Tiêu thụ than tháng 4 vượt trên 5 triệu tấn, TKV nộp ngân sách 2.262 tỷ đồng

Thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ than trong tháng 4/2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết tiếp tục duy trì nhịp sản xuất ở mức
cao.
Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 3,3 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch tháng;
lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 12,9 triệu tấn. Than sạch sản xuất đạt 3,52
triệu tấn, bằng 100,6% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,23 triệu tấn.
Về tiêu thụ than, trong tháng 4/2026 đạt 5,18 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch, và là tháng thứ hai liên tiếp tiêu thụ than vượt ngưỡng 5 triệu tấn. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tiêu thụ than ước đạt 17,4 triệu tấn.
Trong tháng 4/2026, than cung cấp cho sản xuất điện đạt 4,23 triệu tấn, bằng 102,1% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14,43 triệu tấn.
PHÔI THÉP VÀ ĐỒNG TẤM BỨT PHÁ
Về tình hình hoạt
động sản xuất khoáng sản, TKV cho biết cơ bản ổn định, nhiều sản phẩm vượt kế hoạch. Đáng chú
ý nhất là phôi thép, sản xuất tháng 4 đạt 16,48 nghìn tấn, bằng 148,6% kế
hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng ước đạt 42,28 nghìn tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ.
Tiêu thụ phôi thép đạt 16,4 nghìn tấn, bằng 109,4% kế hoạch tháng; lũy kế ước
đạt 46,69 nghìn tấn.
Đồng
tấm sản xuất đạt 2,85 nghìn tấn, bằng 107,7% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng ước
đạt 10,75 nghìn tấn. Tiêu thụ lũy kế ước đạt 10,99 nghìn tấn, tăng 30% so với
cùng kỳ. Tinh quặng đồng sản xuất đạt 7,66 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 2,7 nghìn
tấn, bằng 103,8% kế hoạch tháng, lũy kế tiêu thụ khoảng 11,4 nghìn tấn, tăng
3,5% so với cùng kỳ.
Alumina
sản xuất tháng 4 đạt 112 nghìn tấn; lũy kế 4 tháng ước đạt 471 nghìn tấn. Tiêu
thụ Alumina đạt 108,6 nghìn tấn; lũy kế ước đạt 420,7 nghìn tấn. Giá alumin
xuất khẩu trong tháng vẫn ở mức thấp.
Sản
xuất điện tháng 4 đạt 1.045 triệu kWh, bằng 100,4% kế hoạch tháng; lũy kế 4
tháng ước đạt 3.734 triệu kWh.
Sản
xuất thuốc nổ tháng 4 đạt 5.800 tấn; cung ứng 8.800 tấn; lũy kế cung ứng 4
tháng ước đạt 31.100 tấn. Amoni Nitrat sản xuất đạt 18.100 tấn, bằng 100,6% kế
hoạch; tiêu thụ đạt 24.200 tấn, bằng 157,1% kế hoạch tháng. Lũy kế tiêu thụ 4
tháng ước đạt 59.200 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ.
Doanh
thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 4/2026 đạt 17.147 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch
tháng. Lũy kế 4 tháng ước đạt 60.048 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và tăng
0,05% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 2.262 tỷ đồng; lũy
kế 4 tháng ước đạt 9.129 tỷ đồng.
TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐÀ SẢN XUẤT, ỨNG PHÓ THỜI TIẾT CỰC ĐOAN
Bước
sang tháng 5/2026, TKV xác định một số thách thức chính, đó là tình hình địa chính
trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu và vật tư đầu
vào duy trì ở mức cao; thời tiết dự báo nắng nóng gay gắt xen lẫn giông lốc,
mưa lớn bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và an toàn công
trình mỏ.
Trong bối cảnh đó, TKV vẫn đặt kế hoạch sản xuất than nguyên khai đạt 3,07 triệu tấn; than sạch 3,24 triệu
tấn; tiêu thụ than 5,32 triệu tấn, trong đó than cung cấp cho sản xuất điện
4,37 triệu tấn; sản xuất điện kế hoạch 1.056 triệu kWh; Alumina
124,5 nghìn tấn; tinh quặng đồng 9,33 nghìn tấn; đồng tấm 2,75 nghìn tấn; phôi
thép 17,5 nghìn tấn; thuốc nổ sản xuất 6,0 nghìn tấn; cung ứng 9,0 nghìn tấn; Amoni Nitrat sản xuất 18,1 nghìn tấn; tiêu thụ 18,4 nghìn tấn. Doanh thu hợp
nhất dự kiến đạt 17.594 tỷ đồng.
Để
hoàn thành kế hoạch, TKV yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra các vị trí xung
yếu trước mùa mưa gồm đập chắn đất đá, hồ lắng, bãi thải, kho than; đảm bảo
nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện trong các tháng
cao điểm mùa khô; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác, ứng dụng
chuyển đổi số và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.