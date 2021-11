Thaiholdings sẽ thoái vốn đầu tư tại Thaihomes và Công ty Tôn Đản Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Thaiholdings (mã THD-HOSE) vừa thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Thaihomes.

Theo đó, TDH sẽ chuyển nhượng hết 9,38 triệu cổ phiếu, chiếm 35% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Thaihomes. Giá chuyển nhượng dự kiến là 10.000 đồng mỗi cổ phần, thực hiện trong quý 4. Ước tính Thaiholdings có thể thu về khoảng 94 tỷ đồng.

Thaihomes vừa được thành lập tháng 4/2021, trụ sở chính đặt tại 210 Trần Quang Khải, Hà Nội với vốn điều lệ là 268 tỷ đồng - trong đó, Thaiholdings góp gần 137 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty này là tư vấn, môi giới, quản lý vận hành bất động sản.

Trước đó, ngày 16/11, Thaiholdings, cùng công ty có liên quan là Thaigroup, cho biết sẽ chuyển nhượng tổng cộng hơn 99% vốn của Công ty Tôn Đản Hà Nội, chủ sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower tại 17 Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - trong đó, TDH chuyển nhượng 14,2 triệu cổ phiếu, chiếm 19,52% vốn và Thaigroup sẽ chuyển nhượng 58,518 triệu cổ phiếu, chiếm 80,45%. Nếu thành công, Thaiholdings và Thaigroup sẽ thu hơn 4.363 tỷ đồng.

Được biết, Thaiholdings cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 22 triệu cổ phiếu LPB của LienVietPostBank để cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 4/11 đến ngày 3/12/2021.

Về kết quả kinh doanh, TDH ghi nhận doanh thu đạt 2.943 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ (686 tỷ đồng), luỹ kế đạt 6.028,8 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ (1.155 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2021 đạt 77,58 tỷ (cùng kỳ lãi 57,8 tỷ), tăng 34% so với cùng kỳ do kết quả kinh doanh quý 3/2021 của các công ty con tăng và luỹ kế lợi nhuận đạt gần 475 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 71 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau khi giá cổ phiếu THD lập đỉnh 262.600 đồng/cổ phiếu (phiên ngày 18/11), thì giá cổ phiếu THD đã có điều chỉnh giảm và sáng nay (24/11), giá cổ phiếu tăng 2,71% lên mốc 240.300 đồng/cổ phiếu.