Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Ngày
9/2/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh
Hóa phát thông báo mời thầu lần thứ ba đối với Dự án LNG Nghi Sơn, thời hạn
đóng thầu ban đầu là ngày 10/4/2026.
BA LẦN MỜI THẦU, BA LẦN LỠ HẸN
Đến ngày 23/3/2026, tỉnh phải gia hạn thời
gian đóng thầu đến 14h ngày 20/4/2026 để điều chỉnh hồ sơ mời thầu, cập nhật
mẫu hợp đồng mua bán điện (PPA) theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dù
vậy, tại thời điểm chốt thầu, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào nộp
hồ sơ đăng ký tham gia.
Đáng chú ý, trước đó, ở lần mời thầu thứ hai vào tháng 4/2025, dự
án từng lọt vào "tầm ngắm" của 5 tập đoàn năng lượng quốc tế và trong
nước, gồm JERA (Nhật Bản), Gulf Energy (Thái Lan), SK Innovation (Hàn Quốc)
cùng các liên danh nội địa như PV Power, T&T, Anh Phát. Các nhà đầu tư này
đã được đưa vào danh sách ngắn và bước vào vòng đàm phán sơ bộ với địa phương.
Thế nhưng, đến tháng 7/2025, không một ai chính thức nộp hồ sơ dự thầu, buộc
tỉnh Thanh Hóa phải ban hành quyết định hủy thầu.
Dự án
được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức một giai đoạn, một túi
hồ sơ, với giá trị bảo đảm dự thầu lên tới 287,62 tỷ đồng. Quy mô bao gồm một
nhà máy điện LNG sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500
MW, bến cảng nhập LNG, đê chắn sóng dài khoảng 1 km, kho chứa LNG 230.000 m3 và
trạm tái hóa khí công suất 1,2 triệu tấn/năm. Dự kiến vận hành thương mại trước
năm 2030, đây là một trong ba dự án LNG trọng điểm của Thanh Hóa theo Quy hoạch
Điện VIII điều chỉnh, với tổng công suất toàn tỉnh khoảng 4.500 MW.
VÌ SAO
NHÀ ĐẦU TƯ CHƯA MẶN MÀ
Nguyên
nhân chính khiến các nhà đầu tư e dè với LNG Nghi Sơn nằm ở quy mô dự án. Hiện
nay, xu hướng của các tập đoàn năng lượng quốc tế là ưu tiên những dự án LNG có
quy mô lớn từ 3.000 MW trở lên nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư và vận hành. Với
công suất 1.500 MW, LNG Nghi Sơn bị đánh giá là chưa đủ sức hấp dẫn để thuyết
phục các "ông lớn" rót vốn. Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đã đề xuất
phương án phát triển tích hợp để nâng tổng công suất và chia sẻ hạ tầng.
Ngày
9/7/2025, ông Lee Kye-In, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc POSCO International, đã
gửi văn bản tới Bộ Công Thương đề xuất chỉ định trực tiếp nhà đầu tư để phát
triển tích hợp hai dự án LNG Quỳnh Lập (Nghệ An) và LNG Nghi Sơn. Phía POSCO
cho rằng, việc dùng chung kho chứa LNG, bến cảng chuyên dụng và sân phân phối
điện sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí và đảm bảo tiến độ.
Cùng quan
điểm, đại diện Tập đoàn SK Innovation E&S khi làm việc với UBND hai tỉnh
Nghệ An và Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn triển khai tích hợp hai dự án, đồng
thời đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.
Bên cạnh
yếu tố quy mô, diễn biến địa chính trị phức tạp tại khu vực Vùng Vịnh thời gian
gần đây đã đẩy giá LNG toàn cầu tăng cao, tạo thêm rào cản lớn về chi phí đầu
vào cho các dự án nhiệt điện khí. Xung đột leo thang và bất ổn tại tuyến hàng
hải trọng yếu khiến chuỗi cung ứng LNG toàn cầu bị gián đoạn, giá nhiên liệu
biến động khó lường.
Điều này khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng
hơn khi cân nhắc rót vốn vào các dự án LNG mới, đặc biệt tại những thị trường
còn non trẻ như Việt Nam, nơi khung pháp lý và cơ chế bao tiêu sản phẩm vẫn
đang trong quá trình hoàn thiện.
NỖ LỰC
CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Trả lời
câu hỏi của phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tại cuộc họp báo về xúc tiến đầu tư, ông Trần
Chí Thanh, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công
nghiệp tỉnh Thanh Hóa lý giải về phương án lựa chọn nhà đầu tư: "Khác với
Nghệ An lựa chọn chỉ định thầu đối với dự án LNG Quỳnh Lập, Thanh Hóa chọn
phương án đấu thầu rộng rãi vì có nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan
tâm, theo đuổi dự án trong thời gian dài. Việc đấu thầu đảm bảo công khai, minh
bạch và chọn được nhà đầu tư thực sự có năng lực".
Bên cạnh
đó, một vấn đề kỹ thuật quan trọng cũng được ông Thanh nhấn mạnh: Thanh Hóa
hiện vẫn giữ chủ trương mỗi nhà máy LNG có một cảng chuyên dụng riêng, tuân thủ
theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và chủ động
trong vận hành. Chủ trương này đồng nghĩa với việc tỉnh chưa sẵn sàng cho
phương án phát triển tích hợp, chia sẻ hạ tầng giữa các dự án như đề xuất từng
được POSCO International và SK Innovation đưa ra.
Cuối
tháng 3/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ các dự án
nhiệt điện LNG trên địa bàn, do ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh làm Tổ trưởng, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Ngày 17/4/2026, lãnh đạo tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Đại
chúng Novatek (Nga), kêu gọi tập đoàn này khảo sát và nghiên cứu đầu tư vào
lĩnh vực LNG – thế mạnh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định,
nếu tiếp tục duy trì phương án đấu thầu với quy mô 1.500 MW và kiên định chủ
trương cảng riêng biệt cho từng nhà máy, cơ hội tìm được nhà đầu tư cho LNG
Nghi Sơn là không cao. Khi xung đột tại Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và
giá LNG vẫn neo ở mức cao, việc điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư linh hoạt
hơn sẽ là chìa khóa quyết định số phận của siêu dự án 57.524 tỷ đồng này.