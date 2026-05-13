Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm 3 “rõ”

Đỗ Mến

13/05/2026, 10:50

Các ý kiến tại Đại hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau sắp xếp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời tăng cường vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tại Đại hội. Ảnh: Mặt trận.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tại Đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Ngày 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 106 tham luận, gồm 40 tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; 48 tham luận của các tổ chức thành viên và 18 tham luận của cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo báo cáo, các tham luận được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, nhiều nội dung được tổng kết từ thực tiễn, đưa ra kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Đại hội ghi nhận 81 ý kiến phát biểu, trong đó có 8 tham luận trực tiếp tại hội trường; 51 ý kiến phát biểu trực tiếp và 22 ý kiến bằng văn bản tại 5 trung tâm thảo luận.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội.

Hầu hết các ý kiến bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước sau gần 40 năm đổi mới, đồng thời khẳng định khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn lực quan trọng góp phần vào sự phát triển chung.

Nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ qua khi đã quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, ngày càng làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các ý kiến đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng công tác vận động, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, các ý kiến đề xuất đổi mới tư duy và phương pháp giám sát, chuyển từ giám sát mang tính “sự vụ” sang giám sát theo “vấn đề”; tăng cường theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Cùng với đó, sớm hoàn thiện cơ chế, quy định về trách nhiệm và chế tài đối với các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị của Mặt trận; công khai kết quả giải quyết để nhân dân cùng giám sát.

Đặc biệt, các đại biểu cũng kiến nghị huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm quản lý tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; củng cố vai trò của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn trong hệ thống Mặt trận.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác Mặt trận gắn với xây dựng “Mặt trận số”; xây dựng các “kênh tương tác số” để tiếp nhận phản ánh của cử tri nhanh chóng, trực tiếp; hoàn thiện nền tảng số dùng chung toàn hệ thống, bảo đảm liên thông dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát và phản biện xã hội.

Đại hội cũng đề nghị xây dựng, phát huy hiệu quả “Tổ công nghệ số cộng đồng”, mạng lưới tình nguyện viên số tại cơ sở; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Toàn cảnh đại hội.

Đáng chú ý là các ý kiến tham luận đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Ngoài ra, quan tâm tới công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là về sinh kế, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và hạ tầng thiết yếu.

Một số ý kiến cũng đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2021/NĐ-CP nhằm phù hợp hơn với thực tiễn công tác tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn cứu trợ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau sắp xếp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư…

Đại hội cũng ghi nhận nhiều đề xuất liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đối ngoại nhân dân như tăng cường cung cấp thông tin về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để địa phương chủ động hơn trong công tác kết nối, vận động và phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước; hoàn thiện cơ chế điều phối thống nhất trong hệ thống Mặt trận...

Đoàn Chủ tịch Đại hội cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội và triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

đại đoàn kết toàn dân tộc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI mặt trận tổ quốc việt nam phản biện xã hội

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc

Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ "thu hút FDI đại trà” sang “hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững”. FDI thế hệ mới mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 tập trung thảo luận các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy kết nối sâu hơn giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai cụ thể "Tháng nghe dân nói" để có thể lắng nghe được ý kiến của người dân, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực...

Thành công của đại hội là minh chứng sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thành công của đại hội là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

[Trực tiếp]: Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 (Golden Dragon Awards 2026) phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy....

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

Thế giới

Video

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

