Tháng đầu năm, Thanh Hóa thu nội địa hơn 2.700 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh này tháng 1/2024 ước đạt 2.707 tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán và tăng 105,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả một số khoản thu, sắc thuế của Thanh Hóa chủ yếu như thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 112 tỷ đồng, bằng 71,2% so với cùng kỳ. Tỉnh này thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.188 tỷ đồng, bằng 185,2% so với cùng kỳ. Kết quả thu đạt khá so với cùng kỳ chủ yếu là do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nợ đọng của kỳ kê khai tháng 11/2023. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 358 tỷ đồng, bằng 61,3% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 504 tỷ đồng, bằng 66,9% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 96 tỷ đồng, bằng 220,3% so với cùng kỳ.Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 167 tỷ đồng, bằng 293,6% so với cùng kỳ.

Kết quả đạt khá so với cùng kỳ là do Công ty Cổ phần Anh Phát Petro, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế bảo vệ môi trường nợ đọng của kỳ phát sinh tháng 11/2023. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 76 tỷ đồng, bằng 83,4% so với cùng kỳ. Thu lệ phí trước bạ ước đạt 78 tỷ đồng, bằng 102,1% so với cùng kỳ.

Năm 2023 tổng thu nội địa của tỉnh Thanh Hóa đạt 26.391 tỷ đồng, đạt 120,8% dự toán tỉnh giao, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do ngành Hải quan thực hiện ước đạt 16.888 tỷ đồng thì tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 43.279 tỷ đồng, vượt 22,5% dự toán được giao; đứng thứ 8 trong cả nước và đứng đầu khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ.

Khối doanh nghiệp quốc doanh ước thu ngân sách Nhà nước năm 2023 được 1.683 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán giao, bằng 92,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đạt thấp so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp lớn nộp ngân sách giảm so với năm 2022. Bên cạnh đó doanh nghiệp thủy điện thiếu nước trong các tháng đầu năm; chính sách giảm thuế VAT của năm 2022 nên một số doanh nghiệp còn được khấu trừ thuế chuyển sang năm 2023 dẫn đến số thuế phát sinh nộp ngân sách thấp.

Khối Doanh nghiệp FDI ước thu ngân sách Nhà nước năm 2023 được 5.805 tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán giao, bằng 91,4% so cùng kỳ.

Khối doanh nghiệp dân doanh ước thu ngân sách Nhà nước năm 2023 được 3.168 tỷ đồng, đạt 120,9% dự toán giao, bằng 114,8% so cùng kỳ. Nguyên nhân đạt khá do Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã nắm bắt kịp thời việc Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý và tình hình thu ngân sách năm 2022 để chỉ đạo, điều hành nên một số nguồn thu chuyển nộp năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp quản lý thu, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; giải quyết hoàn thuế chặt chẽ đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp; tập trung xác minh, xử lý các doanh nghiệp vi phạm về hóa đơn, chống gian lận về thuế.

Đáng chú ý, mặc dù thị trường bất động sản khó khăn, tuy nhiên số thu từ đất vẫn đạt 9.860 tỷ đồng. Trong đó, Thu tiền sử dụng đất năm 2023 được 8.900 tỷ đồng, đạt 125,4% dư toán giao, bằng 65,6% so với cùng kỳ. Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 được 960 tỷ đồng, đạt 174,5% dự toán giao, bằng 155% so với cùng kỳ.

Năm 2024, với chỉ tiêu thu nội địa được Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Thanh Hóa giao là 21.417 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, lấy người nộp thuế làm trung tâm, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.