Tháng 1/2026, có 6 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 10 tỷ USD

Kết thúc phiên giao dịch 31/1/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.829,04 điểm, VNAllshare đạt 1.873,05 điểm và VN30 đạt 2.029,81 điểm. Trong tháng 1, chỉ có chỉ số VN-Index duy trì đà tăng điểm với mức tăng là 2,50%, các chỉ số còn lại ghi nhận giảm điểm với mức giảm lần lượt là -1,08% và -0,04%.

So với tháng 12/2025, phần lớn các chỉ số đều ghi nhận tăng điểm, tiêu biểu là chỉ số ngành năng lượng (VNENE), chỉ số ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) và chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) với mức tăng lần lượt là 24,54%, 23,69% và 10,30%. Có 02 chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm là ngành bất động sản (VNREAL) và ngành công nghiệp (VNIND) với mức giảm lần lượt là -14,41% và 6,91%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 1/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.087 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 34.703 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 40,82% về khối lượng và 46,88% về giá trị so với tháng trước.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 62,88 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 125,9 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 37,45% về khối lượng và 43,83% về giá trị so với tháng 12/2025.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,93 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 64,42 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức tăng 27,3% về khối lượng và 45,10% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 01/2026 đạt trên 190.343 tỷ đồng, chiếm 13,71% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 5.545 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/1/2026, HOSE có 749 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 404 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 323 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 212,14 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 8,53 triệu tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tương đương 66,42% GDP năm 2025, chiếm hơn 94,43% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/1/2026, trên HOSE có 54 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 06 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS).

Trong khi đó, tại ngày 31/12/2025 trên HOSE chỉ có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).

Hoạt động niêm yết: Trong tháng 1/2026, trên HOSE có 04 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB), Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang (ANT) và Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).