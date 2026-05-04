Tiêu thụ than tháng 4 vượt trên 5 triệu tấn, TKV nộp ngân sách 2.262 tỷ đồng

Trong tháng 4/2026, TKV đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu. Doanh thu hợp nhất đạt trên 17.100 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 2.262 tỷ đồng...

Thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ than trong tháng 4/2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết tiếp tục duy trì nhịp sản xuất ở mức cao.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 3,3 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 12,9 triệu tấn. Than sạch sản xuất đạt 3,52 triệu tấn, bằng 100,6% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,23 triệu tấn.

Về tiêu thụ than, trong tháng 4/2026 đạt 5,18 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch, và là tháng thứ hai liên tiếp tiêu thụ than vượt ngưỡng 5 triệu tấn. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tiêu thụ than ước đạt 17,4 triệu tấn.

Trong tháng 4/2026, than cung cấp cho sản xuất điện đạt 4,23 triệu tấn, bằng 102,1% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14,43 triệu tấn.

PHÔI THÉP VÀ ĐỒNG TẤM BỨT PHÁ

Về tình hình hoạt động sản xuất khoáng sản, TKV cho biết cơ bản ổn định, nhiều sản phẩm vượt kế hoạch. Đáng chú ý nhất là phôi thép, sản xuất tháng 4 đạt 16,48 nghìn tấn, bằng 148,6% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng ước đạt 42,28 nghìn tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ phôi thép đạt 16,4 nghìn tấn, bằng 109,4% kế hoạch tháng; lũy kế ước đạt 46,69 nghìn tấn.

Đồng tấm sản xuất đạt 2,85 nghìn tấn, bằng 107,7% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng ước đạt 10,75 nghìn tấn. Tiêu thụ lũy kế ước đạt 10,99 nghìn tấn, tăng 30% so với cùng kỳ. Tinh quặng đồng sản xuất đạt 7,66 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 2,7 nghìn tấn, bằng 103,8% kế hoạch tháng, lũy kế tiêu thụ khoảng 11,4 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Alumina sản xuất tháng 4 đạt 112 nghìn tấn; lũy kế 4 tháng ước đạt 471 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 108,6 nghìn tấn; lũy kế ước đạt 420,7 nghìn tấn. Giá alumin xuất khẩu trong tháng vẫn ở mức thấp.

Sản xuất điện tháng 4 đạt 1.045 triệu kWh, bằng 100,4% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng ước đạt 3.734 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ tháng 4 đạt 5.800 tấn; cung ứng 8.800 tấn; lũy kế cung ứng 4 tháng ước đạt 31.100 tấn. Amoni Nitrat sản xuất đạt 18.100 tấn, bằng 100,6% kế hoạch; tiêu thụ đạt 24.200 tấn, bằng 157,1% kế hoạch tháng. Lũy kế tiêu thụ 4 tháng ước đạt 59.200 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 4/2026 đạt 17.147 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng ước đạt 60.048 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và tăng 0,05% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 2.262 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 9.129 tỷ đồng.

TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐÀ SẢN XUẤT, ỨNG PHÓ THỜI TIẾT CỰC ĐOAN

Bước sang tháng 5/2026, TKV xác định một số thách thức chính, đó là tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu và vật tư đầu vào duy trì ở mức cao; thời tiết dự báo nắng nóng gay gắt xen lẫn giông lốc, mưa lớn bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và an toàn công trình mỏ.

Trong bối cảnh đó, TKV vẫn đặt kế hoạch sản xuất than nguyên khai đạt 3,07 triệu tấn; than sạch 3,24 triệu tấn; tiêu thụ than 5,32 triệu tấn, trong đó than cung cấp cho sản xuất điện 4,37 triệu tấn; sản xuất điện kế hoạch 1.056 triệu kWh; Alumina 124,5 nghìn tấn; tinh quặng đồng 9,33 nghìn tấn; đồng tấm 2,75 nghìn tấn; phôi thép 17,5 nghìn tấn; thuốc nổ sản xuất 6,0 nghìn tấn; cung ứng 9,0 nghìn tấn; Amoni Nitrat sản xuất 18,1 nghìn tấn; tiêu thụ 18,4 nghìn tấn. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 17.594 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch, TKV yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu trước mùa mưa gồm đập chắn đất đá, hồ lắng, bãi thải, kho than; đảm bảo nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện trong các tháng cao điểm mùa khô; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác, ứng dụng chuyển đổi số và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.