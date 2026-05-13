Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 nhân sự; Ủy viên
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 - 100 nhân sự,
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 nhân sự.
Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị lần
thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI đã hiệp thương dân
chủ, cử 70 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.
Hội nghị đã hiệp thương dân chủ, cử 12 nhân sự Ủy viên Đoàn
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI tham gia Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI. Danh sách như sau:
1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
2. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ
tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, tái cử giữ
chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
khóa XI.
3. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung
ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, tái
cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung
ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
5. Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung
ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
6. Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương,
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Bí thư Thứ nhất
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
7. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
8. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng
ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa
XI.
9. Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
10. Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
11. Ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
12. Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
Hội nghị đã hiệp thương dân chủ, cử 8 nhân sự Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.
Trong đó ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.