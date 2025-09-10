Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tháng 8/2025, HNX huy động 11.464 tỷ đồng qua đấu thầu

Hà Anh

10/09/2025, 07:15

Tại phiên đấu thầu cuối tháng 8/2025, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,80%, 3,45%, 3,45% và 3,47%, tăng tương ứng 5,16,5 và 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 7/2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 8/2025, HNX tổ chức 18 đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 11.464,63 tỷ đồng. 

Trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng gồm các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm và 15 năm, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 86,79% và 9,63%, tương đương 9.950 tỷ đồng và 1.104 tỷ đồng.

Tại phiên đấu thầu cuối tháng 8/2025, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 2,80%, 3,45%, 3,45% và 3,47%, tăng tương ứng 5,16,5 và 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 7/2025.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết Trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 31/8/2025 đạt 2.433.145 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 18.571 tỷ đồng/phiên, tăng 18,21% so với tháng trước. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 76,12%, giá trị giao dịch Repos chiếm 23,88% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,91% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 869 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, lợi suất giao dịch của trái phiếu Chính phủ tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 25 năm, 5-7 năm và 3 năm, hiện đang đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 3,5476%; 2,6297% và 2,1383%; giảm nhiều nhất ở kỳ hạn 7-10 năm, hiện đang đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 2,8654%.

Các trái phiếu Chính phủ kỳ hạn trung và dài hạn được giao dịch nhiều, trong đó các kỳ hạn 10 năm, 5 năm và 25-30 năm được giao dịch nhiều nhất với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 18,17%; 15,33% và 11,18%.

Khối Ngân hàng Thương mại tiếp tục giữ ưu thế về thị phần giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ, với tỷ trọng giá trị giao dịch Outright và Repos so với toàn thị trường tương ứng là 47,31% và 91,64%.

đấu thầu trái phiếu HNX Kho bạc Nhà nước lãi suất trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài Outright Repos trái phiếu chính phủ

