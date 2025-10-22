Tính đến 21/10, có 64 mã bị cắt margin trên HOSE

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Hà Anh
22/10/2025, 13:45
Tính đến cuối tháng 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tăng lên 64 mã. Trong đó, một số mã bị cắt margin vì cùng một lúc hai lý do: bị hạn chế và mất kiểm soát.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, tính đến ngày 21/10/2025.
Theo đó, HOSE vừa bổ sung cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân đều do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.
Trước đó, ngày 21/10/2025, HOSE đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và đưa vào giao dịch chính thức 2.311.308.021 cổ phiếu TCX với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là hơn 23.113 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TCX là 46.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là +-20%.
Tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương được thành lập năm 2008, sau 10 năm hoạt động, TCX đã chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức Công ty Cổ phần (2018). Kể từ đó đến nay, TCX hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần của TCX năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 5.257 tỷ đồng và 7.615 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.403 tỷ đồng và 3.849 tỷ đồng. Kết thúc quý 2/2025, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 4.688 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.430 tỷ đồng.
Kết phiên giao dịch, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6% so với tham chiếu. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 113.139 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất ngành.
Như vậy, tính đến cuối tháng 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tăng lên 64 mã - trong đó, có một số mã đáng chú ý như NVL, LDG, VPL, LDG, SMC, TDH, CRV...và trong danh sách vẫn có các mã như: HVN, BCG và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị hạn chế và kiểm soát.
