Tiêu thụ than tháng 4 vượt trên 5 triệu tấn, TKV nộp ngân sách 2.262 tỷ đồng

Nguyệt Hà

04/05/2026, 19:05

Trong tháng 4/2026, TKV đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu. Doanh thu hợp nhất đạt trên 17.100 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 2.262 tỷ đồng...

Trong tháng 4/2026, TKV đã sản xuất trên 3 triệu tấn than nguyên khai. Ảnh minh họa.

Thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ than trong tháng 4/2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết tiếp tục duy trì nhịp sản xuất ở mức cao.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 3,3 triệu tấn, bằng 105,4% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 12,9 triệu tấn. Than sạch sản xuất đạt 3,52 triệu tấn, bằng 100,6% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,23 triệu tấn.

Về tiêu thụ than, trong tháng 4/2026 đạt 5,18 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch, và là tháng thứ hai liên tiếp tiêu thụ than vượt ngưỡng 5 triệu tấn. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tiêu thụ than ước đạt 17,4 triệu tấn.

Trong tháng 4/2026, than cung cấp cho sản xuất điện đạt 4,23 triệu tấn, bằng 102,1% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14,43 triệu tấn.

PHÔI THÉP VÀ ĐỒNG TẤM BỨT PHÁ

Về tình hình hoạt động sản xuất khoáng sản, TKV cho biết cơ bản ổn định, nhiều sản phẩm vượt kế hoạch. Đáng chú ý nhất là phôi thép, sản xuất tháng 4 đạt 16,48 nghìn tấn, bằng 148,6% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng ước đạt 42,28 nghìn tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ phôi thép đạt 16,4 nghìn tấn, bằng 109,4% kế hoạch tháng; lũy kế ước đạt 46,69 nghìn tấn.

Đồng tấm sản xuất đạt 2,85 nghìn tấn, bằng 107,7% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng ước đạt 10,75 nghìn tấn. Tiêu thụ lũy kế ước đạt 10,99 nghìn tấn, tăng 30% so với cùng kỳ. Tinh quặng đồng sản xuất đạt 7,66 nghìn tấn; tiêu thụ đạt 2,7 nghìn tấn, bằng 103,8% kế hoạch tháng, lũy kế tiêu thụ khoảng 11,4 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Alumina sản xuất tháng 4 đạt 112 nghìn tấn; lũy kế 4 tháng ước đạt 471 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina đạt 108,6 nghìn tấn; lũy kế ước đạt 420,7 nghìn tấn. Giá alumin xuất khẩu trong tháng vẫn ở mức thấp.

Sản xuất điện tháng 4 đạt 1.045 triệu kWh, bằng 100,4% kế hoạch tháng; lũy kế 4 tháng ước đạt 3.734 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ tháng 4 đạt 5.800 tấn; cung ứng 8.800 tấn; lũy kế cung ứng 4 tháng ước đạt 31.100 tấn. Amoni Nitrat sản xuất đạt 18.100 tấn, bằng 100,6% kế hoạch; tiêu thụ đạt 24.200 tấn, bằng 157,1% kế hoạch tháng. Lũy kế tiêu thụ 4 tháng ước đạt 59.200 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 4/2026 đạt 17.147 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch tháng. Lũy kế 4 tháng ước đạt 60.048 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và tăng 0,05% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 2.262 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 9.129 tỷ đồng.

TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐÀ SẢN XUẤT, ỨNG PHÓ THỜI TIẾT CỰC ĐOAN

Bước sang tháng 5/2026, TKV xác định một số thách thức chính, đó là tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu và vật tư đầu vào duy trì ở mức cao; thời tiết dự báo nắng nóng gay gắt xen lẫn giông lốc, mưa lớn bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và an toàn công trình mỏ.

Trong bối cảnh đó, TKV vẫn đặt kế hoạch sản xuất than nguyên khai đạt 3,07 triệu tấn; than sạch 3,24 triệu tấn; tiêu thụ than 5,32 triệu tấn, trong đó than cung cấp cho sản xuất điện 4,37 triệu tấn; sản xuất điện kế hoạch 1.056 triệu kWh; Alumina 124,5 nghìn tấn; tinh quặng đồng 9,33 nghìn tấn; đồng tấm 2,75 nghìn tấn; phôi thép 17,5 nghìn tấn; thuốc nổ sản xuất 6,0 nghìn tấn; cung ứng 9,0 nghìn tấn; Amoni Nitrat sản xuất 18,1 nghìn tấn; tiêu thụ 18,4 nghìn tấn. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 17.594 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch, TKV yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu trước mùa mưa gồm đập chắn đất đá, hồ lắng, bãi thải, kho than; đảm bảo nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện trong các tháng cao điểm mùa khô; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác, ứng dụng chuyển đổi số và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Doanh thu quý 1/2026 của TKV vượt 42.000 tỷ đồng

TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,4 triệu tấn than trong tháng 3/2026

TKV sẵn sàng cung ứng đủ than cho sản xuất điện năm 2026

Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại

Những trận giông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào tối 3/5 và rạng sáng 4/5 đã gây thiệt hại đáng kể tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hàng nghìn ha lúa xuân bị đổ rạp, đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo vệ sản xuất trong giai đoạn cao điểm thu hoạch...

Áp lực lạm phát và xung đột Trung Đông đẩy chi phí đầu vào tăng nhanh nhất trong 15 năm qua, khiến đơn hàng mới sụt giảm lần đầu sau 8 tháng. Trước khó khăn này, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự khi tâm lý kinh doanh rơi xuống mức thấp...

Thanh Hóa có bờ biển dài, nguồn lợi tự nhiên phong phú, là lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, sức ép từ khai thác quá mức, rác thải và biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Từ việc khôi phục rừng ngập mặn, quản lý nghề cá, đến các chương trình bảo vệ môi trường biển gắn với phát triển du lịch, địa phương đang kiên trì triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hướng tới một nền kinh tế biển xanh và bền vững.

Giá gas và chi phí nguyên liệu "đẩy" chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,84%

Trong tháng 4/2026, CPI đã ghi nhận mức tăng 0,84% so với tháng trước. Sự leo thang của giá gas, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và chi phí nguyên liệu đầu vào là những tác nhân chính...

Với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,1% trong tháng Tư, bức tranh kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là sự bứt phá từ nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

Triển vọng toàn cầu của thị trường bán lại xa xỉ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

