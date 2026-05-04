Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Thiên Anh

04/05/2026, 19:06

Sau ba lần mời thầu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 57.524 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu ngày 20/4/2026, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp dự án trọng điểm này thất bại trong việc thu hút đầu tư...

Ảnh minh họa

Ngày 9/2/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát thông báo mời thầu lần thứ ba đối với Dự án LNG Nghi Sơn, thời hạn đóng thầu ban đầu là ngày 10/4/2026.

BA LẦN MỜI THẦU, BA LẦN LỠ HẸN

Đến ngày 23/3/2026, tỉnh phải gia hạn thời gian đóng thầu đến 14h ngày 20/4/2026 để điều chỉnh hồ sơ mời thầu, cập nhật mẫu hợp đồng mua bán điện (PPA) theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dù vậy, tại thời điểm chốt thầu, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào nộp hồ sơ đăng ký tham gia.

Đáng chú ý, trước đó, ở lần mời thầu thứ hai vào tháng 4/2025, dự án từng lọt vào "tầm ngắm" của 5 tập đoàn năng lượng quốc tế và trong nước, gồm JERA (Nhật Bản), Gulf Energy (Thái Lan), SK Innovation (Hàn Quốc) cùng các liên danh nội địa như PV Power, T&T, Anh Phát. Các nhà đầu tư này đã được đưa vào danh sách ngắn và bước vào vòng đàm phán sơ bộ với địa phương. Thế nhưng, đến tháng 7/2025, không một ai chính thức nộp hồ sơ dự thầu, buộc tỉnh Thanh Hóa phải ban hành quyết định hủy thầu.

Dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, với giá trị bảo đảm dự thầu lên tới 287,62 tỷ đồng. Quy mô bao gồm một nhà máy điện LNG sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500 MW, bến cảng nhập LNG, đê chắn sóng dài khoảng 1 km, kho chứa LNG 230.000 m3 và trạm tái hóa khí công suất 1,2 triệu tấn/năm. Dự kiến vận hành thương mại trước năm 2030, đây là một trong ba dự án LNG trọng điểm của Thanh Hóa theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, với tổng công suất toàn tỉnh khoảng 4.500 MW.

VÌ SAO NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA MẶN MÀ

Nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư e dè với LNG Nghi Sơn nằm ở quy mô dự án. Hiện nay, xu hướng của các tập đoàn năng lượng quốc tế là ưu tiên những dự án LNG có quy mô lớn từ 3.000 MW trở lên nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư và vận hành. Với công suất 1.500 MW, LNG Nghi Sơn bị đánh giá là chưa đủ sức hấp dẫn để thuyết phục các "ông lớn" rót vốn. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đã đề xuất phương án phát triển tích hợp để nâng tổng công suất và chia sẻ hạ tầng.

Ngày 9/7/2025, ông Lee Kye-In, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc POSCO International, đã gửi văn bản tới Bộ Công Thương đề xuất chỉ định trực tiếp nhà đầu tư để phát triển tích hợp hai dự án LNG Quỳnh Lập (Nghệ An) và LNG Nghi Sơn. Phía POSCO cho rằng, việc dùng chung kho chứa LNG, bến cảng chuyên dụng và sân phân phối điện sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí và đảm bảo tiến độ.

Cùng quan điểm, đại diện Tập đoàn SK Innovation E&S khi làm việc với UBND hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn triển khai tích hợp hai dự án, đồng thời đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Bên cạnh yếu tố quy mô, diễn biến địa chính trị phức tạp tại khu vực Vùng Vịnh thời gian gần đây đã đẩy giá LNG toàn cầu tăng cao, tạo thêm rào cản lớn về chi phí đầu vào cho các dự án nhiệt điện khí. Xung đột leo thang và bất ổn tại tuyến hàng hải trọng yếu khiến chuỗi cung ứng LNG toàn cầu bị gián đoạn, giá nhiên liệu biến động khó lường.

Điều này khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn khi cân nhắc rót vốn vào các dự án LNG mới, đặc biệt tại những thị trường còn non trẻ như Việt Nam, nơi khung pháp lý và cơ chế bao tiêu sản phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

NỖ LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tại cuộc họp báo về xúc tiến đầu tư, ông Trần Chí Thanh, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa lý giải về phương án lựa chọn nhà đầu tư: "Khác với Nghệ An lựa chọn chỉ định thầu đối với dự án LNG Quỳnh Lập, Thanh Hóa chọn phương án đấu thầu rộng rãi vì có nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm, theo đuổi dự án trong thời gian dài. Việc đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch và chọn được nhà đầu tư thực sự có năng lực".

Bên cạnh đó, một vấn đề kỹ thuật quan trọng cũng được ông Thanh nhấn mạnh: Thanh Hóa hiện vẫn giữ chủ trương mỗi nhà máy LNG có một cảng chuyên dụng riêng, tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và chủ động trong vận hành. Chủ trương này đồng nghĩa với việc tỉnh chưa sẵn sàng cho phương án phát triển tích hợp, chia sẻ hạ tầng giữa các dự án như đề xuất từng được POSCO International và SK Innovation đưa ra.

Cuối tháng 3/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ các dự án nhiệt điện LNG trên địa bàn, do ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ngày 17/4/2026, lãnh đạo tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Đại chúng Novatek (Nga), kêu gọi tập đoàn này khảo sát và nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực LNG – thế mạnh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, nếu tiếp tục duy trì phương án đấu thầu với quy mô 1.500 MW và kiên định chủ trương cảng riêng biệt cho từng nhà máy, cơ hội tìm được nhà đầu tư cho LNG Nghi Sơn là không cao. Khi xung đột tại Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và giá LNG vẫn neo ở mức cao, việc điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư linh hoạt hơn sẽ là chìa khóa quyết định số phận của siêu dự án 57.524 tỷ đồng này.

Nghệ An: Khởi động dự án LNG Quỳnh Lập với quy mô vốn hơn 59.000 tỷ đồng

16:26, 24/04/2026

Nghệ An: Khởi động dự án LNG Quỳnh Lập với quy mô vốn hơn 59.000 tỷ đồng

Ký hợp đồng EPC trị giá 25.202 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

07:27, 10/02/2026

Ký hợp đồng EPC trị giá 25.202 tỷ đồng cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná

14:37, 29/01/2026

Phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná

Kiên quyết xử lý sai phạm, không để chậm tiến độ sân bay Long Thành

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026...

Thành phố Đà Nẵng, sau khi hợp nhất, đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước với diện tích và quy mô dân số lớn hơn. Sự thay đổi này không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc điều chỉnh và mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng...

Trong 4 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì những điểm sáng nổi bật trong sản xuất công nghiệp, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), số lượng doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam...

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam khi tổng số vốn FDI đăng ký đạt hơn 18 tỷ USD, và vốn FDI thực hiện ước đạt 7,40 tỷ USD - duy trì là mức cao nhất trong 5 năm qua...

Dù đối mặt với không ít thách thức từ chi phí đầu vào và biến động sức mua, khu vực doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2026 vẫn giữ nhịp tăng trưởng với hơn 119 nghìn đơn vị gia nhập và tái gia nhập thị trường…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

