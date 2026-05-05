Thaifex Anuga Asia 2026: Mở rộng quy mô, đẩy mạnh kết nối nguồn cung ngành Thực phẩm và Đồ uống toàn cầu

Từ ngày 26 đến 30/5/2026, hội chợ THAIFEX - Anuga Asia 2026 (gọi tắt là THAIFEX) sẽ diễn ra tại Trung tâm hội chợ và hội nghị IMPACT, Bangkok, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sự kiện được mở rộng lên 12 sảnh trưng bày, với diện tích hơn 140.000 m2, quy tụ hơn 3.300 doanh nghiệp từ hơn 60 quốc gia và dự kiến đón hơn 88.000 khách thăm thương mại từ 140 quốc gia.

Ngành Thực phẩm và Đồ uống (F&B) toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, với sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng, áp lực chi phí sản xuất và sự điều chỉnh liên tục của chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm nguồn cung không còn là hoạt động mang tính tham khảo, mà đã trở thành một quyết định chiến lược - đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng đánh giá tổng thể thị trường.

Chính vì vậy, một hội chợ thương mại có quy mô lớn, tập trung gần như toàn bộ chuỗi cung ứng ngành F&B từ hơn 60 quốc gia như THAIFEX, đã trở thành điểm đến quan trọng đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp nguồn cung linh hoạt và hiệu quả hơn.

MỘT ĐIỂM ĐẾN - TOÀN BỘ HỆ SINH THÁI NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

Thaifex là nền tảng tìm nguồn cung toàn diện hàng đầu khu vực, khi hợp nhất 9 nhóm ngành F&B trong cùng một địa điểm, bao gồm: Đồ uống, Thực phẩm tổng hợp, Công nghệ thực phẩm, Thực phẩm đông lạnh, Rau củ & Trái cây, Thịt, Gạo, Hải sản và Bánh kẹo.

Mô hình này giúp khách thăm rút ngắn thời gian tìm kiếm và so sánh nhà cung cấp, tối ưu chuyến công tác, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và ký kết hợp đồng hợp tác.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu sự xuất hiện của Hall 4 – khu vực trọng điểm cho đổi mới, nơi tập trung các sự kiện như sản phẩm mới ra mắt (New-to-Market Street), khu vực công ty khởi nghiệp (startup) và các sản phẩm đạt giải sáng tạo. Đây được xem là “điểm chạm sớm” cho những sản phẩm và thương hiệu trước khi bước vào phân phối rộng rãi trên thị trường.

TĂNG CHẤT LƯỢNG KẾT NỐI, MỞ RỘNG CHIỀU SÂU THỊ TRƯỜNG

Không chỉ mở rộng về quy mô, THAIFEX 2026 còn nâng cao chất lượng kết nối thông qua sự tham gia của hàng nghìn nhà mua hàng hàng đầu, đoàn giao thương và đối tác quốc tế.

Với hơn 2.000 nhà mua hàng hàng đầu được mời, sự kiện được thiết kế để chuyển đổi nhanh chóng từ gặp gỡ ban đầu sang hợp tác thực tế - một yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp cần tối ưu hiệu quả từng cơ hội kết nối kinh doanh.

KHU VỰC ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Năm 2026, Ủy ban Châu Âu (European Commission) tham gia Thaifex với vai trò Đối tác Khu vực chính thức (Partner Region), đưa ngành Thực phẩm và Đồ uống châu Âu đến gần hơn với thị trường châu Á, đồng thời mang lại khả năng tiếp cận trực tiếp tới các nhà cung cấp, sản phẩm và chuyên môn từ EU trong cùng một địa điểm.

Góc nhìn từ trên cao tại một số gian hàng quốc gia tại Thaifex 2025.

Khách thăm có thể ghé Khu gian hàng Liên minh Châu Âu tại Hall 5, E01 trong thời gian diễn ra THAIFEX 2026.

KHÔNG CHỈ LÀ HỘI CHỢ – MÀ LÀ NƠI ĐỊNH HÌNH XU HƯỚNG

Với định hướng “Beyond Food Experience”, Thaifex 2026 không chỉ đơn thuần là một hội chợ thương mại, mà là một nền tảng tích hợp - nơi hội tụ nguồn cung, xu hướng, công nghệ và cơ hội hợp tác trong cùng một sự kiện.

Hàng loạt hoạt động nổi bật sẽ diễn ra xuyên suốt 5 ngày hội chợ mở cửa, bao gồm:

Trend Zone: Cập nhật các xu hướng tiêu dùng FNB toàn cầu;

TasteInnovation Show: Trưng bày các sản phẩm đổi mới tiêu biểu;

Future Food Experience+: Hội thảo chuyên sâu về thực phẩm tương lai, AI trong bán lẻ và sản xuất thông minh;

Startup Platform: Kết nối startup với nhà đầu tư và nhà mua hàng;

Thailand Ultimate Chef Challenge: Cuộc thi đầu bếp quốc tế với hơn 400 thí sinh.

Ảnh chụp tại khu vực sự kiện Future Food Experience - nơi tập trung trưng bày về xu hướng thực phẩm tương lai, các sản phẩm mới, sáng tạo, hướng đến sức khỏe và thị hiếu tiêu dùng hiện đại.

LĨNH VỰC NHÃN HIỆU RIÊNG (PRIVATE LABEL) BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC

Một điểm nhấn mới của kỳ hội chợ năm nay là sự ra mắt của PLX Asia – nền tảng B2B đầu tiên tại Đông Nam Á dành riêng cho nhãn hiệu riêng (private label) và sản xuất theo hợp đồng.

Tại THAIFEX 2026, PLX Asia sẽ hiện diện với 2 sự kiện riêng biệt: Khu trưng bày sản phẩm (Showcase): Không gian trưng bày chuyên biệt kéo dài 4 ngày, nhằm giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất Private Label theo hình thức quầy table-top (quầy/ kệ trưng bày) và Hội nghị Industry Leadership Summit (diễn ra vào 29/05/2026): Chương trình gặp gỡ khép kín dành cho cấp lãnh đạo, tập trung vào chiến lược phát triển nhãn hiệu riêng, tìm nguồn cung và hợp tác sản xuất.

Doanh nghiệp quan tâm đi thăm hội chợ THAIFEX 2026, vui lòng liên hệ Koelnmesse Việt Nam qua số điện thoại (028) 3822 7655, hoặc truy cập www.go2fair.com/thaifex-anuga-asia và FAQ - Câu hỏi thường gặp và trả lời cho khách thăm tại sidebar bên phải, để có thêm thông tin về hội chợ.

* Để đăng ký đi thăm THAIFEX, hãy truy cập trang web www.thaifex-anuga.com