Tổng Bí thư Tô Lâm: Định hướng phát triển đô thị, nông thôn tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW.

Đây là hai nghị quyết quan trọng nhằm định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2045. Trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển đô thị và nông thôn không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là vấn đề chính trị, văn hóa và an sinh xã hội, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lĩnh vực này.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

BA NĂM TRIỂN HAI NGHỊ QUYẾT: KẾT QUẢ TÍCH CỰC SONG CÒN HẠN CHẾ

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương báo cáo về tình hình 3 năm triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, các cấp, ngành đã tập trung triển khai đồng bộ quan điểm và nhóm giải pháp theo định hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc và huy động nguồn lực xã hội được đẩy mạnh, góp phần tạo chuyển biến rõ nét.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 đạt 62,5 tỷ USD; 8 tháng năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, dự báo cả năm có thể đạt 65–70 tỷ USD.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 58% năm 2024, dự kiến đạt mục tiêu 60% năm 2025. Nông dân ngày càng phát huy vai trò chủ thể, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và tham gia chuyển đổi số.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra nhiều tồn tại. Nông nghiệp phát triển chưa bền vững; quy hoạch vùng và liên kết chuỗi ngành hàng chưa chặt chẽ; thị trường xuất khẩu còn thiếu ổn định, sức cạnh tranh sản phẩm hạn chế, thẻ vàng IUU trong khai thác thủy sản chưa được gỡ bỏ. Việc sử dụng tài nguyên chưa hợp lý, còn lạm dụng hóa chất gây mất an toàn thực phẩm.

Xây dựng nông thôn mới có sự chênh lệch lớn giữa các vùng; nhiều nơi chưa duy trì được kết quả, còn nợ tiêu chí về môi trường, văn hóa, xã hội. Lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi thu nhập bình quân của người dân nông thôn chỉ bằng khoảng 72% so với thành thị.

Đối với Nghị quyết số 06-NQ/TW, các cấp, ngành, địa phương đã thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách huy động hiệu quả nguồn lực, đặc biệt từ khu vực tư nhân, để phát triển đô thị. Công tác cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền được thúc đẩy, góp phần cải thiện hạ tầng và dịch vụ đô thị.

Nhiều khu đô thị mới được hình thành, chỉnh trang đô thị được chú trọng. Quản lý đô thị có tiến bộ, một số mô hình tự quản cộng đồng phát huy hiệu quả. Thị trường bất động sản phát triển hài hòa hơn, trong đó Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đạt kết quả tích cực.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm khoảng 67%, nhiều đơn vị hành chính cấp huyện được sắp xếp lại, tạo tiền đề phát triển hệ thống hành chính tinh gọn và đô thị hiện đại.

Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị ước đến năm 2025 đạt 31,5 m²/người, vượt mục tiêu đề ra là 27 m²/người. Tuy vậy, một số chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cây xanh, thoát nước ở các đô thị lớn vẫn chưa đạt yêu cầu.

Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế trong phát triển đô thị: quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch còn bất cập; hệ thống đô thị thiếu tính liên kết; vai trò kết nối vùng của các đô thị trung tâm chưa phát huy đầy đủ; nguồn lực đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, việc ban hành tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị chậm, gây khó khăn cho công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá việc triển khai hai Nghị quyết, chỉ rõ kết quả, hạn chế và yêu cầu phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần nhận thức rõ phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời. Đô thị hiện đại là động lực phát triển, trong khi nông thôn giàu đẹp, văn hóa và bền vững là hậu phương vững chắc. Quan hệ giữa đô thị và nông thôn cần được quy hoạch và tổ chức bài bản, bảo đảm phát triển cân bằng, hài hòa.

Đồng thời lưu ý phải nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề mới phát sinh sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính, cũng như tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Cần đối chiếu với yêu cầu phát triển mới của đất nước để đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Liên quan đến việc ban hành tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và đô thị, Tổng Bí thư đề nghị cần thực hiện sớm, tạo cơ sở cho việc triển khai quy hoạch, củng cố tổ chức chính quyền và định hướng phát triển.

Bên cạnh đó, phải có đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện các Nghị quyết, chỉ ra rõ hạn chế, tồn tại, nêu yêu cầu phát triển mới và đề xuất quan điểm chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị sẽ ban hành kết luận, và sau Đại hội XIV của Đảng, khi Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 06 đã thực hiện được 5 năm, có thể nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới phù hợp với thực tiễn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là những vấn đề chiến lược, lớn và khó, đòi hỏi sự tập trung cao về trí tuệ, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế để định hướng phát triển đô thị, nông thôn Việt Nam tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.