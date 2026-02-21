Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Chiều 20/2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), diễn ra từ ngày 18–20/2 theo lời mời của Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tiễn Tổng Bí thư và Đoàn tại sân bay quân sự Andrews có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews. Ảnh: TTXVN

Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza có sự tham dự của nguyên thủ và lãnh đạo hơn 50 quốc gia là thành viên sáng lập và quan sát viên.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình về Gaza là cơ chế phối hợp với Liên hợp quốc nhằm điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự hội nghị, khẳng định sự coi trọng đối với Việt Nam và ghi nhận vai trò, ảnh hưởng ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza nhằm đóng góp vào các nỗ lực chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn, không bị cản trở; hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy tiến trình chính trị hướng tới hòa bình lâu dài, bền vững tại Trung Đông.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp, xung đột cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các thành viên Hội đồng trong khả năng của mình để hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tái thiết và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Trong thời gian dự hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Tổng thống Indonesia, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan; Thủ tướng Campuchia, Armenia, Hungary, Pakistan; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc.

Các bên nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải, đồng thời tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng; hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza và đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

Hai bên trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ; Tổng thống Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1–D3).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Jamieson Greer; tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ; điện đàm với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế, với tổng giá trị 37,2 tỷ USD.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp cho sự phát triển đất nước, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.