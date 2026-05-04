Đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì điện- điện tử, ô tô cũ được hỗ trợ tới 20 tỷ đồng
Hằng Anh
04/05/2026, 19:04
Từ ngày 25/5, các đơn vị tái chế, tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì theo từng nhóm cụ thể có thể được hỗ trợ với giá trị tối đa của một gói từ 10- 20 tỷ đồng...
Nghị định mới của Chính phủ quy định về trách nhiệm tái chế
sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực
từ ngày 25/5/2026 đã quy định cụ thể tỷ lệ tái chế bắt buộc (là tỷ lệ khối lượng
tối thiểu phải tái chế so với tổng khối lượng sản phẩm, bao bì đưa ra thị trường)
với 6 nhóm sản phẩm gồm bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt; săm, lốp; điện- điện tử
và phương tiện giao thông.
Tỷ lệ này được điều chỉnh tăng 3 năm/lần theo quy định của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi lần tối đa 10% và bắt đầu từ năm 2029.
Để thực hiện trách nhiệm tái chế, các doanh nghiệp có thể lựa
chọn các hình thức: tự tái chế; thuê đơn vị tái chế; ủy quyền cho tổ chức thực
hiện trách nhiệm tái chế hoặc kết hợp các hình thức trên.
Nhà sản xuất, nhập khẩu khi tự thực hiện tái chế phải có giấy
phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần có nội dung phù hợp và bảo
đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. Đơn vị tái chế được thuê bởi
nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế để thực hiện
tái chế sản phẩm, bao bì phải có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường
thành phần có nội dung phù hợp.
Trường hợp không tổ chức tái chế, doanh nghiệp phải đóng góp
tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Việc kê khai thực hiện trước ngày
01/4 và nộp tiền trước ngày 20/4 hàng năm. Ngoài ra, quy định yêu cầu doanh
nghiệp phải đăng ký kế hoạch và báo cáo kết quả tái chế hàng năm trên Hệ thống
thông tin EPR quốc gia trước ngày 01/4 hàng năm.
Nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì để đưa ra thị
trường Việt Nam (như: bao bì thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm; pin dùng một lần;
kẹo cao su; thuốc lá điếu; sản phẩm có thành phần nhựa) có trách nhiệm đóng góp
tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất
thải.
Đáng chú ý, nghị định này cũng quy định cụ thể hình thức hỗ
trợ và đối tượng đề nghị hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì. Đối tượng đề nghị hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì
là đơn vị tái chế hoặc đơn vị tổ chức trách nhiệm tái chế.
Hình thức hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì là hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức thu gom, tái chế sản phẩm, bao bì theo cơ chế đề xuất cạnh tranh. Số tiền hỗ trợ được tính theo khối lượng sản phẩm, bao bì đã tái chế đáp ứng quy cách tái chế bắt buộc quy định.
Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xét duyệt, lựa
chọn đơn vị được hỗ trợ hoạt động tái chế theo từng nhóm sản phẩm, bao bì. Số
tiền hỗ trợ hoạt động tái chế đối với từng loại sản phẩm, bao bì bằng số tiền
đóng góp tài chính để hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất,
nhập khẩu đối với loại sản phẩm, bao bì đó.
Cụ thể, giá trị tối đa của một gói hỗ trợ đối với các nhóm
thuộc loại bao bì; dầu nhớt; săm, lốp các loại; bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh
quang; tấm quang năng là 10 tỷ đồng. Hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng các nhóm thuộc loại sản phẩm ắc quy và
pin; sản phẩm điện- điện tử (không bao gồm bóng đèn
compact, bóng đèn huỳnh quang, pin năng lượng mặt trời); sản
phẩm phương tiện giao thông đường bộ.
Số tiền hỗ trợ hoạt động tái chế theo quy định trên hiện có
đối với một nhóm sản phẩm, bao bì không vượt quá giá trị tối đa của một gói hỗ
trợ quy định ở trên đối với nhóm sản phẩm, bao bì đó thì chia thành 01 gói hỗ
trợ.
Trường hợp số tiền hỗ trợ hiện có đối với một nhóm sản phẩm,
bao bì vượt quá giá trị tối đa của một gói hỗ trợ đối với nhóm sản phẩm, bao bì
đó thì chia đều thành các gói hỗ trợ có giá trị không vượt quá giá trị tối đa của
một gói hỗ trợ.
Mỗi gói hỗ trợ quy định ở trên lựa chọn 01 đơn vị được hỗ trợ
hoạt động tái chế. Trong một năm, một đơn vị được đề nghị hỗ trợ đối với nhiều
nhóm sản phẩm, bao bì; trong một nhóm sản phẩm, bao bì được đề nghị hỗ trợ đối
với không quá 3 gói hỗ trợ. Một đơn vị đang trong thời gian thực hiện hợp đồng
hỗ trợ đối với một nhóm sản phẩm, bao bì thì không được đề nghị hỗ trợ đối với
nhóm sản phẩm, bao bì đó.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xét duyệt và xác định
điểm xét duyệt của các đơn vị đề nghị hỗ trợ đối với từng gói hỗ trợ. Trước
ngày 01/6 hàng năm, Bộ công bố các gói hỗ trợ với từng nhóm sản phẩm, bao bì và
giá trị của từng gói hỗ trợ. Trước ngày 01/7 hàng năm, các đơn vị tái chế, đơn
vị tổ chức trách nhiệm tái chế gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Đề xuất giảm 10 lần mức phạt vi phạm thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì
17:37, 09/04/2026
Tỷ lệ tái chế bắt buộc cụ thể với các sản phẩm, bao bì
18:52, 07/04/2026
Thiết kế cơ chế EPR theo tư duy kinh tế tuần hoàn, tái chế, biến rác thải thành tài nguyên
Dự báo nguy cơ mưa đá sẽ tiếp tục xuất hiện thời gian tới và dấu hiệu nhận biết
Trong năm 2026, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều. Theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả miền núi, trung du và đồng bằng giai đoạn đầu tháng 5/2026 là điều hiếm gặp...
Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định "dấu chân carbon”
Việt Nam đã chính thức triển khai thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2025-2026 với 110 cơ sở trọng điểm thuộc lĩnh vực nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Đây không chỉ là bước thử nghiệm kỹ thuật khắt khe mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc định hình lại phương thức sản xuất và quản trị phát thải tại các doanh nghiệp có lượng phát thải khí nhà kính lớn...
Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á
Cuộc xung đột tại Iran đang làm gia tăng những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời có thể trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á đẩy nhanh kế hoạch phát triển điện hạt nhân nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông…
Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số
Ngày 2/5, sau hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác, bao trùm nông thôn, hạ tầng, các-bon thấp, công nghệ và không gian.
Vì sao thế giới khó “cai” nhiên liệu hóa thạch?
Dù hơn 190 quốc gia đã nhất trí tại COP28 về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch nhưng thực tế cho thấy tiến trình này đang diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những ràng buộc về kinh tế, lợi ích chính trị, sức ép từ các nhóm vận động hành lang và bài toán tài chính toàn cầu đang khiến mục tiêu “chia tay dầu mỏ” trở nên đầy thách thức...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: