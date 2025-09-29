Thứ Ba, 30/09/2025

Thẩm định Nghị quyết quy định về số lượng cấp phó Hội đồng nhân dân các cấp

Đỗ Như

29/09/2025, 20:00

Chiều 29/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Phó Trưởng Ban HĐND cấp tỉnh, cấp xã và bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN.

Trình bày Tờ trình tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, ông Phan Trung Tuấn cho biết quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh như sau: 

Các địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch HĐND; địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND; các địa phương không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND.

Trường hợp bố trí Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh giảm tương ứng 1 người.

Về số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh, đối với các địa phương thực hiện sáp nhập, hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Trưởng Ban; địa phương thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Trưởng Ban. Đối với các địa phương không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 Phó Trưởng Ban. Trường hợp bố trí Trưởng Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó Trưởng Ban giảm tương ứng 1 người. 

Về số lượng Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách, quy định mỗi Ban có không quá 1 Ủy viên là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng Ban của HĐND và Ủy viên của Ban của HĐND TP Hà Nội là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Về số lượng Phó Chủ tịch, Phó Trưởng Ban của HĐND cấp xã, dự thảo Nghị quyết quy định, cấp xã có 1 Phó Chủ tịch HĐND. Mỗi Ban của HĐND cấp xã được tính bình quân 2 Phó Trưởng Ban. 

Căn cứ quy mô diện tích tự nhiên, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, quy mô kinh tế, tình hình thực tiễn của địa phương và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND ở từng đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm tổng số lượng Phó Trưởng Ban của HĐND cấp xã của tỉnh, TP không vượt quá tổng số lượng tính theo khung bình quân quy định nêu trên.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết các nội dung tại dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đảm bảo yêu cầu về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực...

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định về phân quyền tại dự thảo Nghị quyết để đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc và quy định về phân cấp, phân quyền tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cùng với đó, cần rà soát quy định tại các nhóm nội dung chính của dự thảo Luật, phạm vi điều chỉnh để đảm bảo cụ thể, logic.

Nhất trí với việc xây dựng Nghị quyết theo trình tự thủ tục rút gọn, Thứ trưởng đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi tiếp thu các ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định.

Cũng trong chiều 29/9, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của HĐND cấp tỉnh.

