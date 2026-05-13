Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm 3 “rõ”

Các ý kiến tại Đại hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau sắp xếp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời tăng cường vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư...

Ngày 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 106 tham luận, gồm 40 tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; 48 tham luận của các tổ chức thành viên và 18 tham luận của cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo báo cáo, các tham luận được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, nhiều nội dung được tổng kết từ thực tiễn, đưa ra kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Đại hội ghi nhận 81 ý kiến phát biểu, trong đó có 8 tham luận trực tiếp tại hội trường; 51 ý kiến phát biểu trực tiếp và 22 ý kiến bằng văn bản tại 5 trung tâm thảo luận. Các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội.

Hầu hết các ý kiến bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước sau gần 40 năm đổi mới, đồng thời khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển chung.

Nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ qua khi đã quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, ngày càng làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các ý kiến đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng công tác vận động, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, các ý kiến đề xuất đổi mới tư duy và phương pháp giám sát, chuyển từ giám sát mang tính “sự vụ” sang giám sát theo “vấn đề”; tăng cường theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Cùng với đó, sớm hoàn thiện cơ chế, quy định về trách nhiệm và chế tài đối với các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị của Mặt trận; công khai kết quả giải quyết để nhân dân cùng giám sát.

Đặc biệt, các đại biểu cũng kiến nghị huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm quản lý tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; củng cố vai trò của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn trong hệ thống Mặt trận.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác Mặt trận gắn với xây dựng “Mặt trận số”; xây dựng các “kênh tương tác số” để tiếp nhận phản ánh của cử tri nhanh chóng, trực tiếp; hoàn thiện nền tảng số dùng chung toàn hệ thống, bảo đảm liên thông dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát và phản biện xã hội.

Đại hội cũng đề nghị xây dựng, phát huy hiệu quả “Tổ công nghệ số cộng đồng”, mạng lưới tình nguyện viên số tại cơ sở; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Đáng chú ý là các ý kiến tham luận đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Ngoài ra, quan tâm tới công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là về sinh kế, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và hạ tầng thiết yếu.

Một số ý kiến cũng đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2021/NĐ-CP nhằm phù hợp hơn với thực tiễn công tác tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn cứu trợ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau sắp xếp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Đại hội cũng ghi nhận nhiều đề xuất liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đối ngoại nhân dân như tăng cường cung cấp thông tin về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để địa phương chủ động hơn trong công tác kết nối, vận động và phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước; hoàn thiện cơ chế điều phối thống nhất trong hệ thống Mặt trận...