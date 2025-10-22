Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tính đến 21/10, có 64 mã bị cắt margin trên HOSE

Hà Anh

22/10/2025, 13:45

Tính đến cuối tháng 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tăng lên 64 mã. Trong đó, một số mã bị cắt margin vì cùng một lúc hai lý do: bị hạn chế và mất kiểm soát.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, tính đến ngày 21/10/2025.

Theo đó, HOSE vừa bổ sung cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân đều do thời gian niêm yết dưới 06 tháng.

Trước đó, ngày 21/10/2025, HOSE đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và đưa vào giao dịch chính thức 2.311.308.021 cổ phiếu TCX với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là hơn 23.113 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TCX là 46.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là +-20%.

Tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương được thành lập năm 2008, sau 10 năm hoạt động, TCX đã chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức Công ty Cổ phần (2018). Kể từ đó đến nay, TCX hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần của TCX năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 5.257 tỷ đồng và 7.615 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.403 tỷ đồng và 3.849 tỷ đồng. Kết thúc quý 2/2025, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 4.688 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.430 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6% so với tham chiếu. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 113.139 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất ngành.

Như vậy, tính đến cuối tháng 10/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tăng lên 64 mã - trong đó, có một số mã đáng chú ý như NVL, LDG, VPL, LDG, SMC, TDH, CRV...và trong danh sách vẫn có các mã như: HVN, BCG và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị hạn chế và kiểm soát.

64 cổ phiếu bị cắt margin trong quý 4/2025

13:59, 06/10/2025

64 cổ phiếu bị cắt margin trong quý 4/2025

Quý 3, có 62 mã bị cắt margin trên HNX

19:09, 10/10/2025

Quý 3, có 62 mã bị cắt margin trên HNX

HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin

17:51, 02/09/2025

HOSE bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin

Từ khóa:

chứng khoán danh sách bị cắt margin trên HOSE Hose hvn TCD TCX

Đọc thêm

Tăng hai phiên liên tiếp, VN-Index sẽ hướng lên thử thách vùng cản 1.690 – 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/10/2025

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.

Xây dựng dữ liệu ESG, định hình “ngôn ngữ” tài chính mới cho thị trường vốn

Xây dựng dữ liệu ESG, định hình “ngôn ngữ” tài chính mới cho thị trường vốn

Trong bối cảnh áp lực từ nhà đầu tư và các quy định quốc tế ngày càng gia tăng, dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đang nhanh chóng trở thành “ngôn ngữ” tài chính mới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn cũng như quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, hành trình chuẩn hóa và tích hợp nguồn dữ liệu này đang vấp phải vô số rào cản, đòi hỏi một chiến lược tổng thể từ chính phủ, các định chế tài chính và bản thân doanh nghiệp…

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Tài chính

2

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Chứng khoán

3

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

Chứng khoán

4

Khắc phục tình trạng sản phẩm khoa học công nghệ “nghiên cứu xong để đó”

Thị trường

5

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy