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,9 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/3. Đối với vàng nhẫn, mức tăng dao động từ 1,8 triệu – 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mạnh hơn so với vàng miếng…

Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này, Nam A Bank tiếp tục kết nối một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, trong đó kiên định theo đuổi hai trụ cột "Số hóa và Xanh hóa"mà Ngân hàng đã bền bỉ xây dựng nhiều năm qua…

