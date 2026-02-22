Tết trồng cây : Gắn phong trào truyền thống với định hướng phát triển đô thị xanh

Sáng 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức đồng loạt trên toàn thành phố, gắn phong trào trồng cây với yêu cầu phát triển bền vững, đô thị xanh và bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ phát động được tổ chức đồng loạt tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố và kết nối trực tuyến với bốn điểm cầu. Việc triển khai đồng thời tại các địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang và cơ sở công an tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô.

TỪ LỜI DẠY CỦA BÁC ĐẾN PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BỀN BỈ

Cùng dự Lễ phát động tại các điểm cầu có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang cho thấy tính chất chính trị – xã hội rộng lớn của phong trào “Tết trồng cây” trong giai đoạn hiện nay.

Cách đây 66 năm, sáng mùng 1 Tết Canh Tý (11/1/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây tại Công viên Thống Nhất, chính thức phát động “Tết trồng cây” với thông điệp: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Từ đó, phong trào trồng cây đầu xuân trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa rộng khắp cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Lễ phát động Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sau hơn sáu thập kỷ thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, diện mạo môi trường sinh thái của đất nước đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều khu rừng được phục hồi, không gian xanh ở nông thôn và đô thị từng bước được mở rộng; tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng rõ nét.

Theo Tổng Bí thư, Tết trồng cây không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm mà đã đi vào đời sống xã hội, trở thành nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài. Việc trồng thêm một cây xanh được nhìn nhận như sự đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai diễn biến khó lường, rừng ở một số nơi vẫn bị xâm hại, Tổng Bí thư lưu ý trồng cây phải tiếp tục với quy mô rộng hơn, bài bản hơn. Trồng cây cần gắn với chăm sóc, bảo vệ, quản lý bền bỉ; lựa chọn đúng loại cây, đúng vị trí; đồng thời nuôi dưỡng ý thức, trách nhiệm với thiên nhiên, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

HÀ NỘI GẮN TRỒNG CÂY VỚI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ XANH

Nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại phải song hành với bảo vệ “lá phổi xanh” cho người dân. Việc tổ chức Lễ phát động tại khuôn viên Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam càng làm rõ ý nghĩa chính trị và chiều sâu lịch sử của phong trào trồng cây.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động thực chất; tránh tổ chức phát động mang tính hình thức, phô trương, lãng phí. Mỗi cây xanh được trồng phải được chăm sóc, bảo vệ để sinh trưởng và phát triển bền vững. Trồng cây cần gắn chặt với quy hoạch, với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết khắc phục tình trạng làm theo phong trào, thiếu tính lâu dài.

Theo định hướng được nêu, Hà Nội cần phấn đấu trở thành địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh bình quân đầu người và không gian công cộng xanh – những tiêu chí quan trọng phản ánh chất lượng sống đô thị. Việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng Thủ đô; không hy sinh không gian xanh cho các dự án thiếu bền vững, hướng tới mục tiêu “Thành phố trong rừng, rừng trong Thành phố”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố xác định: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Ảnh: TTXVN

Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố xác định: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trồng cây phải gắn với quy hoạch đô thị, bảo vệ và chăm sóc lâu dài, đặt trong tổng thể chiến lược tăng trưởng xanh, cải thiện chất lượng không khí và môi trường sống.

Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội định hướng kiến tạo không gian “rừng trong phố – phố trong rừng” với tầm nhìn dài hạn. Thành phố sẽ tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và khu vực nông thôn; từng bước hình thành các vành đai sinh thái, nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người, bảo đảm người dân được thụ hưởng môi trường sống trong lành, an toàn.

Trong triển khai phong trào, Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang để lan tỏa hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, gắn xây dựng đô thị xanh với củng cố quốc phòng – an ninh. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị và người dân được xác định là một chủ thể tham gia, góp phần biến phong trào trồng cây thành hành động thường nhật.

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân đầu Xuân 2026, đến hết tháng 3/2026, toàn thành phố phấn đấu trồng từ 80.000 đến 100.000 cây xanh các loại; cả năm 2026 dự kiến trồng khoảng 400.000 cây. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng dự kiến trồng khoảng 1,2 triệu cây và Bộ Công an trồng trên 3 triệu cây trong năm nay, góp phần mở rộng không gian xanh trên phạm vi cả nước.