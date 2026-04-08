Thứ Tư, 08/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tháng 3/2026: Hoạt động tự doanh tăng 151% trên sàn UPCoM

Hà Anh

08/04/2026, 09:29

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh 151% so với tháng 02/2026, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 284 tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 126,42 điểm, giảm 2,6% so với cuối tháng 02/2026.
Chỉ số UPCoM đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 126,42 điểm, giảm 2,6% so với cuối tháng 02/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 03/2026 chứng kiến diễn biến chỉ số UPCoM-Index biến động trong tháng, giảm mạnh vào giai đoạn đầu tháng và phục hồi dần về cuối tháng.

Cụ thể: chỉ số UPCoM-Index sau 2 đợt giảm mạnh đều tăng mạnh trở lại ngay sau đó giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 126,42 điểm, giảm 2,6% so với cuối tháng 02/2026.

Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,06 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 14,33% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.232 tỷ đồng/phiên, tăng 11,80% so với tháng trước.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và ghi nhận xu hướng bán ròng gia tăng. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 15,97 triệu cổ phiếu và bán ra 48,54 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 302 tỷ đồng và giá trị bán đạt 839 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 537 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức bán ròng gần 62 tỷ đồng của tháng 02/2026.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh 151% so với tháng 02/2026, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 284 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 153 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 131 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 22 tỷ đồng trong tháng.

Trong tháng 03/2026, HNX hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 07 doanh nghiệp theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của UBCKNN và có 02 doanh nghiệp đăng ký mới.

Cũng tại phiên giao dịch cuối tháng 03/2026, thị trường UPCoM có 837 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1.430 triệu tỷ đồng, giảm 2,66% so với tháng trước.

Tháng 2/2026, thanh khoản trên UPCoM giảm 29,91%

Tháng 1/2026: Giá trị giao dịch trên UPCoM tăng mạnh 96,69% so với tháng trước

Từ khóa:

chứng khoán HNX tự doanh UpCoM

Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Danh mục 26 cổ phiếu hưởng lợi sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam

VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi toàn bộ cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index chính thức vào rổ FTSE Emerging Market. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi từ Nâng hạng.

Chứng khoán toàn cầu “xanh rực”, giá dầu lao dốc khi chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang

Giá dầu thô lao dốc xuống dưới mốc 100 USD/thùng sau khi phía Iran tuyên bố sẽ cho phép lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz...

FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026

Hội đồng Quản trị Chỉ số của FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp. Việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE chính thức triển khai từ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh, vượt ngưỡng 4.800 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (8/4), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn 2 tuần kế hoạch tấn công Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy