Tháng 3/2026: Hoạt động tự doanh tăng 151% trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 03/2026 chứng kiến diễn biến chỉ số UPCoM-Index biến động trong tháng, giảm mạnh vào giai đoạn đầu tháng và phục hồi dần về cuối tháng.

Cụ thể: chỉ số UPCoM-Index sau 2 đợt giảm mạnh đều tăng mạnh trở lại ngay sau đó giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt khoảng 126,42 điểm, giảm 2,6% so với cuối tháng 02/2026.

Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,06 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 14,33% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.232 tỷ đồng/phiên, tăng 11,80% so với tháng trước.

Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh về quy mô và ghi nhận xu hướng bán ròng gia tăng. Trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với khối lượng 15,97 triệu cổ phiếu và bán ra 48,54 triệu cổ phiếu. Tương ứng, tổng giá trị mua vào đạt 302 tỷ đồng và giá trị bán đạt 839 tỷ đồng, ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 537 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức bán ròng gần 62 tỷ đồng của tháng 02/2026.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán giao dịch tăng mạnh 151% so với tháng 02/2026, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 284 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 153 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 131 tỷ đồng, tương ứng khối tự doanh mua ròng 22 tỷ đồng trong tháng.

Trong tháng 03/2026, HNX hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 07 doanh nghiệp theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của UBCKNN và có 02 doanh nghiệp đăng ký mới.

Cũng tại phiên giao dịch cuối tháng 03/2026, thị trường UPCoM có 837 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng đạt 1.430 triệu tỷ đồng, giảm 2,66% so với tháng trước.