Đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì điện- điện tử, ô tô cũ được hỗ trợ tới 20 tỷ đồng

Từ ngày 25/5, các đơn vị tái chế, tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo từng nhóm cụ thể có thể được hỗ trợ với giá trị tối đa của một gói từ 10- 20 tỷ đồng...

Nghị định mới của Chính phủ quy định về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026 đã quy định cụ thể tỷ lệ tái chế bắt buộc (là tỷ lệ khối lượng tối thiểu phải tái chế so với tổng khối lượng sản phẩm, bao bì đưa ra thị trường) với 6 nhóm sản phẩm gồm bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt; săm, lốp; điện- điện tử và phương tiện giao thông.

Tỷ lệ này được điều chỉnh tăng 3 năm/lần theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi lần tối đa 10% và bắt đầu từ năm 2029.

Để thực hiện trách nhiệm tái chế, các doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức: tự tái chế; thuê đơn vị tái chế; ủy quyền cho tổ chức thực hiện trách nhiệm tái chế hoặc kết hợp các hình thức trên.

Nhà sản xuất, nhập khẩu khi tự thực hiện tái chế phải có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần có nội dung phù hợp và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. Đơn vị tái chế được thuê bởi nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế để thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì phải có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần có nội dung phù hợp.

Giá trị tối đa của một gói hỗ trợ các đơn vị tái chế ô tô chở hàng, ô tô chở hàng chuyên dùng; ô tô chở người có số người cho phép chở từ 09 người trở lên, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở người bốn bánh có găn động cơ (loại có niên hạn sử dụng theo quy định) là 20 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trường hợp không tổ chức tái chế, doanh nghiệp phải đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Việc kê khai thực hiện trước ngày 01/4 và nộp tiền trước ngày 20/4 hàng năm. Ngoài ra, quy định yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký kế hoạch và báo cáo kết quả tái chế hàng năm trên Hệ thống thông tin EPR quốc gia trước ngày 01/4 hàng năm.

Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì để đưa ra thị trường Việt Nam (như: bao bì thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm; pin dùng một lần; kẹo cao su; thuốc lá điếu; sản phẩm có thành phần nhựa) có trách nhiệm đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải.

Đáng chú ý, nghị định này cũng quy định cụ thể hình thức hỗ trợ và đối tượng đề nghị hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì. Đối tượng đề nghị hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì là đơn vị tái chế hoặc đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế.

Hình thức hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì là hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức thu gom, tái chế sản phẩm, bao bì theo cơ chế đề xuất cạnh tranh. Số tiền hỗ trợ được tính theo khối lượng sản phẩm, bao bì đã tái chế đáp ứng quy cách tái chế bắt buộc quy định.

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xét duyệt, lựa chọn đơn vị được hỗ trợ hoạt động tái chế theo từng nhóm sản phẩm, bao bì. Số tiền hỗ trợ hoạt động tái chế đối với từng loại sản phẩm, bao bì bằng số tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với loại sản phẩm, bao bì đó.

Cụ thể, giá trị tối đa của một gói hỗ trợ đối với các nhóm thuộc loại bao bì; dầu nhớt; săm, lốp các loại; bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang; tấm quang năng là 10 tỷ đồng. Hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng các nhóm thuộc loại sản phẩm ắc quy và pin; sản phẩm điện- điện tử (không bao gồm bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang, pin năng lượng mặt trời); sản phẩm phương tiện giao thông đường bộ.

Số tiền hỗ trợ hoạt động tái chế theo quy định trên hiện có đối với một nhóm sản phẩm, bao bì không vượt quá giá trị tối đa của một gói hỗ trợ quy định ở trên đối với nhóm sản phẩm, bao bì đó thì chia thành 01 gói hỗ trợ.

Trường hợp số tiền hỗ trợ hiện có đối với một nhóm sản phẩm, bao bì vượt quá giá trị tối đa của một gói hỗ trợ đối với nhóm sản phẩm, bao bì đó thì chia đều thành các gói hỗ trợ có giá trị không vượt quá giá trị tối đa của một gói hỗ trợ.

Mỗi gói hỗ trợ quy định ở trên lựa chọn 01 đơn vị được hỗ trợ hoạt động tái chế. Trong một năm, một đơn vị được đề nghị hỗ trợ đối với nhiều nhóm sản phẩm, bao bì; trong một nhóm sản phẩm, bao bì được đề nghị hỗ trợ đối với không quá 3 gói hỗ trợ. Một đơn vị đang trong thời gian thực hiện hợp đồng hỗ trợ đối với một nhóm sản phẩm, bao bì thì không được đề nghị hỗ trợ đối với nhóm sản phẩm, bao bì đó.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xét duyệt và xác định điểm xét duyệt của các đơn vị đề nghị hỗ trợ đối với từng gói hỗ trợ. Trước ngày 01/6 hàng năm, Bộ công bố các gói hỗ trợ với từng nhóm sản phẩm, bao bì và giá trị của từng gói hỗ trợ. Trước ngày 01/7 hàng năm, các đơn vị tái chế, đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ.