Trang chủ Chứng khoán

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

11/05/2026, 19:47

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 125.556 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch phát hành quý 2 và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 4/2026, HNX đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 45.455 tỷ đồng (tăng 132% so với tháng 3).

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 125.556 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch phát hành quý 2 và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm với tỷ trọng 91,7% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương 41.660 tỷ đồng.

Trong tháng 4, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; có 4 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng từ 5 đến 26 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 3. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 4 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 3,86%, 4,16%, 4,25% và 4,45%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 4/2026 đạt 2.639.075 tỷ đồng, tăng 0,64% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 16.017 tỷ đồng/phiên, tăng 6,49% so với tháng 3/2026. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 65,77%, giá trị giao dịch Repos chiếm 34,23% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,53% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 29,8% so với tháng trước, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11 tỷ đồng.

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

"Trùm" bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

Australia khởi xướng điều tra đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

